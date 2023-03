Žolę padegęs 83-ejų šiaulietis bitininkas išgirdo nuosprendį: apribojo laisvę ir teks atlyginti tūkstantinius nuostolius

Bylą išnagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismas gaisro sukėlėjui skyrė devynių mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

Nuteistasis taip pat privalės atlyginti 5 tūkstančių 180 eurų žalą Šiaulių rajono ūkininkui, kurio automobilis stipriai nukentėjo per gaisrą. Be to, I.Martiščenkovas privalės atlyginti ir gamtai padarytą 2 tūkstančius 750 eurų žalą.

Ugnis nuniokojo pievą ir automobilius

Gaisras Šiaulių rajono, Lingailių kaimo pamiškėje kilo 2022 metų balandžio 18 dieną.

Užsidegus sausai žolei ugnis dėl stipraus vėjo išplito akimirksniu.

Išdegė ne tik pievos žolė, ugnis greitai pasiekė ir ant kelio paliktą bitininko automobilį „Audi 80“ bei šalia jo stovėjusį tądien miške triūsusio ūkininko „BMW 320“.

Bandydamas pasiimti automobilyje paliktus dokumentus, nuo ugnies nukentėjo ir pats I.Martiščenkovas.

Ugniagesiams užgesinus gaisrą paaiškėjo, kad išdegė net 5,3 ha žolės plotas, sudegė ir abu automobiliai.

Parodymus keitė kelis kartus

Tyrimą pradėjusiems pareigūnams I.Martiščenkovas ir pradžių tvirtino nesuprantąs, dėl ko kilo gaisras.

Vėliau vyras tyrėjams prisipažino, kad gaisrą galėjo sukelti prižiūrint bites iš jo dūminės iškritusi žarija.

Prieš teismą stojęs bitininkas vėl ėmė tvirtinti, kad yra nekaltas, o gaisro sukėlimu apkaltino tądien miške medžius kirtusį ūkininką – neva jis turėjo 5 litrų talpą su kuru ir tyčia padegė žolę.

Pievoje matė tik bitininką

Tokią I.Martiščenkovo versiją paneigė ir teisme apklausti liudytojai ir ekspertai.

Viena moteris sakė mačiusi, kaip prie bičių avilių atvykęs vyras susikūrė laužą. Ta pati moteris sakė girdėjusi benzininio pjūklo garsą, tačiau miške triūsęs ūkininkas iš jo nebuvo išėjęs.

Gaisro priežastis tyrę Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistai nurodė, kad labiausiai tikėtina gaisro kilimo priežastis buvo neatsargus bitininko elgesys. Žolę galėjo padegti iš jo sukurto laužo vėjo išpūsta arba iš dūminės iškritusi žiežirba.

Teisme liudijęs priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistas sakė, kad gaisrą sukėlus padegant išlaistytą kurą, degimo vieta ir ugnies plitimas būtų buvęs kitoks. Be to, gaisro kilimo vietoje buvo tik bitininkas.

Nuosprendis dar gali būti apskųstas

Teisme apklaustas ūkininkas tvirtino, kad į mišką nešėsi kuro benzininiam pjūklui, tačiau jį naudojo tik pagal paskirtį ir žolės nepadeginėjo. Vyras taip pat sakė, kad eidamas į mišką matė, kaip prie avilių triūsęs bitininkas kūreno laužą.

Teismas kaltę neigusio I.Martiščenkovo parodymus įvertino, kaip jo pasirinktą gynybinę poziciją ir jais nesivadovavo.

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teismas konstatavo, kad jam inkriminuotą nusikaltimą I.Martiščenkovas įvykdė dėl neatsargumo.

Šis Šiaulių miesto apylinkės teismo nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo dienos dar gali būti apskųstas Šiaulių apygardos teismui.