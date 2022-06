Pasitikrinkite: skelbiame preliminarius biologijos brandos egzamino atsakymus

„Šių metų egzaminas standartinis ir atitinka egzaminų programą. Kaip įprasta, egzamine galime sutikti klausimų iš įvairių temų, matome, kad yra įvairaus sunkumo užduočių. Egzamine mokiniams teko pademonstruoti įgytas žinias, analizuoti paveikslus ir grafikus.

Norėtųsi pastebėti, kad šiųmečiame egzamine buvo keletas naujų užduočių, pavyzdžiui, apie genų inžineriją, taip pat kiek naujesnė 5 užduotis, seniai egzamine buvęs tiriamasis darbas (8 užduotis). Visgi, didžioji dalis klausimų mokinių turėjo būti sutiktos ne kartą ankstesniuose egzaminuose, vadovėliuose, pratybose. Tokią tendenciją galima pastebėti jau kelerių metų egzaminuose. Todėl, būtų galima prognozuoti, kad egzamino rezultatas turėtų būti panašus į ankstesnių metų“, – teigia ugdymo mokyklos „Alfa klasė“ biologijos korepetitoriai Jokūbas Gužas ir Miglė Šarpilo.

Naujienų portalas lrytas.lt bei papildomo ugdymo akademija „Alfa klasė“ kviečia apžvelgti ir pasitikrinti preliminarius šio egzamino užduočių atsakymus.

Egzamino atsakymai:

1. B

2. D

3. C

4. C

5. D

6. B

7. B

8. D

9. B

10. D

11. A

12. D

13. C

14. C

15. C

16. D

17. A

18. A

19. A

20. C

1. X200

2. Riebalų virškinimas

3. Sąlyginis refleksas

4. Į apačią

5. Skydliaukė/hipofizė

6. Parazitinis

7. 5000 džiauliai

8. Azotas (N) // fosforas (P)

9. Stiprėja konkurencija / padaugėja plėšrūnų / padaugėja parazitų

10. Aplinkos pasipriešinimas

1 klausimas

1.1 Kuokelių dulkinių

1.2 Piestelės purkos

2.1 Nuo temperatūros priklauso fermentų aktyvumas, jiems reikalinga specifinė temperatūra. Fermentams veikiant aktyviau, sparčiau vyksta sėkloje energijos, reikalingos jai sudygti, gamyba.

2.2 Deguonies ir drėgmės (vandens) kiekis (kitas galimas atsakymas – šviesa)

3.1 Vegetatyvinis / nelytinis / skiepijimas

3.2 Tokiu atveju nesuauga įskiepio karniena ir mediena su poskiepio karniena ir mediena. Įskiepis negauna vandens, mineralinių ir organinių medžiagų. Karniena yra pernešamos maistinės medžiagos, o mediena – vanduo su mineralinėmis medžiagomis. Įskiepyje sutrinka ląstelinis kvėpavimas, jis nepasigamina energijos, reikalingos ūglių augimui.

4 Pvz. pesticidų perteklinis naudojimas. Vabzdžių gyvenviečių naikinimas (urbanizacija, agrokultūros plėtra)

2 klausimas

1

A – vabzdžiai

B – žinduoliai

C – žuvys

D – varliagyviai

2.1 Plaučių

2.2 Trachėja / bronchai / broncheolės

3

Šakota trachėjų sistema, kuri padidina paviršiaus plotą, dėl to vabzdžio kūnas aprūpinamas reikiamu deguonies kiekiu.

Trachėjų sistemos gale yra tracheolės užpildytos skysčiu, kuris sudrėkina dujų apykaitos paviršių ir efektyvina difuziją.

Turi kvėptukus, kurie gali atsiverti ir užsiverti, kad reguliuoti drėgmės netekimą trachėjų sistemoje.

4

Žiaunos

Plona / drėgna / didelis paviršiaus plotas / tankus kapiliarų tinklas

3 klausimas

1 Audiniai prasčiau aprūpinami deguonimi. Lėčiau vyksta ląstelinis kvėpavimas. Mažiau pagaminama energijos. Žmogus jaučiasi nusilpęs.

2.1 Gaunama iš motinos per placentą arba maitindamasis motinos pienu.

2.2 Nes toks imunitetas yra laikinas, po kiek laiko sumažėja/išnyksta antikūnų skaičius kraujyje, nes pats organizmas jų nesintetina

3 Susidaro aktyvus dirbtinis imunitetas. Po vakcinacijos, į kraują patekus pakartotinai antigenų, organizmas greitai juos atpažįsta ir pagamina didelį skaičių antikūnų. Antikūnai jungiasi su antigenais ir juos nukenksmina.

