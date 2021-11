Papasakojo, ką būtina žinoti nepilnamečiui, norinčiam dirbti: svarbu laiku pamatyti „raudonas vėliavas“

Mokymosi platforma mokosi.lt, kartu su portalu lrytas.lt pristato naują laidą „Lik po pamokų“ – sužinok daugiau jau pasibaigus pamokoms. Laidose kalbinami įvairių sričių specialistai, pateikiamos ekspertų įžvalgos, mokomoji medžiaga, kuri padės praplėsti tiek pedagogų, tiek mokinių, tiek ir jų tėvų žinias. Visus laidų įrašus bus galima rasti lrytas.tv.

Dirbti galima ne viską

„Eurodesk Lietuva“ programos vadovė Viktorija Zujūtė kalbėjo, kad daugelis jaunų žmonių yra pasiryžę dirbti vasarą, bet ne kiekvienas žino apie darbo galimybę ir mokslo metų laikotarpiu.

Ji teigė, kad nepilnamečių darbo sąlygos ir pobūdis skiriasi nuo įprastų suaugusiųjų darbų.

„Asmuo nuo 14 iki 16 metų negali dirbti darbų, kurie kenkia jo sveikatai, vystymuisi, trukdo lankyti mokyklą. Dažnai asmenys nuo 14 iki 16 metų dirba rinkdami uogas, tvarkydami aplinką, dalindami lankstinukus, o bendrai asmenims iki 18 metų draudžiama dirbti darbus, kurie kelia pavojų sveikatai dėl elektros poveikio, kurie yra susiję su sprogstamųjų medžiagų gamyba ir tvarkymu“, – dėstė V.Zujūtė.

Pasak „Eurodesk Lietuva“ programos vadovės, darbo skelbimų moksleiviai gali ieškoti tose pačiose platformose, kuriose darbų ieško ir suaugusieji, taip pat siūloma pasitelkti ir socialinius tinklus, Užimtumo tarnybą, kuri turi ir specialią, jaunimui skirtą skiltį.

Šios programos redaktorė Emilija Pociūtė pridūrė, kad nepilnamečiams bet kurio įsidarbinimo metu yra reikalingi atitinkami dokumentai.

„Pirmiausia yra reikalingas vieno iš tėvų arba globėjo raštiškas sutikimas, kad jis leidžia savo vaikui dirbti. Taip pat reikalingas gydytojo patvirtinimas, kad žmogus gali dirbti, kad yra sveikas ir tas darbas nesukels jokios žalos.

Žinoma, mokslo metų laikotarpiu reikalingas ir mokyklos raštiškas sutikimas, kad mokykla leidžia tam vaikui darbuotis mokslo metų metu“, – aiškino E.Pociūtė.

Jos teigimu, skiriasi ir nepilnamečių darbo laikas – per mokslo metus moksleiviams iki 15 metų darbo dienomis leidžiama dirbti po dvi valandas per dieną ir po 6 valandas savaitgaliais, o per savaitę negalima dirbti ilgiau nei 12 valandų.

Tiesa, vasarą šie jaunuoliai gali dirbti po 6 valandas per dieną ir ne daugiau nei 30 valandų per savaitę.

Moksleiviai nuo 16 iki 18 metų gali dirbti 8 valandas per dieną, tačiau pažymima, kad į šį laiką turi būti įskaičiuojamas ir pamokų laikas.

„Vadinasi, darbas negali trukdyti mokslams“, – pastebėjo E.Pociūtė.

Nustatyta, jog moksleiviai nuo 16 iki 18 metų gali dirbti iki 22 valandos, tačiau paaugliai iki 15 metų negali savo darbo dienos baigti vėliau nei 20 valandą.

Pašnekovė pabrėžė, kad nepilnamečiai negali dirbti ir naktinėse pamainose.

Siūlo darbą rinktis atidžiai

Pasak „Eurodesk Lietuva“ atstovių, norint įsidarbinti konkrečioje įmonėje būtina atkreipti dėmesį į kelis dalykus.

„Ar yra suteikiamos socialinės garantijos, taip pat reikia atkreipti dėmesį į darbo ir poilsio režimą, darbo sąlygos turi būti saugios. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad alga negali būti mokama vokelyje.

Nors mokiniai dirba vasarą ar mokslo metų metu, jiems lygiai taip pat turi būti suteikiamos atostogos, o jei jauni žmonės dirba viršvalandžius ar švenčių ir poilsio dienomis, tos dienos ir viršvalandžiai turi būti papildomai apmokami“, – vardijo E.Pociūtė.

Jos teigimu, nesusipratimų ir problemų galima išvengti labai paprastu būdu – jeigu yra atidžiai perskaitoma darbo sutartis.

„Jeigu darbo sutarties net nepasiūlo pasirašyti, iš karto tai turėtų būti „raudona vėliava“, kad čia dirbti nereikėtų“, – įspėjo ji.

Kaip ieškoti darbo?

Specialistės pasidalijo patarimu, kad darbo paieškas internete palengvina aiškūs bei tikslūs raktažodžiai ir domėjimasis atitinkama profesija.

„Kartais atrodo, kad ieškome profesijos, kur tikrai norėtumėme dirbti, bet vėliau pasirodo, kad ji vadinasi visiškai kitaip. Reikia paieškoti ir pasirinkti tikslius raktažodžius, kad atrastumėme tai, ko norime“, – aiškino E.Pociūtė.

Ji siūlė nepamiršti ir socialinių tinklų.

„Įvairiose grupėse yra skelbiama išskirtinių darbo skelbimų, kurie dažnai net neatsiduria kitose platformose. <...> Tačiau čia taip pat iškyla pasitikėjimo problema, nes būtina labai atidžiai peržiūrėti informaciją, pažiūrėti, kokia įstaiga siūlo darbą, nes niekas nenori, kad, tiek nepilnamečiai, tiek suaugę žmonės papultų į negeras rankas“, – kalbėjo „Eurodesk Lietuva“ atstovė.

Pasas E.Pociūtės, taip pat vertinga skirti laiko ir atnaujinti savo gyvenimo aprašymą (CV).

„Tai yra vizitinė kortelė, su kuria eini pas darbdavį. Tai yra dalis, kuri gali nulemti, ar gausi darbą, ar negausi“, – pabrėžė ji.