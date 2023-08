Sustiprinus sienos apsaugą pasienyje su Baltarusija – kontrabandininkai imasi naujų gudrybių

Muitinės departamento komunikacijos vyriausioji specialistė Irmina Frolova-Milašienė sako, kad į Lietuvą įvežama daugiausia kontrabandinių tabako gaminių, tačiau, kokią dalį šios prekės užima rinkoje, duomenų Lietuvos muitinė neturi, nes apie kontrabandos srautų apimtis sprendžiama pagal sulaikymų statistiką. Valstybės sienos apsaugos tarnybos Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Laurinaitytė-Grigienė pastebi, kad kontrabandininkai tampa vis išradingesni, kontrabandos srautai neslopsta, tačiau mažėja gabenamos kontrabandos siuntos.

Surūkoma mažiau, bet kontrabandos skaičiai nemažėja

Kasmet atliekamas profesinių paslaugų bendrovių tinklo (KPMG) tyrimas parodė, kad nors per 2022 m. Lietuvoje bendras cigarečių vartojimas kiek sumažėjo: surūkyta 2,63 mlrd. cigarečių, o tai yra 0,2 mlrd. mažiau nei 2021 m., tačiau net 0,59 mlrd. vienetų iš jų buvo nelegalūs tabako gaminiai – kontrabanda, klastotės ar legaliai įvežtos cigaretės iš kitų šalių. Pernai nelegalių tabako gaminių rinkos dalis Lietuvoje šiek tiek augo ir sudarė 19,2 proc. – 0,2 procentinio punkto daugiau nei 2021 metais. Tai reiškia, jog kas penkta mūsų šalyje surūkoma cigaretė yra nelegali. Dėl to pernai šalies biudžetas neteko apie 80 mln. eurų potencialių pajamų – 1 mln. daugiau nei ankstesniais metais.

„Nuotolinė“ kontrabanda auga

L. Laurinaitytė-Grigienė sako, kad prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika pastačius fizinį barjerą bei įdiegus sienos stebėjimo sistemas, kontrabandos gabentojai vis dažniau renkasi mažiau rizikingus „nuotolinius“ rūkalų transportavimo per „žalią“ valstybės sieną (kur ji eina sausuma, ne pasienio kontrolės punktais) būdus – intensyvėja dronų naudojimas bei išlieka stabilus gabenimas pasienio vandenimis.

„Pabaigus sienos stebėjimo sistemų diegimą prie valstybės sienos su Baltarusija, išaugo rizika kontrabandos gabentojams būti sulaikytiems. Todėl jie pradėjo vis dažniau rinktis taip vadinamuosius „nuotolinius“ arba autonominius kontrabandos gabenimo būdus, pavyzdžiui, bepilotes skraidymo priemones arba helio balionus, prie kurių pritvirtinamas krovinys“, – apie pokyčius pasienyje kalba pašnekovė.

Pastebima, kad kontrabandininkai į savo veiklą investuoja ir žinias, ir technologijas: „Minėti helio balionai yra aprūpinti navigacijos prietaisais, o dujų išleidimo laikmačiai sureguliuoti taip, kad dujos būtų išleistos kroviniu nusileidus numatytoje vietoje. Šis būdas nors ir tylus, o naktį krovinys sunkiai pastebimas, nėra labai patogus, nes reikia laukti tinkamos vėjo krypties“, – teigia L. Laurinaitytė-Grigienė.

Kontrabandos mastai vandenyse nesikeičia

„Rūkalų gabenimas pasienio vandenimis išlieka tame pačiame lygyje. Tiesa, šis būdas yra sezoninis, pasibaigus žiemai, cigaretės pasienio vandenimis gabenamos rečiau“, – sako L. Laurinaitytė-Grigienė.

