Savaitgalio avarijose žuvo 2 žmonės, dar 39 žmonės buvo sužaloti

Pirminiais duomenimis, 30-yje eismo įvykių nukentėjo žmonės. Žuvo 2 vairuotojai, 53-ejų moteris ir 22 metų vyras.

Sužeisti 39 žmonės, iš jų 12 nepilnamečių (10 keleivių, dviračio vairuotojas, pėsčiasis). Daugiausia sužeista vairuotojų (51 proc.), tarp jų 7 dviračių, 2 elektrinių paspirtukų, keturračio motociklo, mopedo, motociklo. Nukentėjo ir keleiviai (44 proc.) bei 2 pėstieji.

Viename eismo įvykyje (penktadienį – Molėtų rajone) sužeisti 4 žmonės (vienas žuvo). 2-uose įvykiuose (penktadienį – Trakų rajone, sekmadienį – Jonavoje) sužeista po 3 žmones, 2-uose įvykiuose – po 2 asmenis (penktadienį – Vilniuje, sekmadienį – Vilniaus rajone).

Transporto priemonių susidūrimų atvejų – 63 proc. visų įvykių, kuriuose nukentėjo žmonės, nuvažiavimų nuo kelio – 23 proc. Tamsiuoju paros metu įvyko 17 proc. eismo įvykių, esant šlapiai kelio dangai – 27 proc.

Pirminiais duomenimis, miestuose įvyko daugiau negu pusė įvykių (60 proc.): Vilniuje – 5, Kaune – 4, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Jonavoje, Kretingoje, Pasvalyje, Šilutėje, Telšiuose, Utenoje.

Birželio 30 d., penktadienį, pirminiais duomenimis, 16 eismo įvykių, žuvo 1 žmogus, 22 sužeisti (8 nepilnamečiai). Tarp sužeistųjų – 10 transporto priemonių vairuotojų. Įvykius pateko dviračių (4), elektrinių paspirtukų (2), keturračio motociklo vairuotojai. Viename įvykyje (Kaune) nukentėjo viešojo transporto (troleibuso) 66 metų keleivė.

Apie 16 val. 25 min. Molėtų rajone, magistraliniame kelyje A14 Vilnius–Utena, krovininis automobilis „Toyota Proace City“ (iki 3,5 t), vairuojamas 53 metų moters, tiesiame ruože įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, kliudė krovininio automobilio „Man TGX“, vairuojamo 58 metų vyro, Baltarusijos Respublikos piliečio, puspriekabę ir susidūrė su paskui šį automobilį važiavusiu automobiliu „Volvo XC60“, kurį vairavo 30 metų vyras. Per įvykį žuvo „Toyota“ vairuotoja. Sužeisti automobilio „Volvo“ keturi keleiviai: 2 metų mergaitė ir 4 metų berniukas, 16-metė paauglė ir 30 metų moteris (abi paguldytos į ligoninę).

Apie 9 val. Klaipėdoje, Skardžio gatvėje, dviračių taku dviračiu važiuodamas 45 metų vyras, neįsitikinęs, kad tai daryti saugu, kirto važiuojamąją kelio dalį ir susidūrė su važiavusiu „Volkswagen“ markės automobiliu, kurį vairavo 60 metų vyras. Sužeista dviračio 9 metų keleivė.

Apie 15 val. 55 min., lyjant, Jonavos rajone, magistraliniame kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, į tilto atitvarus tiesiame ruože atsitrenkė automobilis BMW 535D, nukentėjo jį vairavęs 24 metų vyras.

Apie 16 val. 24 min. Vilniuje, Laisvės prospekte, 61 metų vyras, vairuodamas automobilį „Toyota RAV4“, išvažiuodamas iš gyvenamųjų namų kiemo, nepraleido dviračių taku, besitęsiančiu per važiuojamųjų kelio dalių sankirtą, važiavusio elektrinio paspirtuko. Nukentėjo jo 41 metų vairuotojas.

