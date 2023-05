Vilniaus pakraštyje girto vairuotojo „Ford“ sugriovė namą, vaikai sveiki liko tik per atsitiktinumą

Kaip lrytas.lt sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, pranešimas apie avariją už Pilaitės esančioje Vilkeliškių g. gautas apie 16 val. 09 min. Buvo pranešta, kad ant kojų nuo girtumo nepastovintis vyras vairuodamas automobilį trenkėsi į namo sieną ir jį apgadino.

Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad namas gerokai apgriautas – automobilis „Ford“ išvertė visą kampą.

Pasak liudininkų, transporto greitis toje vietoje yra apribotas iki 40 km/val. Manoma, kad šitaip smarkiai namą apgadinęs automobilis turėjo skrieti žymiai greičiau.

Informacija, kad vairuotojas girtas, pasitvirtino. Pirmu pūtimu į alkotesterį vairuotojas pripūtė 2,98 prom.

Žmonės per incidentą nenukentėjo tik per laimingą atsitiktinumą. Liudininkai teigia, kad apgriautame name gyvena jauna šeima su vaikais, kurie tuo metu buvo kitoje pastato pusėje.

Vaikų buvo ir lauke aplinkui.

„Ten visai greta yra ežero paplūdimys, aplinkui buvo pilna šeimų su vaikais... Iki didelės nelaimės visai nedaug trūko. Mano akyse viskas įvyko. Gal tas prie kelio stovintis kryžius juos ir apsaugojo... Tas vairuotojas – nenusakomo amžiaus. Kartu važiavo ir tokio paties amžiaus moteris“, - lrytas.lt pasakojo liudininkas.

Jis sakė, kad iš automobilio išropštęs vairuotojas visiškai nepastovėjo ant kojų.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.