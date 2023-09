Du kartus girtas prie vairo įkliuvęs ir mokėti už tai 100 tūkst. eurų nenorėjęs vyras pralošė visus teismus – teks atverti piniginę

Kasaciniu skundu nuteistasis ir jo gynėjas nesutiko su vairuotojo nuteisimu ir su apeliacinės instancijos teismo sprendimu konfiskuoti dvi automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą – 102 820 eurų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, atmesdama kasacinį skundą, nustatė, kad automobilis buvo pripažintas abiejų nusikalstamų veikų padarymo priemone, tačiau jo konfiskuoti nėra galimybės, nes jis nuosavybės teise nepriklauso kaltininkui. Todėl LAT apeliacinės instancijos teismo sprendimą konfiskuoti automobilio vertes atitinkančią pinigų sumą už kiekvieną nusikalstamą veiką laikė priimtu tinkamai pritaikius baudžiamąjį įstatymą ir nepažeidžiant teismų praktikoje išskiriamo proporcingumo principo.

Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad A.D. per gana trumpą laiko tarpą padarė dvi atskiras analogiškas nusikalstamas veikas, vairuodamas tą patį automobilį, be to, antrą kartą girtas vairavo automobilį po to, kai jam buvo skirta kardomoji priemonė, draudžianti vairuoti.

A.D. savo elgesiu demonstravo abejingumą tiek jam paskirtiems apribojimams, tiek teisės aktų reikalavimams, tiek, svarbiausia, kitų žmonių saugumui.

Kartu nutartyje pažymėta, kad konfiskuotino turto vertė nėra ribojama įstatymų ir kad sprendžiant, koks konfiskuotino turto vertės dydis laikytinas proporcingu, esminę reikšmę turi padarytų nusikalstamų veikų skaičius, o ne jas padarant panaudotos priemonės tapatumas.

Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

