Save kovotoju su mafija vadinęs ūkininkas iš Biržų teisme pats sulaukė nuosprendžio

„Nežinau, dėl ko tiek vargome ir važinėjome po teismus“, – po Panevėžio apygardos teismo R.Misevičiui paskelbto nuosprendžio ištarė šioje byloje vienu nukentėjusiųjų pripažintas ūkininkas Aidas Ambrazevičius.

Vyrui ir jo žmonai Jūratei buvo keista, kad teismas nusprendė, jog neįrodyta, kas padegė jų dirbtuves. „Kas tada padegė, kokių dar įrodymų reikia? Negi pačios dirbtuvės užsidegė?“ – stebėjosi ūkininkas.

Bausmės vykdymą atidėjo

Panevėžio apygardos teismas nusprendė, kad ne visi R.Misevičiui prokurorų pateikti kaltinimai pasitvirtino. Jis išteisintas dėl didelės vertės svetimo turto sugadinimo organizavimo visuotinai pavojingu būdu, grasinimo nužudyti ir dviejų žmonių sumušimo organizavimo.

R.Misevičius nuteistas dėl pasikėsinimo sugadinti svetimą turtą, neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir jo gabenimo kontrabanda per valstybės sieną. Jam skirta 3,5 metų nelaisvės bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams.

Taip pat R.Misevičiui paskirta beveik 5,7 tūkst. eurų bauda, kurią nurodyta sumokėti per 2 mėnesius po nuosprendžio įsiteisėjimo. Be to, vyrui uždrausta 3 metus turėti ginklą.

Dirbs viešuosius darbus

Kartu su R.Misevičiumi už šautuvo laikymo taisyklių pažeidimą teisiamas jo sūnus Jonas Misevičius nuosprendžio išvengė.

Kadangi suėjo senatis, teismas J.Misevičiui bylą nutraukė, tik nurodė iš jo konfiskuoti šautuvą. Kiti 4 teisiamieji nuteisti už fizinio skausmo sukėlimą. 48 metų Rimantui Širmeliui paskirta 90 parų arešto bausmė, jos vykdymą atidedant 1 metams, 33 metų Vaidui Vaičekoniui – pusmetis viešųjų darbų.

Teismas 1,5 metų apribojo laisvę 32-ejų Andriui Laskovui – nustatytu laiku jis privalės būti namuose, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje. Taip pat jam paskirta per metus nemokamai padirbėti 80 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ir nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senais, neįgaliais ir kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Faustas Adeikis buvo nuteistas 9 mėnesiams laisvės apribojimo, jam nurodyta nemokamai dirbti 40 valandų. Išklausyti nuosprendžio atvyko tik R.Širmelis ir A.Laskovas, kiti posėdį stebėjo nuotoliniu būdu – per kompiuterį prisijungę prie teismų sistemos.

Šautuvą vežėsi į Latviją

Teismas nutarė, kad R.Misevičius kėsinosi sugadinti ūkininkų sraigtinį transporterį-krautuvą. Į jį buvo įmesta veržlė, bet ryte darbininkai ją aptiko ir išėmė. Prieš 6 metus R.Misevičius neteisėtai į Latviją nusivežė sūnui J.Misevičiui legaliai priklausantį šautuvą, ten nusipirko duslintuvą ir gabeno atgal į Lietuvą, bet buvo sulaikytas policijos. J.Misevičius teisme turėjo aiškintis pažeidęs ginklų laikymo taisykles, nes rastais raktais jo tėvas atsirakino seifą ir pasiėmė sūnaus šautuvą.

Sumušė du žmones

Bylos duomenimis, R.Širmelis paprašė V.Vaičekonio surasti žmones, kurie sumuštų du vyrus. Tam į pagalbą buvo pasitelkti A.Laskovas, F.Adeikis ir du vyrai, kurių vienas pasislėpė nuo tyrimo, o kitam byla nutraukta. Pas vieną nukentėjėlį nuvykę vyrai prašė padėti ištraukti neva į griovį įvažiavusį automobilį, tačiau šis, įtaręs klastą, į lauką nėjo.

Nepavykus išvilioti iš namų atvykėliai jį sumušė tarpduryje. Po kelių dienų panašiai nutiko ir kitam nukentėjėliui. Į namus pasibeldę du vyriškiai pasiskundė, kad nuleido automobilio padangą, ir paprašė šeimininko paskolinti raktą ratui nuimti. Vos tik žmogus nuėjo prie garažo, pasipylė smūgių kruša. Jam dar buvo papurkšta dujų. Ankstesniame teismo posėdyje nukentėjėlis tikino, kad nežino nei kieno užsakymu, nei kodėl buvo žiauriai sumuštas.

Sudegė dirbtuvės ir technika

Prokurorams nepavyko įrodyti, kad R.Misevičius subūręs bendrininkų grupę ir organizavęs šių dviejų žmonių sumušimus, nes norėjęs jiems atkeršyti už tai, jog vienas anksčiau buvo liudijęs kitoje byloje prieš R.Misevičių, antrasis bylinėjosi su juo ir teismo procesą laimėjo.

Taip pat nepasitvirtino, kad R.Misevičius organizavęs kitų ūkininkų turto sugadinimą, – per gaisrą sudegė mechaninės dirbtuvės su dviem traktoriais ir kombainu. Ugnies padaryti nuostoliai įvertinti daugiau nei 117 tūkst. eurų. R.Misevičius visoje šalyje išgarsėjo prieš dešimt metų pareiškęs, kad Biržus valdo mafija, su kuria jis pasirengęs kovoti. Tada ūkininkas tvirtino, kad jam grasina banditai, jį terorizuoja, vyras negali normaliai ūkininkauti.