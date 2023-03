Teismai vis skiria recidyvistui švelnesnes bausmes nei kalėjimas – situacija nepasikeitė net ir po to, kai jis neišnykus teistumui, įvykdė dar vieną nusikaltimą prieš tą pačią auką. Naujiems nusikaltimams ar nusižengimams nėra užkertamas kelias.

Tiesa, šiuo metu vėl yra svarstomas klausimas, ar skirti taksistu dirbančiam Pranui G. realų laisvės atėmimą.

Kauno apylinkės teisme penktadienį vyko posėdis, kuriame buvo nagrinėjamas Probacijos tarnybos teikimas panaikinti kauniečiui skirtą bausmės vykdymo atidėjimą – jei jis bus patenkintas, Pranas G. atsidurs už grotų.

Subendrinus bausmes, 2022 metų gruodį Kauno apygardos teismas jam skyrė lygtinį 2 metų laisvės atėmimą.

Recidyvistas jau ketvirtą kartą buvo įpareigotas dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje, be to, teismas jį įpareigojo vakarais ir naktimis būti namuose, neišvykti iš miesto be atsakingos institucijos leidimo.

Probacijos tarnybos tvirtinimu, Pranas G. du kartus pažeidė teismo įpareigojimus – nustatytu laiku nebuvo namuose ir be leidimo išvyko iš miesto.

Be to, įpareigojimų galiojimo laikotarpiu jis padarė administracinį nusižengimą.

Tuo remdamiesi, Probacijos tarnybos atstovai kreipėsi į teismą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

Sprendimas, ar skirti realią įkalinimo bausmę, teisme bus priimtas kovo 24 dieną.

Atskleidė naujus persekiojimo faktus

39 metų kaunietės Aušros istorija (vardas pakeistas) – akivaizdus pavyzdys, kaip, nepaisant daugkartinių fizinio smurto, psichologinio teroro atvejų, institucijos nesugeba apginti aukos.

Pernai Pranas G. jau buvo antrą kartą teisiamas dėl smurto prieš buvusią savo gyvenimo draugę – nors prokuratūra prašė įkalinti nuožmų persekiotoją, Kauno apygardos teisėjų kolegija, vadovaujama Valdo Vitunsko, gruodžio 19 dieną nusprendė taikyti lygtinį laisvės atėmimą.

Tokios pačios pozicijos laikėsi ir Kauno apylinkės teismo Liuba Kymantienė.

Šio proceso metu paaiškėjo nauji psichologinio smurto atvejai. Moteris Kauno apygardos teisme nagrinėjant skundą atskleidė, jog yra persekiojama – buvęs sugyventinis lūkuriuoja prie jos darbovietės net ir praėjus ilgam laikui po darbo pabaigos, nuolat skambinėja telefonu spausdamas atnaujinti draugystę, savo spaudimu, manipuliacijomis, persekiojimais riboja jos laisvę. Tačiau recidyvistas liko laisvėje ir po paskutinių liudijimų.

Kauno apygardos teisme moteris tvirtino nerašiusi buvusiam draugui palankaus atsiliepimo, tik padėjusi jame parašą – nors už poveikį nukentėjusiajam yra numatyta baudžiamoji atsakomybė, ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas

Smaugė mašinų aikštelėje

Pasak Aušros, teroras šeimoje tęsiasi nuo 2019 metų rugsėjo.

Palikusi savo sugyventinį, ji buvo užpulta V.Krėvės prospekte, prie prekybos centro „Maxima“ – Pranas G. automobilių aikštelėje ją ėmė smaugti, spyrė į koją, grasindamas paleisti žarnas ir nuskusti plaukus.

Auka bandė filmuoti smurto sceną telefonu, tačiau užpuolikas jai to daryti neleido, iškošęs pro dantis: „Jei nebūsi su manimi, nebūsi nuo niekuo“.

Kauno apylinkės teismas 2020 metų rugpjūčio 27 dieną už kaunietės terorizavimą, grasinimus nužudyti Pranui G. skyrė 1 metų ir 4 mėnesių lygtinį laisvės atėmimą, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų ir įpareigojant jį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Dar anksčiau jis buvo teistas už vagystę, žmogaus pagrobimą ir kitus nusikaltimus.

