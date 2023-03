Panevėžio ligoninės direktoriui I. Dorošui nešvarūs konkursai nešė turtus, korupcijos voratinklis – didžiulis

Dėmių nenusiplovė ir korupcijos voratinkliui priklausę privačių bendrovių vadovai – 64 metų Juozas Žilinskas, 50 metų Skirmantas Akelis ir buvusios Kauno Šilainių poliklinikos direktoriaus Vidmanto Obelieniaus sūnus 48 metų Gytis Obelienius.

Konkursų rezultatus įtakojusiam I.Dorošui skirtas lygtinis 3 metų laisvės atėmimas – grėsmė atsidurti kalėjime jam neiškils, jei jis per dvejus metus nepadarys naujų nusikaltimų. Per tą laiką buvęs ligoninės vadovas privalės vakarais ir naktimis būti namuose.

Be to, jam uždrausta 3 metus vadovauti valstybinėms arba viešosios įstaigoms, eiti jose pareigas, susijusias su viešaisiais pirkimais.

I.Dorošas privalės sumokėti 33 tūkst. 894 eurų baudą.

Iš jo taip pat nuspręsta konfiskuoti 40 tūkst. 890 eurų – sumą, kuri jam nubyrėjo, sukantis tamsiuose reikaluose.

Dėl papirkimo, dokumentų klastojimo, nusikalstamu būdu gauto turto realizavimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo kaltu pripažintas S. Akelis privalės sumokėti 26 tūkst. 211 eurų baudą.

J. Žilinskas nuteistas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo, o G. Obelienius – dėl papirkimo, jiems atitinkamai skirtos 3 tūkst. 766 eurų ir 24 tūkst. 855 eurų baudos.

Nuosprendžio apimtis buvo didžiulė, jį sudarė net 228 lapai.

Byla judėjo vėžlio greičiu

Milžiniškos apimties byla su daugybe korupcinių epizodų į Kauno apygardos teismą buvo perduota dar 2017 metų sausį. Tų pačių metų balandį įvyko pirmasis bylos posėdis, kurio metu Panevėžio prokurorė Dalia Markauskienė kaltinamąjį aktą skaitė maždaug dvi valandas – įpusėjusi kalbą ji pavargo ir paprašė pertraukos.

2019 metų balandį turėjo būti skelbiamas nuosprendis, tačiau bylą tuo metu nagrinėjęs teisėjas Rimas Švirinas nusprendė dar apklausti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Panevėžio apygardos valdybos tyrėją Rimą Pauliukienę, kuri buvo atlikusi ūkinės-finansinės veiklos patikrinimą.

Atrodė, kad byla po to bus greitai baigta, tačiau jos svarstymas, atidėjus nuosprendžio paskelbimą, papildomai užtruko net 4 metus – procesas strigo dėl naujai paskirtis ekspertizės, pandemijos, teisėjo pasikeitimo.

Ir tik penktadienį buvo priimtas nuosprendis, nepalankus visoms korupcijos tinkle suspurdėjusioms žuvims.

Konkurentai – diskriminuoti

Proceso pradžioje skaitydama kaltinamąjį aktą, prokurorė D. Markauskienė vardijo vieną po kito korupcinių epizodų virtinę.

Šviestuvai, televizorius, statybinės medžiagos, gerokai mažesne nei rinkos kaina įsigytas prabangus automobilis „Mercedes Benz“ – prokuratūros duomenimis, tokiais kyšiais buvo pamaloninamas Respublikinės Panevėžio direktorius Ivanas Dorošas už palankumą statybos ir kituose konkursuose dalyvavusioms bendrovėms.

Pasak D. Markauskienės, I.Dorošas buvo sudaręs Kauno ir Jonavos bendrovėms išskirtines sąlygas dalyvauti Panevėžio ligoninės kardiologijos skyrių kapitalinio remonto, Likėnų reabilitacinės ligoninės biuvetės – statinio, iš kurio imamas mineralinis vanduo, remonto ir įrengimo darbų, medicinos įrangos viešųjų pirkimų konkursuose. Nesunku atspėti, kas tapdavo šių konkursų nugalėtojais.

Kauno apygardos teismas pripažino, jog konkursai vyko diskriminuojant konkurentus, o už pergalę juose ligoninės direktorius reikalaudavo kyšių – juos gaudavo darbais, paslaugomis, įvairiomis prekėmis ir daiktais beveik už 41 tūkst. eurų.

Be to, remontuojant biuvetę, Likėnų reabilitacijos ligoninės patalpose dirbę statybininkai I.Dorošo nurodymu gyveno ir buvo nemokamai maitinami – paskaičiuota, jog dėl to ligoninei padaryta 6 tūkst. 670 eurų žala.

