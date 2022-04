Savaitgalio eismo įvykiai – tragiškas sekmadienis

Kaip praneša Lietuvos kelių policijos tarnyba, dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 7 proc. visų įvykių (nukentėjo 4 žmonės). 29 atvejai (19 proc.), kai transporto priemonės susidūrė su gyvūnais (žmonės nenukentėjo): penktadienį – 9, šeštadienį – 15, sekmadienį – 5 tokie įvykiai.

Pirminiais duomenimis, žmonės nukentėjo 30-yje eismo įvykių. Žuvo 5 asmenys (visi sekmadienį, balandžio 24-ąją). Per įvykius sužeisti 44 žmonės, iš jų 5 nepilnamečiai (3 keleiviai, dviračio ir mopedo vairuotojai). Tarp sužeistųjų daugiausia keleivių (43 proc.) ir vairuotojų (39 proc.) Į įvykius pateko ir pėstieji, dviračių, motociklų, elektrinio paspirtuko, mopedo vairuotojai. Nukentėjo viešojo transporto 2 keleiviai (Klaipėdoje ir Vilniuje).

Viename įvykyje (sekmadienį Anykščių rajone) sužeisti 5 žmonės, kitame – penktadienį Marijampolės savivaldybėje – taip pat 5, dar viename (sekmadienį Kaišiadorių rajone) – 3. Po 2 žmones sužeista 6-iuose eismo įvykiuose (Vilniuje ir Joniškio, Kauno, Skuodo, Šiaulių, Širvintų rajonuose).

Transporto priemonių susidūrimų atvejų – 60 proc. visų įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, nuvažiavimų nuo kelio – 23 proc., užvažiavimų ant pėsčiųjų – 13 proc. Esant šlapiai kelio dangai įvyko 37 proc. įvykių, tamsiuoju paros metu – 13 proc. eismo įvykių.

Pirminiais duomenimis, miestuose įvyko daugiau negu pusė įvykių (57 proc.): Vilniuje – 5, Kaune – 4, Klaipėdoje – 3, po vieną įvykį Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Visagine, Zarasuose.

Balandžio 22 d. (penktadienį), pirminiais duomenimis, įvyko 14 eismo įvykių, sužeista 19 žmonių, tarp jų – 2 nepilnamečiai. 10 atvejų – transporto priemonių susidūrimai. Miestuose – 10 įvykių. Neblaivus vairuotojas dalyvavo viename įvykyje. Vilniuje ir Kaune nukentėjo motociklų „Suzuki“ ir „Ducati“ vairuotojai, 35-erių ir 30 metų vyrai. Vilniuje nukentėjo autobusu važiavusi 60 metų keleivė, Klaipėdoje – dviračiu važiavusi 57 metų moteris (važiavo degant draudžiamajam šviesoforo signalui).

Apie pusę šeštos ryto, Marijampolės savivaldybėje, Skardupių kaimo teritorijoje, magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, „Via Baltica“ ruože, eismo įvykyje, kuriame dalyvavo keturi automobiliai, tarp jų ir policijos tarnybinis automobilis „VW Transporter“, nukentėjo penki asmenys.

Popietę, Vilniuje, T. Narbuto ir Erelių gatvių sankryžoje, per pėsčiųjų perėją degant raudonam šviesoforo signalui dviračiu važiavusį nepilnametį partrenkė automobilis „Škoda Superb“, vairuojamas 31 metų vyro. Sužeistas 14 metų paauglys paguldytas į ligoninę.

Popietę, Kauno rajone, Kazliškių kaime, rajoniniame kelyje Juodelynė–Noreikiškės (žvyrkelis), tiesiame ruože vertėsi ir nuvažiavo nuo kelio automobilis „Renault Clio“. Nukentėjo neblaivūs 52-ejų vairuotojas (ligoninėje) ir 50 metų keleivė.

Pavakarę, Kaune, V. Putvinskio gatvėje, 32 metų moteris automobiliu „VW Jetta“ išvažiuodama iš kiemo teritorijos ir sukdama į kairę nepraleido važiavusio mopedo „Aprilia“ ir su juo susidūrė. Sužeistas jį vairavęs 15 metų paauglys (teisę vairuoti turi).

Vakare, apie aštuntą, Joniškio rajone, Žadeikių kaime, tiesiame žvyrkelio ruože nuo kelio nuvažiavo ir kelis kartus vertėsi automobilis „VW Passat“, tačiau jis iš įvykio vietos nuvažiavo. Nustatyta, kad automobilį vairavo neturintis teisės vairuoti (nėra jos įgijęs) 18 metų vaikinas. Per įvykį nukentėjo ir jis, ir kartu važiavęs vienmetis keleivis (abu ligoninėje).

Apie devintą vakaro, Marijampolėje, Vilkaviškio gatvėje, elektrinis paspirtukas, kuriuo važiavo du jaunuoliai, susidūrė su automobiliu „Toyota Corolla Verso“, vairuojamu 32 metų moters. Dviratę transporto priemonę vairavo 18 metų vaikinas, nukentėjo su juo važiavusi vienmetė mergina.

Balandžio 23 d. (šeštadienį), pirminiais duomenimis, 6 žmonės (vienas mažametis), sužeisti 5-iuose eismo įvykiuose. Esant šlapiai kelio dangai – 4 įvykiai.