Automobilyje įtaisė sekiklį

Išvengęs kalėjimo už smurtą prieš draugę, Pranas G. nenurimo – nauji nusikaltimai pasipylė praėjus vos keliems mėnesiams nuo minėto nuosprendžio.

Pranas G. skambindavo jai telefonu, o jo žodžiai moteriai kaskart kėlė vis didesnį nerimą – vyriškis kiekvieną kartą nurodydavo tikslią jos buvimo vietą.

„O, matau, jau grįžai į namus“, „Ką veiki prie „Maximos“?“, – pareikšdavo jis.

Negerų įtarimų apnikta Aušra nusprendė paieškoti, ar jos automobilyje nėra sekimo įrangos.

Nuvažiavusi su drauge prie Zatyšių karjero (Jonavos r.), kaunietė savo BMW priekinėje dalyje, keleivio pusėje ant dugno rado magnetu pritvirtintą globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) sekiklį „Coban TK 102“.

Moteriai nuėmus sekimo įrangą, buvęs sugyventinis netgi turėjo įžūlumo pareikšti kad ji ją grąžintų, nes už šią techniką yra sumokėti pinigai. Tąsyk ji į policiją nesikreipė.

Grasino nužudyti, subadė padangas

Tuo tarpu persekiojimai tęsėsi. 2020 metų gruodžio 12 dieną išvykdama iš savo tėvų namų nuosavu BMW, taksi sustojime ji išvydo „Bolt“ automobilį, kuriame sėdėjo jos buvęs sugyventinis.

Pastarasis ėmė ją sekti, tačiau jam sutrukdė raudonas šviesoforo signalas – moteriai pavyko pasislėpti, įvažiavus į kelyje pasitaikiusį daugiabučių kiemą.

Tačiau jai grįžus namo, prieš vidurnaktį paskambinęs Pranas G. tėškė naujus grasinimus: „Laukiau prie tavo tėvo namų – buvo įdomu, išeisi viena ar su vyru. Jei negyvensi su manimi, išvis negyvensi“.

Tą patį mėnesį moteris parodė savo bendradarbei SMS žinutes, kuriame Pranas G. rašė, kad ją nužudys.

2021 metų vasario 6 dieną Aušrai važiuojant automobiliu BMW su savo mama link Vilijampolės, jas ėmė persekioti automobilis „Toyota Prius“, ant kurio matėsi „Bolt“ skiriamieji ženklai.

Pranas G. važiavo moterims iš paskos iki Raudondvario plente įsikūrusios parduotuvės, o joms ten apsipirkus, sekė jas iki V.Krėvės prospekte esančios „Maximos“, prie kurios bandė jėga nusivesti buvusią draugę į savo mašiną.

Aušra ištrūko ir nuėjo į parduotuvę, o sugrįžusi su mama prie automobilio, pastebėjo subadytas galines BMW padangas.

Vijosi auką greitkelyje

Kaunietė nufotografavo pradurtus ratus ir pranešė policijai. Dėl turto sugadinimo buvo iškelta baudžiamoji byla, tačiau pareigūnai ir toliau nesiėmė priemonių, kad auka būtų apginta.

2021 metų vasario 21-ąją nuo vidurdienio iki pat vakaro Pranas G. jai apie 10 kartų skambino telefonu, baugindamas, jog „dabar jau viskas, nebus su tavimi jokių pokalbių“.

Vieną pokalbių moteris įrašė ir vėliau pateikė teisėsaugai.

Tuo metu Aušros bute vyko remontas, todėl ji gyveno pas savo motiną Kaune. Mama perspėjo dukrą, kurios tuo metu nebuvo namuose, kad buvęs sugyventinis stovi daugiabučio laiptinėje.

Persekiotojas pasišalino tik tada, kai atvyko L. V. iškviestas policijos ekipažas – nors jis šlitinėjo po kvartalą netoliese, pareigūnai jo nesulaikė, net nedėjo tam pastangų.

Smurtautojas, kuriam jau iškelta byla už sistemingą buvusios draugės bauginimą ir terorizavimą, pakartotinai persekiojo auką, tačiau sankcijos jam nebuvo taikomos.