Pašnekovė aiškina, kad per ledonešį cigaretes gabenantys plaustai daromi kuo panašesniais į plaukiančias ledo lytis, tam naudojamos ir automobilių padangos, sumontuojamos įvairios konstrukcijos, prie kurių tvirtinama GPS įranga. Paprastai kontrabandiniai kroviniai nuleidžiami į upę kaimyninės šalies krante planuojant, kad srovė juos atneš į Lietuvos pusę.

Traukiniais gabenti kontrabandą dabar sunkiau

I. Frolova-Milašienė sako, kad prasidėjus nelegalios migracijos krizei, buvo stiprinama ir sienos su Baltarusija kontrolė dėl kontrabandos ir kitų krovinių vežimo – įdiegta rentgeno kontrolės sistema Kenos geležinkelio poste.

„Šiuo metu kaip tik vyksta 6 naujų rentgeno kontrolės sistemų, kurios bus paskirstytos į įvairius muitinės kontrolės postus, pirkimas. Taip pat griežtinama ne tik kova su nelegaliu cigarečių gabenimu, bet ir grynųjų pinigų kontrabanda. Sugriežtinta jų gabenimo tvarka ir sustiprinta jų kontrolė Baltarusijos ir Rusijos pasienyje“, – sakė pašnekovė.

Pokyčiai jau duoda pirmuosius rezultatus – gabenti kontrabandą traukiniais tapo daug sudėtingiau. „Nors rūkalų kontrabandos intensyvumas nemažėja – per pirmąjį šių metų pusmetį nustatyti 336, pernai – 261 atvejis – tačiau sulaikytų tabako gaminių kiekiai per šių metų pirmą pusmetį sumažėjo apie 46 proc., jei lygintume su atitinkamu 2022 m. laikotarpiu“, – sako L. Laurinaitytė-Grigienė.

Prognozuojamas „nuotolinės“ kontrabandos augimas

L. Laurinaitytė-Grigienė sako, kad kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos dronais pradėtas fiksuoti jau prieš keletą metų, o sustiprinus sienos kontrolę jis dar labiau suintensyvėjo.

„Pastačius fizinį barjerą, kontrabandos krovinius dabar bandoma permesti per valstybės sieną. Tam, be jau minėtų dronų ir helio balionų, pasitelkiamos įvairios savadarbės šaudyklės, svaidyklės. Kontrabandą gabenti ar permesti stengiamasi miškingose vietovėse, kur apsunkintas sienos stebėjimas. Per pirmąjį šių metų pusmetį nustatyti 56 atvejai (palyginimui per visus 2022 m. fiksuoti 49), kuomet cigaretės buvo gabenamos dronais. Cigarečių gabenimui dabar pradėti naudoti galingesni dronai, gebantys gabenti krovinius ilgesniais atstumais. Pavyzdžiui, tokiu būdu atgabenti rūkalai aptinkami 5–8 km atstumu nuo valstybės sienos. Ieškoma ir kitų priemonių cigarečių transportavimui“, – sako pašnekovė.

Pasak L. Laurinaitytės-Grigienės, per valstybės sieną su Rusijos Federacija cigarečių kontrabandos iš esmės nefiksuojama. Specialistės teigimu, kontrabandos gabenimas iš Baltarusijos iki šiol paplitęs dėl didelio tabako gaminių kainų skirtumo Lietuvoje ir Baltarusijoje. Didinant akcizą tabako gaminiams ir tabakui vis labiau didėja cigarečių kainų mažmeninėje rinkoje skirtumas tarp ES ir kaimyninių valstybių. Didėjant infliacijai, mažėja gyventojų perkamoji galia ir nemažėja tolerancija kontrabandinei produkcijai. Taip pat dėl to, kad Lietuvos geografinė padėtis patogi kontrabandinių cigarečių tranzitui gilyn į ES valstybes, dalis cigarečių „nusėda“ ir Lietuvoje. Kontrabandos iš Baltarusijos srautus lemia ir tai, kad A. Lukašenkos režimas aktyviai palaiko šią šešėlinę veiklą. Gamyklos „Neman“ perviršinė produkcija skirta išimtinai nelegaliai rinkai.