Pasieniečiai sučiupo penkis rūkalų kontrabandininkus, du iš jų – nepilnamečiai

Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), pirmadienio pavakarę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai patruliavo Varėnos rajono Senovės kaimo apylinkėse. Vieną akimirką miško masyve, pasienio ruože, jie pastebėjo žalios spalvos ryšuliais apsikrovusį vyrą. Pasieniečiai suskubo jį sulaikyti. Tai pasirodė besąs gerai jiems pažįstamas 42 metų Šalčininkų rajono gyventojas, jau ne sykį įkliuvęs su baltarusiškomis cigaretėmis. Šį kartą jis nešėsi penkis ryšulius, kuriuose buvo 470 pakelių cigarečių „Fest“ su baltarusiškomis banderolėmis.

Kontrabandinių rūkalų gabentojui pradėta administracinio nusižengimo teisena. Po apklausos VSAT pareigūnai šalčininkietį paleido, įteikę šaukimą po dviejų savaičių atvykti į Kabelių pasienio užkardą, kurioje bus nagrinėjama jo byla. Cigaretės laikinai saugomos Kabelių užkardoje.

Anksčiau analogiškų pažeidimų padariusiam vyriškiui skiriama bauda turėtų būti dar didesnė. Už akcizais apmokestinamų prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką jam gresia bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų.

Pastarąjį kartą šį vyrą pasieniečiai buvo sulaikę prieš porą mėnesių, sausio 17-ąją. Tąkart jis nešėsi 1 000 pakelių tos pat rūšies cigarečių.

Dar du vyrus su kontrabandinėmis cigaretėmis antradienio popietę sučiupo kita tos pačios Kabelių užkardos pasienio sargyba.

Vykdydami tarnybą Šklėrių kaimo apylinkėse, VSAT pareigūnai pastebėjo du vyrus su nešuliais. Išvydę pasieniečius, šie leidosi į kojas ir pasislėpė miške. Tačiau neilgam – jų pėdsakus aptiko ir sekė tarnybinis šuo, vokiečių aviganis Endy. Bėgliai buvo sulaikyti su įkalčiais.

Patikrinus asmens dokumentus paaiškėjo, jog tai 29 metų alytiškis ir 25 metų Lazdijų rajono gyventojas. Pirmasis specialiais naščiais gabeno tris, antrasis – keturis žalios spalvos ryšulius, po 875 pakelius cigarečių „NZ Gold“ kiekvienas.

Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką abiem cigarečių nešikams pradėtos administracinės teisenos. Cigaretės laikinai saugomos Kabelių pasienio užkardoje.

Tarnybinis šuo pasižymėjo antradienį ir kitoje Lietuvos pusėje – Ignalinos rajone. Čia pasieniečiams įkliuvo nepilnametis, gabenęs 1 000 pakelių baltarusiškų rūkalų. Už padarytą nusižengimą jam gresia tūkstantinės baudos. Jaunuolis perduotas Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai.

Antradienio vakarą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų užkardos pareigūnai Ignalinos rajone prie Molinės kaimo vaizdo stebėjimo sistema užfiksavo asmenį su nešuliu ant pečių.

Pasitelkę kinologą su tarnybiniu šunimi, belgų aviganiu Fire, pasieniečiai nešiką sulaikė prie Kačergiškės kaimo. Paaiškėjo, jog tai VSAT pareigūnams gerai žinomas 17-os metų Ignalinos rajono gyventojas. Jo gabentuose dviejuose ryšuliuose rasta 1 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizo ženklais. Be to, jaunuolis buvo be asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento, kuris yra būtinas lankantis pasienio ruože.

Vietovę patikrinęs kinologas su tarnybiniu šunimi daugiau įtartinų asmenų ar daiktų neaptiko, valstybės sienos pažeidimo nenustatė.

Už akcizinių prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką Ignalinos rajono gyventojui pradėta administracinė teisena. Kadangi tokį nusižengimą padarė ne pirmą kartą, jam gresia bauda nuo 5 760 iki 6 000 eurų, o už pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, padarytą pakartotinai, teks mokėti baudą nuo 90 iki 170 eurų.

Po apklausos nepilnametis perduotas Utenos apskrities Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai. Neteisėtai gabentos cigaretės laikinai saugomos Puškų pasienio užkardoje.