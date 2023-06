„Regitroje“ – korupcijos rizika: įtarimai pareikšti 12 žmonių

Kaip rašoma STT pranešime, korupcijos rizikos analizė atlikta po to, kai STT, vadovaujant Vilniaus apygardos prokuratūrai, pradėjo ir atlieka ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos VĮ „Regitra“. Dėl prekybos poveikiu įtariami 12 žmonių, VĮ „Regitra“ Vilniaus filialo vairavimo egzaminuotojai, tarpininkai ir suinteresuoti asmenys.

Atlikto vertinimo metu STT atkreipė dėmesį, kad dėl nepakankamo teisinio reguliavimo egzistuoja rizikos dėl neskaidrių egzaminuotojų ir egzaminuojamųjų susitarimų dėl iš anksto sutartų egzamino rezultatų bei galimo piktnaudžiavimo klientų eilių valdymo procedūromis.

Pastebėta, kad praktikos vairavimo egzaminų vaizdo ir garso duomenys po tam tikro laiko yra negrįžtamai sunaikinami automatiškai, o nesant numatyto minimalaus informacijos saugojimo termino ir neužtikrinant duomenų atsekamumo, gali kilti piktnaudžiavimo rizikos. Taip pat gali būti neužtikrinta objektyvi egzaminuotojų veiksmų priežiūra bei kontrolė, objektyvus ginčų, skundų ir prašymų nagrinėjimas ne tik VĮ „Regitra“ bet ir teisminiu lygmeniu.

Be to, VĮ „Regitra“ vykdoma egzaminuotojų priežiūra ir darbo kokybės stebėsena galimai nėra pakankamai efektyvi, kad būtų užtikrintas skaidrus ir nešališkas vairuotojų praktikos egzaminavimo procesų vykdymas. Remiantis nustatyta tvarka, numatyti sąlyginai žemi vykdomos egzaminuotojų kontrolės rodikliai, kuomet atliekama 2 proc. vykdytų egzaminų peržiūra per metus, STT nuomone yra nepakankama ir negali veikti kaip efektyvi prevencinė priemonė, siekiant suvaldyti vairuotojų praktikos egzamino metu galinčias kilti korupcinio pobūdžio rizikas.

Numatyta ir nepakankamai griežta žmonių atsakomybė už teisės aktų, reglamentuojančių vairuotojų egzaminų laikymo procedūras, pažeidimus. Tai gali turėti įtakos sukčiavimo ir nesąžiningo elgesio atvejų pakartotinumui. O galimybė laikyti vairuotojų teorinių žinių patikrinimo egzaminą neribotą kiekį kartų po to, kai jis yra išlaikytas, gali sudaryti informacijos rinkimo ir jos platinimo bei sukčiavimo galimybes.

STT nustatytiems rizikos veiksniams valdyti ir šalinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir VĮ „Regitra“ pateikė 11 pasiūlymų. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir VĮ „Regitra“ per 3 mėnesius turi viešai paskelbti, kaip atsižvelgta ar numatoma atsižvelgti į STT pateiktus pasiūlymus.

Pažymėtina tai, jog VĮ „Regitra“ korupcijos rizikos analizės išvados projekto derinimo metu pateikė informaciją, jog jau yra suplanuotos įgyvendinti tam tikros priemonės minėtoms rizikoms valdyti, o korupcijos prevencijos svarbą ir STT pateiktus siūlymus aptarė VĮ „Regitra“ vadovas, valdybos pirmininkė ir STT vadovybė.