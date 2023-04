Kaišiadoriečių garažuose – nelegalių gėrybių sandėliai

Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) praneša, kad pirmadienį Kaišiadoryse, garažų masyve, VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir VSAT Specialios paskirties skyriaus Pagėgių komandos pareigūnai užklupo 52-ejų metų vietos gyventoją, kuris garaže laikė 4 680 pakelių cigarečių „NZ Gold“ bei „Minsk Super Slims“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 90 pakelių „Goal Luxury“ – be jų.

Tęsdami tyrimą pasieniečiai atliko kratą ir 44-erių metų kaišiadoriečio garaže. Ten VSAT pareigūnai rado 1 180 pakelių įvairių rūšių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis ir be jų. Be to, ten aptikta butelių su skysčiu, skleidžiančiu alkoholio kvapą. 60 litrinių butelių su etiketėmis „XXI Gold vodka, 40 proc.“ ir 12 – puslitrinių su etiketėmis „Spirytus rektyfikowany rectified spirit, 95 proc.“

Iš viso per operaciją pasieniečiai rado 5 960 kontrabandinių pakelių cigarečių ir 72 vieno bei pusės litro talpos butelius su skysčiu, skleidžiančiu alkoholio kvapą.

VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sulaikytieji po apklausų paleisti. Vienam iš jų paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumento paėmimas. Vyras jau ne kartą buvo įkliuvęs teisėsaugos atstovams su kontrabandinėmis cigaretėmis. Paskutinį kartą policijos pareigūnai jį buvo sučiupę 2020 m., gabenantį per 1 000 pakelių kontrabandinių cigarečių. O sulaikytam 42-ejų metų vyriškiui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Už padarytą nusikalstamą veiką kaišiadoriečiams gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.