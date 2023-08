Akimirkos iki tragedijos: gyvenamajame name gaisrą sukėlė įkraunamas prietaisas

Pranešė kaimynai

21 val. 47 min Bendrajame pagalbos centre buvo gautas pranešimas, kad Vilainių seniūnijos Koliupės kaime, prie tvenkinio, dega gyvenamasis namas. Gaisrą pastebėjo ir apie jį ugniagesiams pranešė užsidegusio namo kaimynai.

Į įvykio vietą pasiųsta Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Pramonės ir Šėtos ugniagesių komandos, greitosios medicinos pagalbos medikai.

Veržėsi dūmai

Po aštuonių minučių nuo kaimynų pranešimo atskubėję pirmieji ugniagesiai atliko žvalgybą. Patekus į patalpas paaiškėjo, kad atvira liepsna koridoriuje degė kraunamas riedis. Ugniagesiai spėriai numalšino liepsnas, neleido gaisrui išplisti.

„Gaisro metu apdegė ir aprūko 6 kvadratinių metrų koridoriaus patalpa, aprūko namo gyvenamosios patalpos, skilo lauko durų stiklo paketas. Namas 17×10 metrų dydžio, 1 aukšto su mansarda, stogas dengtas skarda“, – informavo Eglė Ruchajienė, Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė.

Žmonės nenukentėjo

Pirminiais duomenimis, gaisro metu žmonės nenuketėjo.

Kaimynai pasakojo, jog name nuolat gyvena šeima. Beje, ugniagesiai pažymėjo, kad žmonės saugojo savo turtą – pastate buvo įrengti dūmų detektoriai.

Ugniagesiai turi patarimų visų riedžių savininkams.

„Pirkite tik sertifikuotus riedžius, iš oficialių pardavėjų ir tai bus dar vienas būdas smagiai praleisti laisvalaikį. Pirmiausia, prieš naudodami riedį, atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją. O prieš jį įkraudami, patikrinkite, ar nepažeisti laidai, pats prietaisas ar elektros šakutės lizdas“, – pataria ugniagesiai.

Ugniagesiai sako, kad būtina naudoti tik tam prietaisui skirtą įkroviklį. Jis išimamas iš pakuotės, pastatomas ant nedegaus pagrindo. Įkraunamo riedžio negalima uždengti kitais daiktais. Pasak inspektoriaus, įkraunamo riedžio negalima palikti be priežiūros, jis nekraunamas ilgiau nei to reikalaujama instrukcijoje. Be to, rekomenduojama vengti jį įkrauti nakties metu. Draudžiama riedžio įkrovimo darbus patikėti mažamečiams vaikams. Transportuojant riedį, jo kroviklį, reikia saugoti, kad nesusilankstytų laidai.