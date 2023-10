Laisvės atėmimo bausmėmis nuteisti trys turto prievartavimu kaltinami vyrai

Kaip rašoma teisto pranešime, 28–30 metų Raseinių ir Biržų rajonų gyventojai K.K., G.P. ir G.V. praėjusiųjų metų spalio pabaigoje linksmai leido laiką, vartojo alkoholinius gėrimus. Vėlai vakare K.K., G.P. ir G.V., palikę savo sugėrovą V.S., išvažiavo automobiliu. Tačiau įtartinai riedėjęs girto G.P. vairuojamas K.K. automobilis netrukus buvo sustabdytas policijos pareigūnų, kurie G.P. surašė protokolą ir paėmė automobilį.

Tą vakarą be ratų likusius vyrus į namus parvežė iškviesta vieno iš kaltinamųjų draugė. Tuo metu vyrai nusprendė, kad policijos patruliai juos sustabdė neatsitiktinai, jie nutarė, jog įskųsti pareigūnams juos galėjo V.S., taip kerštaudamas neva už tai, kad sugėrovai jį paliko. Visi trys sėdo į K.K. automobilį, kurį šį kartą vairavo G.S., ir nuvažiavo pas V.S. į namus aiškintis santykių.

Nukentėjusysis buvo įsodintas į automobilį ir nuvežtas prie garažų. Surišę virve V.S. kojas, pririšo prie automobilio ir pradėjo nukentėjusįjį tempti. Žeme velkamam V.S. ėmus šaukti, maždaug už 20 metrų automobilis sustojo. Kai nukentėjusysis ir toliau kratėsi sugėrovų priekaištų, aiškintis santykių vyrai nuvažiavo prie netoliese esančio miškelio. Kaip vėliau liudijo V.S., prie miškelio jis buvo vežamas automobilio bagažinėje, o automobiliui sustojus – sumuštas.

Po egzekucijos iš nukentėjusiojo buvo pareikalauta, kad jis už įskundimą per 48 valandas sumokėtų 800 eurų K.K. – už pareigūnų paimtą automobilį, o G.P. – 2600 eurų. Vyrai nusprendė, kad G.P. už tai, kad automobilį vairavo neblaivus, gali būti paskirta būtent tokio dydžio bauda, nes, pasak vieno iš kaltinamųjų, jam už automobilio vairavimą esant neblaiviam, buvusi paskirta irgi tokio dydžio bauda.

Teisme K.K., G.P. ir G.V. savo kaltės neneigė, tačiau prisiminti visų įvykio aplinkybių negalėjo, nes įvykio metu buvę neblaivūs ir ne viską prisimeną. Medicinos ekspertai konstatavo, kad nukentėjusiajam į įvairias kūno vietas buvo suduoti mažiausiai 24 smūgiai. Nukentėjusysis neteko 3 savo dantų.

Už padarytą nusikaltimą teismas kaltinamiesiems paskyrė laisvės atėmimo bausmes: K.K. – 2 metams 4 mėnesiams, G.P – 2 metams 9 mėnesiams, ši bausmė subendrinta su anksčiau paskirta bausme už kitą padarytą nusikaltimą, G.V. – 3 metams, ši bausmė subendrina su anksčiau paskirta neatlikta bausme už kitą padarytą nusikaltimą. Dalį kiekvienam paskirtos bausmės teks atlikti nedelsiant. Likusios paskirtos neatliktos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas.

Nukentėjusiojo V.S. civilinį ieškinį teismas patenkino iš dalies, jam priteista beveik 10 tūkst. eurų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.