Apie 17 val. 30 min. Šiauliuose, Tilžės gatvėje, 35 metų vyro vairuojamas automobilis „Lexus RX 350“ kliudė į nereguliuojamą pėsčiųjų perėją dviračiu įvažiavusią 31 metų moterį, kuri per eismo įvykį ir nukentėjo.

Apie 18 val. 10 min. Kaune, Islandijos plente, automobilis lanksčia vilktimi vilko kitą automobilį, tuo metu šaligatviu ėjusi 15 metų paauglė kirto važiuojamąją kelio dalį, užkliuvo už vilkties, griuvo ir nukentėjo. Transporto priemonės iš įvykio vietos nuvažiavo.

Apie 20 val. 30 min. Kretingoje, Šventosios gatvėje, 57 metų vyras, automobiliu „Toyota Previa“ atbulas išvažiuodamas iš namo kiemo, nepraleido šaligatviu važiavusio elektrinio paspirtuko. Jį vairavo ir nukentėjo 23 metų vyras.

Apie 21 val. 13 min. Trakų rajone, magistraliniame kelyje A4 Vilnius–Varėna–Gardinas, automobilis „VW Passat“, vairuojamas 48 metų vyro, įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, užvažiavo ant kelio atitvaro ir, nuvažiavęs nuo jo, susidūrė su 33 metų moters vairuojamu automobiliu „Dacia“. Nukentėjo trys žmonės: „Volkswageno“ 11 metų ir 48 metų keleivės (abi paguldytos į ligoninę), taip pat „Dacios“ trejų metų neturintis keleivis.

Apie 21 val. 15 min. Trakų rajone, Markininkų kaime, kelio vingyje į elektros skydinę atsitrenkė keturratis motociklas (neapdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu). Sužeistas 17 metų keleivis. Kas vairavo transporto priemonę, tikslinama.

Apie 22 val. 50 min., lyjant, Šilutėje, Melioracijos ir Smėlyno gatvių ir Baldininkų 1-ojo tako sankryžoje, automobilio „Opel Zafira“ 52 metų vairuotojas, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio dviratininko, kuris tamsiuoju paros metu nevilkėjo ryškiaspalvės liemenės su šviesą atspindinčiais elementais, dviračio priekyje ir gale nedegė žibintai. Nukentėjo dviračio 19 metų vairuotojas.

Liepos 1 d., šeštadienį, pirminiais duomenimis, žuvo 1 žmogus, sužeisti 9, tarp jų 2 nepilnamečiai. Užregistruoti 9 eismo įvykiai.

Apie 6 val. 53 min. Šilalės rajone, Plunksnių kaimo teritorijoje, krašto kelyje Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai, automobilis BMW 320D tiesiame ruože įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir susidūrė su krovininiu automobiliu „Mercedes-Benz Actros 1841“ (cisterna). Žuvo lengvojo automobilio 22 metų vairuotojas, antrojo automobilio 49 metų vairuotojas sužeistas.

Apie 1 val. 15 min. Vilniuje, Rinktinės gatvėje (apšviesta), 22 metų vaikino vairuojamas automobilis „VW Passat“ kliudė per važiuojamąją kelio dalį ėjusį 33 metų Norvegijos pilietį, per įvykį jis nukentėjo.

Apie 4 val. 40 min., lyjant, Kaune, Švenčionių gatvėje, automobilis BMW 320D, vairuojamas 31 metų vyro, įvažiavo į priešpriešinio eismo juostą, kur susidūrė su to paties amžiaus vyro vairuojamu automobiliu BMW 740. Nukentėjo pirmojo BMW 38 metų keleivė.

Apie 11 val. 58 min. Vilniuje, Krivių gatvėje, dviračiu važiavęs 12 metų berniukas buvo kliudytas automobilio BMW keleivio durelėmis (25 metų moteris). Automobilį vairavo 55 metų moteris. Nukentėjo mažametis eismo dalyvis.

