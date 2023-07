Beteisis vilnietis prie vairo sėdo turėdamas suklastotą vairuotojo pažymėjimą

Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), penktadienio popietę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio užkardos pareigūnai, vykdydami tarnybą prie Švenčionių rajono Svylionių kaimo, patikrinti sustabdė automobilį „VW Passat“ su lietuviškais registracijos numeriais.

Kontrolės metu paaiškėjo, kad automobilį vairavo 44-erių Vilniaus gyventojas. Kartu su juo kaip keleivis vyko pasato savininkas. Pasieniečiams pateikti automobilio dokumentai buvo tvarkingi, tačiau vairuotojo pažymėjimas sukėlė įtarimų. Vilnietis buvo pristatytas į Adutiškio pasienio užkardą, o jo pateiktas dokumentas – ištirtas nuodugniau.

VSAT pareigūnai nustatė, kad vairuotojo pažymėjimas, įtariama, – visiška klastotė. Pagamintas jis ne pagal vertybinių popierių gamybos reikalavimus, apsauginis tinklelis, numeris, mikrotekstas, dokumento rekvizitai ir jų užpildymas atlikti rašaliniu spausdintuvu, imituota UV apsauga.

Pasieniečiai išsiaiškino, kad 2018-ųjų balandį vilniečiui trejiems metams buvo atimta teisė vairuoti transporto priemonę; šios teisės jis taip ir neįgijo.

Vyras atsidūrė areštinėje. Po paros, skyrus kardomąsias priemones rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą, buvo paleistas. Automobilį pasieniečiai grąžino jo savininkui.

Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką vilniečio laukia areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Be to, už transporto priemonės vairavimą, kai tokia teisė atimta, vyrui teks mokėti 450–700 eurų baudą. O dėl Pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimo, t. y. buvimo pasienio ruože be asmens dokumentų, vilniečiui gresia įspėjimas arba 40–90 eurų bauda.