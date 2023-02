Kalėjimų tarnybos pareigūnai sulaikė 3 pabėgusius nuteistuosius, tarp jų – viena moteris

Kaip paneša Lietuvos kalėjimų tarnyba, Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai pasitelkę į pagalbą policijos pareigūnus Vilniaus miesto Stoties rajone sulaikė kartu buvusius du nuteistuosius, vengiančius atlikti laisvės atėmimo bausmę.

Vieno iš sulaikytų nuteistųjų paieška buvo paskelbta, kai šių metų sausio 31 dieną jis nustatytu laiku negrįžo į Alytaus kalėjimo atvirojo tipo bausmės atlikimo vietą iš išvykos į parduotuvę. Nuteistasis buvo sulaužęs elektroninę stebėjimo įrangą – jam uždėtas apykojis. Kitos sulaikytos nuteistosios paieška buvo paskelbta, kai šių metų vasario 6 dieną nustatytu laiku negrįžo iš trumpalaikės išvykos į Vilniaus kalėjimo atvirojo tipo bausmės atlikimo vietą.

Be to, tą pačią dieną Kalėjimų tarnybos pareigūnų buvo sulaikytas nuteistasis, kuris negrįžo į Pravieniškių 1-ojo kalėjimo atviro tipo bausmės atlikimo vietą po to, kai išvakarėse buvo išleistas pas odontologą Kaune. Nedrausmingas nuteistasis laisve pasidžiaugė mažiau negu parą.

Lietuvos kalėjimų tarnyba dėkoja policijos pareigūnams už greitą reagavimą ir sklandų bendradarbiavimą.