Pasaulio dalykiniame aukštųjų mokyklų reitinge Vilniaus universitetas pirmą kartą įvertintas edukologijos srityje

Šiemet VU įvertintas net aštuoniose iš 11 vertintų mokslo sričių. Universitetas pirmą kartą įvertintas edukologijos mokslų srityje, kurioje iš karto užėmė aukštą 401–500 poziciją. Be to, per 100 pozicijų pakilo sveikatos mokslų srityje ir dabar joje užima 401–500 vietą, kaip ir gyvybės mokslų srityje.

Visose likusiose įvertintose mokslų srityse VU išlaikė tokias pačias pozicijas kaip ir pernai: meno ir humanitarinių mokslų srityje užima 401–500, verslo ir ekonomikos bei socialinių mokslų srityse – 601+ vietą. Informatikos mokslų ir fizinių mokslų srityje VU šiemet yra 801+ vietoje.

THE dalykiniai reitingai sudaromi pagal 13 kruopščiai parengtų veiklos rodiklių, kurie skirstomi į penkias sritis, pažymima VU pranešime. Vertinamas mokymas ir mokymosi aplinka, atliktų mokslinių tyrimų kiekis pagal tyrimų apimtis, gaunamos pajamos ir reputacija.

Atsižvelgiama į parengtų tyrimų citavimo dažnumą, tarptautiškumą pagal institucijoje dirbančius, studijuojančius užsieniečius ir su užsienio mokslininkais bendradarbiaujant atliekamus tyrimus. Dar vienas vertinimo rodiklis yra žinių perdavimo kokybė ir institucijos kuriama pridėtinė vertė šalies ekonomikai.

THE pasaulio universitetų reitingai yra vieninteliai pasaulinės veiklos rezultatų rengėjai, vertinantys intensyvia moksline veikla pasižyminčius universitetus pagal mokymą, mokslinius tyrimus, žinių perdavimą ir tarptautiškumą.