Antradienis šalies keliuose: žuvo žmogus, sužeisti 2 nepilnamečiai

Lietuvos kelių policijos tarnybos (LKPT) duomenimis, miestuose – 9 eismo įvykiai (Kaune – 3, Telšiuose ir Vilniuje – po 2, Alytuje, Šiauliuose).

Transporto priemonių susidūrimų atvejų – 8, užvažiavimų ant pėsčiųjų – 3, po 1 atvejį – transporto priemonės apvirtimas važiuojamojoje kelio dalyje, nuvažiavimas nuo kelio. Dviračių vairuotojai pateko į 2 eismo įvykius, viename dalyvavo elektrinio paspirtuko vairuotojas.

Apie 10.41 val. Elektrėnų savivaldybėje, Vievyje, Kauno gatvėje (magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda), 29 metų vyro vairuojamas krovininis automobilis „Scania“ kliudė lėtėjimo juostoje stovėjusį automobilį „Renault Trafic“ (iki 3,5 t) su priekaba ir šalia buvusį bendrovės darbuotoją, 63-ejų vyrą, kuris vykdė kelio darbus. Žmogus žuvo. Po susidūrimo vilkikas dar kliudė antrąja eismo juosta važiavusį krovininį automobilį „DAF“, vairuojamą 30 metų Baltarusijos Respublikos piliečio, kuris atsitrenkė į kelio atitvarus.

Apie 7.01 val. Telšių rajone, krašto kelyje Užventis–Tryškiai–Viekšniai, tiesiame ruože nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis „Mercedes-Benz C270“, sužeistas 31 metų vairuotojas paguldytas į ligoninę.

Apie 7.44 val. Kaune, K. Donelaičio gatvėje, elektriniu paspirtuku šaligatviu važiuodamas 15 metų paauglys susidūrė su pėsčiąja, nukentėjo 28 metų moteris.

15 val. Skuodo rajone, Lenkimų miestelyje, automobilis „Mercedes-Benz“ (su prikabinta priekaba), vairuojamas 67 metų vyro, kliudė ėjusį pėsčiąjį. Sužeistas neblaivus 56 metų vyras (2,86 promilės). Kita pėsčioji, neblaivi 63-ejų moteris, pirminiais duomenimis, nenukentėjo.

Apie 15.14 val. Vilniuje, Iešmininkų ir Panerių gatvių sankryžoje, krovininis automobilis „Mercedes-Benz“ (iki 3,5 t), kurį vairavo 56 metų vyras, kirsdamas sankryžą degant raudonam šviesoforo signalui, kliudė per pėsčiųjų perėją (žalias šviesoforo signalas) dviračiu važiavusią nepilnametę. Nukentėjo 16 metų paauglė (ji, kaip reikalauja Kelių eismo taisyklės, nesegėjo saugos šalmo. Be to, važiavo dviračiu per pėsčiųjų perėją – tai draudžiama).

Apie 15.40 val. Šiauliuose, Tilžės gatvėje, susidūrė trys automobiliai, važiavę ta pačia kryptimi: „Lexus LS 460“, vairuojamas 54 metų vyro, „Toyota RAV4“, vairuojamas 32 metų moters (ji nukentėjo), ir „Mercedes-Benz“, kurį vairavo 35-erių moteris.

Apie 16.08 val. Telšiuose, Tryškių gatvėje (krašto kelyje Telšiai–Varniai–Laukuva), į kairę sukdamas automobilis „Opel Zafira-A“, vairuojamas 68 metų vyro, nepraleido tiesiai pagrindiniu keliu važiavusio automobilio „Ford Mustang“, kurį vairavo 23-ejų vyras, ir su juo susidūrė. Nukentėjo abu vairuotojai ir „Opelio“ 69 metų keleivė (paguldyta į ligoninę stebėti).

Apie 18.13 val. Alytuje, Raudonkalnio ir Pabalių gatvių sankryžoje, pėsčiųjų perėjoje, susidūrė automobilis „Audi A3“, vairuojamas 49 metų moters, ir dviračiu važiavęs 35 metų vyras, jis nukentėjo.

Apie 19.14 val. Šakių rajone, Išdagų kaime, gatvės vingyje apvirto mopedas „Rieju“. Juo važiavo ir susižeidė 15 metų paauglys (paguldytas į ligoninę). Nepilnametis teisę vairuoti turi.

Per parą, pirminiais duomenimis, – 64 eismo įvykiai. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės – 3 (Radviliškyje, Klaipėdos rajono Dauparų kaime, Trakų rajone, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda).

Transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais atvejų – 13 (susidūrimai įvyko su briedžiu, elniais (3), vilku, stirnomis).