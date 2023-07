Žarstekliu žmoną užmušęs Raseinių rajono gyventojas senatvę praleis už grotų

Per šeimyninį konfliktą nuo žmonos žarstekliu kelis kartus per galvą ir rankas gavęs vyras atėmė žarsteklį ir ėmė juo talžyti žmoną. Vėliau ekspertai nustatė, kad nukentėjusiajai geležiniu įnagiu į galvą ir kitas kūno dalis buvo smogta ne mažiau septyniasdešimties kartų.

Žiauriai sumušta moteris mirė įvykio vietoje, o ją nužudęs sutuoktinis stojo prieš teismą.

Teks atlyginti ir padarytą žalą

Bylą išnagrinėjęs Šiaulių apygardos teismas K.J.Žebrauską pripažino kaltu dėl žiauraus savo žmonos nužudymo ir skyrė jam 11 metų laisvės atėmimo bausmę.

Senatvę už grotų praleisiančiam nuteistajam teks atlyginti ir nukentėjusiosios artimiesiems padarytą žalą.

Jiems teismas iš K.J.Žebrausko priteisė 2 tūkstančius 355 eurus turtinei ir 41 tūkstantį eurų neturtinei žalai atlyginti.

Šeimyniniai barniai virsdavo muštynėmis

Tragedija K.J.Žebrausko šeimoje brendo jau senai. Vyras dažnai pykosi su žmona. Šeimyniniai barniai dažnai virsdavo ir muštynėmis.

Už žmonos sumušimą K.J.Žebrauskas jau buvo teistas du kartus.

Skoloje nelikdavo ir žmona. Kartą ji taip pat buvo patraukta baudžiamojon atsakomybėn už sutuoktinio sumušimą, tačiau tąkart byla buvo nutraukta abiems susitaikius.

Apie tai, kad nužudytoji turėjo „tvirtą, griežtą charakterį“, užsiminė ne vienas liudininkas.

Viena nužudytosios giminaitė teisme ne tik atsisakė pareikšti civilinį ieškinį, bet ir paprašė teismo K.J.Žebrauską dėl jos giminaitės nužudymo išteisinti.

Po egzekucijos nuėjo miegoti

Eilinis barnis šioje šeimoje po išgertuvių kilo pernai liepos 24-osios vakare. Kivirčas netruko peraugti į susistumdymą.

Moteris pirmoji čiupo po ranka pasitaikiusį žarsteklį ir juo kelis kartu tvojo sutuoktiniui į galvą ir rankas.

Užpultas vyras netruko atimti žarsteklį iš žmonos, o tai padaręs, ėmė ją mušti.

Žarstekliu savo žmonai į įvairias kūno vietas K.J.Žebrauskas smogė ne mažiau 71 karto.

Žiauriai sumušta moteris mirė įvykio vietoje.

Kad žmona jau yra nebegyva K.J.Žebrauskas suprato tik ryte, nes iškart po egzekucijos nuėjo miegoti.

Prašė surakinti rankas

Ryte nebegyvą žmoną radęs vyras pats paskambino Bendrajam pagalbos centrui ir pasakė, kas nutiko.

Kieme pareigūnus pasitikęs iškart pasiūlė jam surakinti rankas. Paklaustas, kodėl taip reikėtų padaryti vyras policininkams pasiūlė nueiti į kambarį pažiūrėti į ant žemės gulinčią negyvą žmoną.

Įvykio aplinkybes pareigūnams papasakojęs K.J,Žebrauskas sakė, kad žmona jį „ėdė, ėdė ir daėdė“. Vyras neslėpė žarstekliu sutuoktinę „daužęs tol, kol numirė“.

Pareigūnų paklaustas, kodėl nekvietė apie nusikaltimą nepranešė iškart, o tik ryte, vyras atkirto: „įsitikinti norėjau, kad tikrai nebegyva ir, kai pamačiau, kad tikrai nebegyva, paskambinau ir pranešiau“. Dėl ko kilo tragiškai pasibaigęs konfliktas, K.J.Žebrauskas nepaaiškino.

Teisme pateikė naujų versijų

Per ikiteisminį tyrimą kaltu prisipažinęs vyras savo kaltės neneigė ir teisme, tačiau teisme jau tvirtino nelabai pamenąs, kas nutiko po pirmo smūgio. Be to vyras tvirtino, kad žmona jį užpuolė iš pasalų – smogė žarstekliu iš nugaros.

Neva eidamas koridoriumi jis pajuto smūgį, o vos spėjęs atsisukti į žmoną, gavo ir kitą smūgį.

Pasak K.J.Žebrausko, jis norėjo pabėgti, bet durys buvo užrakintos. Tada jis ėmė gintis ir, išplėšęs žarsteklį iš žmonos rankų, smogė jai atgal.

Tokią kaltinamojo versiją paneigė ekspertai.

Rado dvi lengvinančias aplinkybes

Nors K.J.Žebrauską mušti žarstekliu pirma puolė jo žmona, vyro veiksmai nebuvo įvertinti, kaip būtinoji gintis – atėmus žarsteklį jis savo žmoną puolė mušti ne gindamasis nuo jos, o – iš pykčio.

Skirdamas bausmę teismas atsižvelgė į lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes.

Sunkinančia aplinkybe buvo pripažinta tai, kad K.J.Žebrauskas nusikaltimą įvykdė būdamas girtas.

Lengvinančia aplinkybe buvo pripažinta tai, kad K.J.Žebrauskas, radęs nebegyvą žmoną, iškart paskambino Bendrajam pagalbos centrui, atvykusiems pareigūnams nurodė esmines įvykio aplinkybes, parodė, kur yra nužudymo įrankiu tapęs žarsteklis.

Lengvinančia aplinkybe buvo pripažinta ir tai, kad provokuojantys nukentėjusiosios veiksmai turėjo įtakos šiam nusikaltimui.

Atgaila nebuvo nuoširdi

Kadangi teisme K.J.Žebrauskas bandė paneigti per ikiteisminį tyrimą duotus parodymus, sakydamas, kad neprisimena, kas nutiko po pirmo smūgio ir kad žmona jam smogė iš pasalų, bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija tokio kaltės pripažinimo nevertino, kaip lengvinančios aplinkybės.

Nors teisme K.J.Žebrauskas sakė, kad gailisi dėl padaryto nusikaltimo, tačiau ši atgaila taip pat nebuvo pripažinta lengvinančia aplinkybe, nes buvo nebuvo nuoširdi.

Per vieną teismo posėdį kaltinamasis prasitarė, kad jam dėl to, kas nutiko, „širdyje kaip ir ramu“.