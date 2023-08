Pasieniečiams įkliuvo girtas ir beteisis 18-metis, važiavęs motoroleriu

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai kelyje Medininkai–Turgeliai ties Padvarionių kaimu (Vilniaus r.) pastebėjo pavojingai manevruojantį motorolerį „Yamaha“. Jis vinguriavo nuo vieno asfalto kelkraščio prie kito ir kėlė didelę grėsmę kitiems eismo dalyviams. Tarnybiniu visureigiu pasiviję motorolerį, pasieniečiai sulaikė jo vairuotoją.

Paaiškėjo, kad 18-metis Vilniaus rajono gyventojas apskritai neturėjo teisės vairuoti transporto priemonės. Į akis krito nenatūrali vaikino elgsena, jį trikdė per tokias patikras užduodami įprastiniai klausimai, atsakinėjo nerišliai. Be to, nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas.

Alkoholio tikrintuvas parodė vidutinį girtumo laipsnį – 1,85 promiles.

Neblaivų, pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams kėlusį vairuotoją bei jo 2014 m. laidos motorolerį pasieniečiai perdavė policininkams, kurie toliau ir tirs šio įvykio aplinkybes.