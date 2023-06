Buvęs muitinės pareigūnas lieka nuteistas už padėjimą vykdyti kontrabandą

Nustatyta, kad A.Kiselevskis padėjo kitiems asmenims neteisėtai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti, nepateikiant muitinės kontrolei, akcizais apmokestinamas prekes, kurių bendra muitinė vertė atitinkamai yra 1 963 569 eurų ir 2 127 199 eurų. Savo kolegą įkalbėjęs nestabdyti vilkiko su gabenamu 12 mln. vnt. cigarečių kontrabandos kroviniu ir už tai pažadėjęs bei perdavęs 5 000 eurų kyšį, taip pat pats, iš anksto susitaręs su Rusijos Federacijos piliečiu ir be muitinės patikros per valstybės sieną praleidęs 13 mln. vnt. cigarečių kontrabandos krovinį, A.Kiselevskis pripažintas kaltu dėl kontrabandos, kyšio davimo ir piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi.

Už padarytus nusikaltimus pirmosios instancijos teismas nuteistajam paskyrė 17 400 eurų baudą bei 3 metams atėmė teisę dirbti valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens darbą.

Gynėjas skunde teigė, kad A.Kiselevskio kaltė grindžiama netiesioginiais įrodymais ir kita baudžiamosios bylos medžiaga, neturinčia jokios įrodomosios galios, todėl prašė ginamąjį išteisinti neįrodžius jo dalyvavimo padarant inkriminuotas nusikalstamas veikas.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus, teisiamajame posėdyje ištirtus bei skundžiamame nuosprendyje aptartus įrodymus, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas motyvuotai bei tinkamai nustatė visas faktines nusikalstamų veikų aplinkybes, jas nuosekliai ir logiškai susiejo su į vieną visumą ir padarė pagrįstas išvadas dėl A.Kiselevskio kaltės bei jo nusikalstamų veikų teisinio vertinimo.

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nuo 2023 m. birželio 1 d. įsigaliojusias naujas Baudžiamojo kodekso 199 straipsnio (kontrabanda) nuostatas, kuriose įtvirtinti nauji kontrabandos būdu gabentų daiktų vertės dydžiai, aktualūs nusikalstamoms veikoms kvalifikuoti, konstatavo, kad šiuo atveju A. Kiselevskio teisinė padėtis dėl įsigaliojusių pakeitimų nesikeičia.

Lietuvos apeliacinio teismo nutartis įsiteisėja jos priėmimo dieną, tačiau per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos kasacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.