4 Turi pseudopodijas, kuriomis apgaubia svetimkūnį/ juda pseudopodijomis, kuriomis ir pasiekia svetimkūnį/ gausu lizosomų, kuriose suskaidomas svetimkūnis

4 klausimas

1 Insulinas

2.1 Medžiaga X yra insulinas kurį atpažįsta receptoriai ant ląstelių ir yra aktyvinamas baltymas nešiklis kuris transportuoja gliukozę į ląsteles. Ląstelėse gliukozė yra naudojama ląsteliniam kvėpavimui ir gaminama energija ATP pavidalu. Sergant cukriniu diabetu receptoriai neatpažįsta insulino ir gliukozė nepatenka į ląsteles, todėl negaminama energija. Dėl to žmogus jaučia nuovargį ir silpnumą.



2.2 Sergant cukriniu diabetu kraujyje yra padidėjęs gliukozės kiekis. Tai pažeidžia kraujagysles akies gyslainėje ir ląstelės nėra aprūpinamos reikalingomis medžiagomis, todėl prastėja regėjimas/ Akies kraujagyslėse didėja kraujospūdis. Kraujas gali išsilieti į akį ir pažeisti akies receptorius.

2.3 Gliukozės

2.4 Inkstų infekcija (ligos)/inkstų pažaidos/ suvalgius daug lengvai virškinamų saldumynų/ emocinio streso/karščiuojant/apsinuodijus

3

Vektoriaus DNR – tai DNR, su kuria sujungiama svetima DNR, ji garantuoja X baltymo geno patekimą į bakteriją

Tikslinė DNR – tai DNR, kuri koduoja X baltymą.

5 klausimas

1. 9 4 2

2. K – šimpanzė

L – gorila

M – makaka

3

Embriologija / lyginamoji anatomija /paleontologija

4 DNR

5.1 Mutacija

5.2 Bet koks fizinis (pvz. UV spinduliuotė), cheminis( pvz. sunkieji metalai), biologinis mutagenas

6 klausimas

1. Rūšis

Priklauso Mantis genčiai/gali netrukdomai kryžmintis tarpusavyje ir susilaukti vaisingų palikuonių

2. Tiesioginis

3.1 Didėjanti vidutinė aplinkos temperatūra, kurią sukelia didėjantis anglies dioksido kiekis atmosferoje/žymus, neįprastas tam tikro regiono klimato pokytis

3.2 Anglis yra atomas esantis visų organinių medžiagų sudėtyje, labiausiai prie klimato kaitos prisideda CO2 dujos kurios paleidžiamos į atmosferą organinių medžiagų degimo metu. Anglies dvideginis sukelia šiltnamio efektą kurio metu saulės spinduliai pakartotinai atsispindi nuo atmosferos turinčios daug anglies dvideginio ir taip palaipsniui šildo atmosferą, kelia aplinkos temperatūrą.

3.3 Medžiai vykdo fotosintezę kurios metu anglies dvideginis sunaudojamas organinių medžiagų sintezei. Kertant miškus sumažėja medžių kiekis todėl mažiau anglies dvideginio pašalinama iš atmosferos, o padidėjusi CO2 koncentracija sukelia šiltnamio efektą ir klimato kaitą

4 Įtraukti į raudonąją knygą / steigti saugomas teritorijas / dirbtinai veisti

7 klausimas

1 Laktozės toleravimo paplitimas gali būti susijęs su tuo, kiek ūkinės veiklos sudaro gyvulių ganymas.

2 Kuo daugiau ūkinės veiklos sudaro gyvulių ganymas, tuo daugiau asmenų toleruoja laktozę. Remiantis lentelės duomenimis galima matyti, kad šalyse, kur laktozės toleravimas iki 30%, gyvulių ganymas užima iki 30%. Šalyse, kur laktozės toleravimas didesnis negu 30%, gyvulių ganymas užima daugiau negu 30% ūkinės veiklos.

3 Ispanai ir airiai

4 Energetinė

Skaidant gliukozę ląstelinio kvėpavimo metu, pagaminama energija ATP pavidalu, kuri naudojama organizmo gyvybinėms funkcijoms palaikyti

8 klausimas

1 Nustatyti krakmolo kiekio lapuose priklausomybę nuo anglies dioksido kiekio ore

2 Kad kitos aplinkos sąlygos nedarytų įtakos rezultatui/eliminuoti dujų mainus su aplinka kurie trikdytų tyrimo rezultatus

3.1

Jodas

Užlašinus jodo, jei krakmolo yra, tirpalas turi nusidažyti mėlynai.

3.2 Būtų galima užlašinti kitos medžiagos ir pasižiūrėti, ar ji keičia spalvą/Padaryti neigiamą ir teigiamą kontrolę. Lašas ant gryno krakmolo (teigiama kontrolė) ir lašas distiliuotame vandenyje (neigiama kontrolė)

4

A

CO2 augalas naudojo vykdyti fotosintezę. Jos metu susidaro krakmolas/krakmolas sintetinamas iš gliukozės kuri susidaro fotosintezės metu. Fotosintezei anglies dioksidas yra sunaudojamas, todėl augale kurio ore buvo jo daugiau susidarys krakmolas

5

CO2