Afera su „Mercedes“

Medicinos priemonėmis prekiaujanti Kauno bendrovė „Skirgesa“ už 31 tūkst. eurų iš Estijos automobilių salono nupirko automobilį „Mercedes-Benz“, kuris vėliau atiteko I.Dorošui.

Apžiūrėti mašinos ligoninės vadovas nuvyko drauge su „Skirgesos“ direktoriumi S. Akeliu.

Vėliau automobilis buvo parduotas Jonavos gabenimo bendrovei „Žiltransa“, kuriai vadovauja J.Žilinskas.

Po eilės sandorių automobilis atiteto I.Dorošui, kurį jis įsigijo gerokai mažesne nei rinkos kaina.

Pareigūnų duomenimis, „Mercedes“ pardavimo sandoriuose buvo klastojami dokumentai.

Pasak prokurorės D.Markauskienės, automobilis buvo skirtas direktoriui kaip kyšis už palankius „Skirgesai“ sprendimus vykdant viešuosius pirkimus.

Ėmė skinti laurus

„Skirgesa“ ėmė laimėti pelningus konkursus dėl medicininių atliekų perdirbimo įrenginio, šviestuvų, venoms gydyti skirto lazerio, operacinių lovų įsigijimo, kurių bendra vertė – apie 440 tūkst. eurų.

Anot D. Markauskienės, ligoninės perkamų įrenginių techninės specifikacijos būdavo surašomos taip, kad konkursus laimėtų „Skirgesa“.

Kitas prokuratūros įvardintas epizodas buvo susijęs su atliekų perdirbimo įrenginio pirkimu iš S. Akelio vadovaujamos įmonės.

Viešųjų pirkimų komodami nurodymai, kad 192 tūkst. eurų vertės konkursą laimėtų ši firma, atitinkamai būdavo nustatomos konkurso sąlygos.

Triūsė ir direktoriaus sklypuose

Byloje figūruoja Kaune registruotos dvi statybomis užsiimančios bendrovės – neįgaliųjų socialinė įmonė „Medlera“ ir „DG ir Ko“.

Su šiomis firmomis siejamas buvusio Šilainių poliklinikos direktoriaus V. Obelieniaus sūnus G.Obelienius. Šis buvo laikomas faktiniu „DG ir Ko“ vadovu.

Buvo laimėtas Panevėžio ligoninės kardiologijos skyrių kapitalinio remonto konkursas, kurio vertė – 980 tūkst. eurų.

„DG ir Ko“ figūravo ir konkurse dėl Likėnų reabilitacijos ligoninės biuvetės remonto – pareigūnai įtarė, jog šiai bendrovei buvo sudarytos išskirtinės sąlygos jį laimėti.

Pareigūnai teigė surinkę įrodymų, kad I. Dorošas reikalavo iš statybininkų kyšių už pergales konkursuose, o tarp kyšių davėjų nurodoma ir „DG ir Ko“.

Pavyzdžiui, Jonavos rajone statomame nuosavame name I.Dorošas gavo elektros instaliacijos prekių, kurias specialistai nemokamai sumontavo šiame būste.

Taip pat dviejuose I.Dorošo sodo sklypuose Panevėžio rajone buvo nemokamai išvežtos medžių šaknys, lyginama žemė, atlikti kiti darbai.

Kiti tesiėsaugos įvardinti kyšiai – televizorius, šviestuvai, santechnika, žvyras, tinkas, sumontuota lietaus nutekėjimo sistema.

Tyrėjų duomenimis, šios gėrybės būdavo pristatomas ligoninės vadovui veltui, jam nereikėjo mokėti ir už darbus.

Kilus skandalui, I. Dorošas buvo atleistas iš ligoninės direktoriaus pareigų.

Savo kaltę neigė

Pats I. Dorošas dar iki nuosprendžio „Lietuvos rytui“ tvirtino esąs nekaltas.

„Man pareiškė kaltinimus dėl viešųjų pirkimų neskaidrumo, bet Kardiologijos skyriaus remonto konkursas buvo rengiamas dar iki manęs ir jie viršijo projekto sumą, todėl teko ieškoti išeičių.

Radome įmonę, kuri mums kainą sumažino 100 tūkstančių litų. Negi tai blogai?

Taip pat esu kaltinamas, kad 2012 metais, dar dirbdamas Jonavoje, esą iš įmonės kaip kyšį gavau automobilį už 100 tūkstančių litų.

Aš tą automobilį pats pirkau, už savo pinigus, bet kadangi iškart tokios sumos sumokėti negalėjau, pirkimas buvo vykdomas per kitą įmonę.

Tada užstačiau savo butą, pasiėmiau paskolą, butas iki šiol užstatytas. Turiu visus dokumentus, viską įrodysiu teisme“, – aiškino dabar jau buvęs Panevėžio ligoninės direktorius.

Tačiau teismas jo versijomis nepatikėjo.