Po smūgio bylą nutraukė

Atsakingoms institucijoms demonstruojant neveiklumą, smurtas tęsėsi.

2021 metų kovo ar balandžio mėnesį vyriškis paskambino telefonu Aušrai ir pareiškė, jog palauks, kol baigs darbą ir padarys tai, ką yra suplanavęs – atims jai gyvybę.

Tų pačių metų gegužės 14-ąją persekiotojas važiavo automobiliu savo aukai iš paskos nuo Šančių iki Šilainių rajonų, o paskui vijosi ją greitkelyje, keldamas avarines situacijas.

Kai Aušra išlipo degalinėje, vyras trenkė jai per veidą – dėl šio išpuolio kaunietė kreipėsi į policiją, tačiau byla Žaliakalnio komisariate buvo nutraukta.

Atgailos žodžiai dvelkia apgaule

Byla dėl kitų nusikaltimų – terorizavimo bei neteisėto informacijos rinkimo – pasiekė Kauno apylinkės teismą, tačiau moters ir čia laukė akibrokštas.

Nors Pranas G. pakartotinai nusikalto prieš moterį net nepasibaigus 2020 metų rugpjūtį jam skirtos pirmosios bausmės lygtinumo laikotarpiui, kalėjimo jis išvengė ir antroje byloje.

2022 metų balandį priimdama verdiktą antroje byloje, Kauno apylinkės teismo teisėja L. Kymantienė skyrė Pranui G. lygtinį 1 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimą.

Švelnus sprendimas priimtas nepaisant bylų virtinės ir besikartojančio smurto bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu.

Kaip įkalčiai byloje buvo panaudoti pokalbių įrašai, SMS žinutės, sekimo įrangą. Be to, prieš persekiotoją liudijo L.V. bendradarbiai, motina, kiti žmonės.

Per apklausas Pranas G. savo kaltę pripažino, tvirtino, jog gailisi dėl savo veiksmų, tačiau naujausi moters pasakojimai liudijo, kad persekiojimai ir spaudimas nesiliauja.

Tyrimas dėl poveikio nepradėtas

Kauno prokurorei V. Vigelienei apskundus nuosprendį, Kauno apygardos teisme išaiškėjo skandalingi faktai, į kuriuos nebuvo sureaguota.

Aušros pateiktame atsiliepime į skundą prašoma neskirti jam realaus laisvės atėmimo.

Tačiau 2022 metų lapkričio pabaigoje duodama parodymus teisme moteris atskleidė, jog buvusiam sugyventiniui palankus atsiliepimas rašytas ne jos iniciatyva.

„Neskaičiau atsiliepimo, tik pasirašiau jį“, – prisiminė kaunietė.

Nors šiame liudijime akivaizdžiai matyti poveikis nukentėjusiajai, tyrimas nebuvo pradėtas.

Moteris neturi ramybės

„Po nuosprendžio nėra ramybės. Ribojama mano laisvė, negaliu ramiai būti darbe, pasibaigus darbo laikui jis laukia ir po dvi valandas.

Vis užduoda klausimus, kodėl daug miegu arba kodėl neinu miegoti.

Išvažiavusi turiu duoti ataskaitas, kur esu, kodėl neatsiliepiu telefonu. Vyksta nuolatinis laisvės ribojimas ir manipuliavimas.

Jis nori susigrąžinti šeimą, bet man nepriimtinas jo gyvenimo būdas“, – Kauno apygardos teisme nagrinėjant skundą paskutinėje baudžiamojoje byloje savo išgyvenimus pasakojo Aušra.

Moteris prisipažino, jog iš baimės nedrįsta pasakyti, kad nenori su juo gyventi.

Pasak jos, fizinio smurto ji šiuo metu nepatiria.

Tačiau aukos žodžiai bylojo, jog psichologinis smurtas nesiliovė.

Probacijos tarnybai pranešus, jog Pranas G. nesilaikė 2022 metų gruodį Kauno apygardos teismo nuosprendyje paskirtų įpareigojimų, jis gali atsidurti už grotų – naujas sprendimas bus priimtas jau už pusantros savaitės.