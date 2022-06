Anglų kalbos mokytojas papasakojo, kaip šiam brandos egzaminui pasiruošti kuo geriau: padės net mėgstami filmai

Pasak „Alfa klasės“ anglų kalbos mokytojo Luko Rakausko, užsienio kalbų valstybiniai egzaminai ypatingi tuo, jog jiems pasirengti dvejų mokslo metų dažniausiai nepakanka.

„Visgi užsienio kalbos mokymasis — visą gyvenimą trunkantis procesas, šiais laikais dažnai prasidedantis dar prieš įžengiant klasę, ir… nesibaigiantis. Įsiminti formulių, datų ar pavardžių, kurie būtų vertingi bendrai balų sistemai ir leistų lengvai užsidirbti keletą taškų, šie egzaminai nereikalauja.

Kandidatams, norintiems išnaudoti savo visišką potencialą ir nežinantiems, ką tiksliai dar reikėtų nuveikti ir pakartoti likus savaitei iki egzamino, turiu keletą pasiūlymų“, – teigė jis.

Egzamino rašymo daliai mokytojas pirmiausia siūlo atidžiai peržvelgti buvusių egzaminų užduotis.

„1. Atidžiai įsiskaitykite, ko jos prašo – priežasties-pasekmės ryšio, privalumų-trūkumų? Suplanuokite keletą skirtingo tipo rašinių. Tokį pasirengimą būtinai atlikite ir per egzaminą. Konkretus ir detalus planas jau beveik yra esė.

2. Rašydami esė, nepamirškite aiškios kontrolinės minties (thesis statement) įžangoje ir teminių sakinių (topic sentences) dėstymo pastraipose. Tai yra dažnai pasitaikantys trūkumai mokinių darbuose.

3. Peržvelkite laiško rašymo užduotis. Neskubėkite ir išsiaiškinkite užduotį detaliai. Jūsų gali prašyti pasisveikinti su specifiniu žmogumi, kurio pavardė bus duota sąlygoje (pvz., Dear Mr. Robinson), o pasirašyti kokiu nors svetimu vardu (pvz., Best Regards, Alex Brown) ir t.t. To nepadarę galite prarasti taškų.

4. Rašydami laišką, pradžioje nepamirškite informuoti, kodėl rašote. Tai taip pat yra vienas dažniausiai pasitaikančių trūkumų rašto darbuose.

5. Išpildykite turinio reikalavimus. Jei jūsų prašo priežasčiŲ, pasekmiŲ, privalumŲ, trūkumŲ, paminėkite bent po du pastraipoje.

6. Prisiminkite kuo įvairesnių pereinamųjų/siejamųjų žodžių ar frazių. (However, moreover, on the other hand, etc.). Jie jūsų rašto darbuose padeda signalizuoti sklandžius minčių pokyčius.

7. Prisiminkite naudoti sudėtingesnes gramatines struktūras (Perfect aspekto laikus, pasyvą, sąlygos sakinius, inversiją, t.t.). Naudodami tik Present Simple laiką, nepademonstruosite aukštų kalbinių gebėjimų.

8. Nepamirškite ir išorinės rašto darbų struktūros. Kiekviena nauja mintis turi pasirodyti skirtingoje pastraipoje. Svarbu: rašto darbuose nepalikite jokių savo inicialų ar nuorodų į mokyklą, kurią baigiate“, – dėstė L.Rakauskas.

Mokytojas taip pat pateikė ir bendresnių patarimų, tinkančių beveik visoms egzamino dalims. Vienas iš jų – nebijoti naudotis žodynu.

„Dažnai mokykloje mokoma pagal vadovėlius, kurie suskirstyti į teminius skyrius. Kiekvienam jų yra priskirtas aktyvus žodynas (dažnai pratybų gale). Užsiimkite kūrybine veikla. Iš kiekvieno skyriaus pasirinkite po 5–7 žodžius, kurių vartojimą pamiršote, kurių niekada neišmokote ar kuriuos vartojate retai ir, naudodamiesi jums patinkančiu kolokatų (iš dalies arba visiškai pastovių posakių, kurie dažnai vartojami konkrečiame kontekste) žodynu, praturtinkite savo aktyvų žodyną minčių žemėlapiais. Pavyzdžiui, būdvardis fair kolokuoja ir sudaro porą su daiktavardžiu amount. Tokio žodyno pavyzdys būtų freecollocation.com“, – teigė L.Rakauskas.

Taip pat, pasak jo, egzaminui galima ruoštis ir laisvalaikiu – pavyzdžiui, žiūrint filmus.

„Peržiūrėkite filmą ar trumpo serialo sezoną angliškai. Šįkart susikoncentruokite ne į siužeto liniją, o į aktorių vartojamas kalbos priemones (naujus žodžius, kolokacijas, gramatines struktūras) ir stenkitės juos pasižymėti. Ši veikla naudinga ne tik žodynui plėsti, bet ir klausymo, skaitymo praktikai.

Panašiu principu galima panaudoti ir įvairias tinklalaides (podcasts). Pasistenkite pasirinkti tinklalaides, susijusias su gamtosauga, ekologija, psichologija, politika, kadangi tai gan dažnos ir populiarios temos visose egzamino dalyse“, – patarė specialistas.

„Jei dar nesate atlikę visų praėjusių metų VBE užduočių – pasitreniruokite. Nesusitelkite į teisingų/neteisingų atsakymų skaičių. Praktiką laikykite proga plėsti žodynui – juk, įvaldę kuo platesnį žodyną, padidinsite savo sėkmės rodiklį visose likusiose trijose egzamino dalyse“, – pridūrė L.Rakauskas.

Visgi jis pabrėžė, kad svarbiausia per brandos egzaminą yra nepersitempti.

„Labai gerai išsimiegokite – skaitymo ir klausymo užduotys reikalauja ypatingo susikaupimo. Nors siūlymas išsimiegoti skamba tikrai nuvalkiotai, nuovargis kartu su jauduliu gali ne juokais sukliudyti pasirodyti geriausiai, kaip mokate.

Linkiu sėkmės ir, svarbiausia, įdomaus laiko egzamine!“, – patarė „Alfa klasės“ mokytojas L.Rakauskas.