Apie 13 val. 02 min. Kaune, Raudondvario plente, automobilis „VW Jetta“, vairuojamas 31 metų moters, išvažiuodamas iš namo kiemo, susidūrė su šaligatviu važiavusiu dviračiu, nukentėjo 58 metų vyras.

Apie 16 val. 45 min. Šilutės rajone, Macikų kaime, dviračių take, nesilaikydami saugaus atstumo, susidūrė vingyje priešpriešiais dviračiais važiavę 25 metų vyras ir 14 metų paauglys. Nukentėjo vyresnysis eismo dalyvis.

Apie 18 val. 55 min. Ignalinos rajone, Sungardų kaime, rajoniniame kelyje Kazitiškis–Nykiškė, žvyrkelio vingiuotoje nuokalnėje, susidūrė priešpriešinio eismo juostomis važiavę keturratis motociklas „Suzuki“ ir motociklas „KTM“, vairuojamas 39 metų vyro. Sužeista pirmosios transporto priemonės 59 metų vairuotoja.

Apie 20 val. Panevėžio rajone, Žvikų kaime, žvyrkelio tiesiame ruože nuo kelio nuvažiavo ir apvirto mopedas „Peugeot Speedfight“. Susižeidė jį vairavęs neblaivus 22 metų vyras (2,19 promilės). Teisės vairuoti jis neturi, segėjo saugos šalmą.

Apie 20 val. 14 min. Panevėžyje, Ramygalos gatvėje, 23 metų vyro vairuojamas automobilis „Škoda Octavia“, išvažiuodamas iš degalinės teritorijos, nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio „Opel Vectra“, vairuojamo 34-erių moters, ir su juo susidūrė. Nukentėjo automobilio „Opel“ 9 metų keleivė.

Liepos 2 d., sekmadienį, užregistruoti, pirminiais duomenimis, 5 įskaitiniai eismo įvykiai, nukentėjo 8 žmonės (2 nepilnamečiai).

Apie 11 val. 53 min., lyjant, Mažeikių rajone, krašto kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, vairuojamo motociklo „Kawasaki GPX 600“ nesuvaldė neblaivus, neturintis teisės vairuoti (nėra jos įgijęs) 37 metų vyras. Tiesiame ruože motociklas nuslydo nuo kelio ir apvirto. Susižeidė minėtas vyras (1,16 promilės), jis buvo su saugos šalmu. Motociklas nustatyta tvarka neįregistruotas, be privalomosios techninės apžiūros, neapdraustas civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, be to, su pritvirtintu valstybiniu numeriu, kuris išduotas kitai transporto priemonei.

Apie 13 val. 10 min. Vilkaviškio rajone, Gudkaimio kaime, nuo kelio (danga šlapia) nuvažiavo ir į gyvenamojo namo laiptus atsitrenkė automobilis „Volvo V60“, vairuojamas 40 metų moters, ji sumaišė akceleratoriaus ir stabdžių pedalus. Sužeista 7 metų keleivė, kiti du keleiviai (nepilnametė ir vyras) nenukentėjo.

Apie 13 val. 40 min., lyjant, Pasvalyje, Ežero gatvėje, elektriniu triračiu dviračiu važiuodamas neblaivus 76 metų vyras (jis neįgalus) atsitrenkė į stovėjusį automobilį „VW Caravelle“. Per įvykį jis ir nukentėjo (2,32 promilės)

Apie 18 val. 14 min. Jonavoje, J. Basanavičiaus gatvėje (danga šlapia), susidūrė ta pačia kryptimi važiavę automobiliai „VW Passat“, vairuojamas 60 metų vyro, ir „VW Transporter“. Nukentėjo trys žmonės: pastarojo automobilio 54 metų vairuotojas, 45-erių ir 84-erių keleivės.

Apie 22 val. Vilniaus rajone, Daubėnų kaime, šlapiame žvyrkelyje nuo kelio nuvažiavo ir į medžių kelmus atsitrenkė automobilis „Volvo V70“. Nukentėjo neblaivus 43 metų vairuotojas (2,31 promilės) ir 14 metų keleivis.