Apie vienuoliktą ryto, Klaipėdoje, Tilžės gatvės ir Šilutės plento sankryžoje, autobuse „Mercedes-Benz Citaro“, kurį vairavo ir, pirminiais duomenimis, jį staigiai stabdė 56 metų vyras, pargriuvo ir nukentėjo 72 metų keleivė.

Netrukus po šio įvykio, lyjant, Širvintų rajone, rajoniniame kelyje Širvintos–Bagaslaviškis–Kaliakiemiai, vingyje į dešinę, į kelio ženklą ir autobusų stotelę atsitrenkė automobilis „Ford Focus“, kurį vairavo 39 metų vyras. Sužeistos ir į ligoninę paguldytos dvi keleivės, 36-erių moteris ir pusantrų metukų mergaitė.

Popietę, lyjant, Kauno rajone, magistraliniame kelyje A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai („Via Baltica“ ruožas), į priekyje važiavusį BMW markės automobilį atsitrenkė 29 metų Lenkijos Respublikos piliečio vairuojamas automobilis „Ford Transit Connect“. Nuo smūgio BMW kliudė signalinį stulpelį ir vertėsi. Nukentėjo 42 metų vairuotojas. Kartu su juo važiavusios trys keleivės, 39 metų moteris, 9-erių ir 11 metų mergaitės, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.

Taip pat popietę, lyjant, Visagine, Kosmoso gatvėje, iš šalutinio kelio išvažiuodamas automobilis „Ford Mondeo“, vairuojamas 31 metų vyro, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Toyota Corolla Verso“, kurį vairavo 63 metų vyras, Rusijos Federacijos pilietis. Nukentėjo „Toyotos“ 57 metų keleivė, kita keleivė (48 metų) nenukentėjo.

Po trečios po pietų, lyjant, Kaune, P. Lukšio ir V. Landsbergio-Žemkalnio gatvių sankryžoje, automobilis „Toyota Yaris“, važiuodamas pirmąja eismo juosta, rikiavosi į antrąją ir susidūrė su ja važiavusiu automobiliu „Mercedes-Benz S350“, kurį vairavo 35 metų vyras. Nukentėjo pirmojo automobilio 56 metų vairuotoja.

Balandžio 24 d. (sekmadienį) užregistruota, pirminiais duomenimis, 11 eismo įvykių, žuvo 5 žmonės. Sužeista 19 asmenų, daugiausia keleivių – 10. Tarp nukentėjusiųjų – 2 nepilnamečiai (keleiviai).

Po vienuoliktos ryto, lyjant, Šiauliuose, Trakų gatvėje, nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje garbaus amžiaus pėsčiąją partrenkė automobilis, kuris iš įvykio vietos nuvažiavo. Sužeista 89 metų moteris tos pačios dienos popietę ligoninėje mirė. Eismo įvykyje dalyvavęs automobilis „Audi A4 Avant“ surastas. Įtariamasis, neblaivus 35 metų vyras (1,73 promilės), uždarytas į areštinę.

Po vidurdienio, Anykščių rajone, krašto kelyje Radiškis–Anykščiai–Rokiškis, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas vyro (gim. 1976 m.), įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, kur susidūrė su automobiliu „Opel Astra“, vairuojamu moters (gim. 1977 m.). Per įvykį sužeisti 6 žmonės: pirmojo automobilio vairuotojas ir keleiviai (8-erių berniukas, 27-erių ir 32-ejų moterys), taip pat „Opelio“ vairuotoja ir su ja važiavusi keleivė (gim. 1950 m.), kuri, vežama į ligoninę, mirė greitosios medicinos pagalbos automobilyje.

Popietę, lyjant, eismo įvykyje Vilniuje, susidūrus trims automobiliams, žuvo 3 jaunuoliai. O. Milašiaus gatvėje, į priešpriešinio eismo juostą įvažiavęs automobilis „BMW 320TD“ kliudė automobilį „Audi A4“, vairuojamą 27 metų vyro, ir dar trenkėsi į važiavusį „Toyota Avensis“, kurį vairavo 35 metų vyras. Per įvykį žuvo automobilio BMW 18 metų vairuotojas ir du keleiviai, 19-metė mergina ir to paties amžiaus vaikinas. Sužeidimus patyrė to paties automobilio 21 metų keleivė (paguldyta į ligoninę) ir „Toyotos“ vairuotojas.

Po devintos ryto, Kaišiadorių rajone, Karčiupio kaimo teritorijoje, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (danga šlapia), vairuojamo BMW markės automobilio nesuvaldė 38 metų moteris. Automobilis nuvažiavo nuo kelio į griovį ir apvirto. Sužeistos vairuotoja ir 27-erių bei 30 metų keleivės.

Popietę, lyjant, Šiaulių rajone, Sutkūnų kaime, iš šalutinio kelio išvažiuodamas automobilis „Mercedes-Benz“, kurį vairavo 24 metų moteris, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu „Opel Vivaro“, vairuojamu 58 metų vyro. Nukentėjo abiejų automobilių keleiviai, 2 metukų berniukas ir 57 metų moteris.

Vakare, apie septintą, Skuodo rajone, Stripinių kaime, krašto kelyje Mažeikiai–Skuodas, tiesiame ruože nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis „Opel Zafira“. Sužeisti 47 metų vairuotojas ir 32 metų keleivis (neblaivus).

Po aštuntos vakaro, Lazdijų rajone, Mikniškių kaime, vingyje į kairę nuo kelio nuvažiavo automobilis „Audi A4“, nukentėjo jį vairavęs neblaivus (1,95 promilės) 21 metų vaikinas.