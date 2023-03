Kaunietės gyvenimą pragaru pavertęs recidyvistas lieka laisvėje: institucijos – tarsi sukaustytos

Probacijos tarnybos atstovų tvirtinimu, lygtinai jau antra kartą už šios moters terorizavimą nuteistas, taksistu dirbantis Pranas G. pažeidė teismo įpareigojimus – nustatytu laiku nebuvo namuose ir be leidimo išvyko iš miesto. Be to, įpareigojimų galiojimo laikotarpiu jis padarė administracinį nusižengimą.

Įkalinimo jau ne sykį išvengęs recidyvistas sausas iš balos išlipo ir svarstant paskutinį atvejį.

Kauno teisėja Liuba Kymantienė teikimą sugriežtinti bausmę penktadienį atmetė – esą nėra pagrindo manyti, kad skyrus realų laisvės atėmimą, bus pasiekti bausmės tikslai.

Pasak teismo, kadangi bausmės terminas baigiasi 2024 metų gruodį, jos vykdymo atidėjimo panaikinimas šiuo metu būtų pernelyg skubotas.

Prano G. nusikaltimai akivaizdžiai iliustruoja valstybinių institucijų, privalančių ginti aukas nuo smurtautojų, neveiklumą, nesugebėjimą primti sprendimų, kurie apsaugų nukentėjusiąją nuo tolimesnių išpuolių.

Psichologinis teroras, smūgiai, žinutės Aušrai su grasinimais ją nužudyti (39 metų moters vardas – pakeistas), persekiojimai lūkuriuojant prie jos darbovietės, gaudynės greitkelyje, sekimas, sumontavus automobilyje specialią įrangą ir daugybė kitų epizodų tęsiasi ne vienerius metus, tačiau teismai vis skiria Pranui G. švelnesnes bausmes nei kalėjimas.

Situacija nesikeičia net ir po to, kai neišnykus teistumui, recidyvistas iš Kauno įvykdė dar vieną nusikaltimą prieš tą pačią moterį. Prieš brutalų smurtautoją kovojama „popieriniais“ įpareigojimais dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje – jam jau skirti 4 tokie įpareigojimai, bet akivaizdu, jie neveikia.

Teroras šeimoje vyko nuo 2019 metų. Skirtis su Pranu G. nusprendusi moteris sulaukė brutalaus išpuolio V. Krėves prospekte, prie prekybos centro „Maxima“ – patykojęs moters aikštelėje, kaunietis ėmė ją smaugti, spyrė į koją, grasino paleisti žarnas. Smurtautojas pareiškė, jog jei ji nebus su juo, tai nebus su niekuo.

Kauno apylinkės teismas 2020 metų rugpjūčio 27 dieną už kaunietės terorizavimą ir grasinimus nužudyti Pranui G. skyrė 1 metų ir 4 mėnesių lygtinį laisvės atėmimą, bausmės vykdymą atidedant pusantrų metų ir įpareigojant jį dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Tačiau išvengęs kalėjimo, vyras nesiliovė terorizuoti aukos – nauji nusikaltimai pasipylė praėjus vos keliems mėnesiams nuo minėto nuosprendžio.

Įtaisęs Aušros automobilyje slapto sekimo įrangą, Pranas G. žinojo, kur ji tam tikru momentu yra, kur važiuoja.

Vėliau moteris buvo persekiojama autostradoje, Pranui G, keliant avarines situacijas, sekama iš paskos automobiliu kitose vietose, sumušta degalinėje. Aušra per dieną buvo sulaukusi apie 10 grasinimų nužudyti, išvydo pradurtas savo mašinos padangas, skriaudikas jos nuolat lūkuriuodavo prie namų, darbovietės.

Iškėlus antra bylą, 2022 metų balandį Kauno apylinkės teismas skyrė Pranui G. lygtinį 1 metų ir 2 mėnesių laisvės atėmimą.

Nors prokuratūra skundė šį sprendimą, Kauno apygardos teismas 2022 metų gruodį subendrinęs bausmes skyrė jam lygtinį 2 metų įkalinimą. Recidyvistas eilinį kartą buvo įpareigotas dalyvauti smurtinio elgesio pataisos programoje, vakarais ir naktimis būti namuose, neišvykti iš miesto be atsakingos institucijos leidimo.

Pranas G. buvo paliktas laisvėje net ir paaiškėjus naujiems persekiojimo faktams – teisme moteris patvirtino, jog – buvęs sugyventinis toliau laukia prie jos darbovietės net ir praėjus ilgam laikui po darbo pabaigos, nuolat skambinėja telefonu spausdamas atnaujinti draugystę, savo spaudimu, manipuliacijomis šiurkščiai varžydamas jos gyvenimą.

Dabar ta pati teisėja L. Kymantienė atmetė Probacijos tarnybos teikimą dėl lygtinumo panaikinimo, Pranui G., pritaikant realų laisvės atėmimą.