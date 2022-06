Pasitikrinkite: skelbia preliminarius chemijos brandos egzamino atsakymus

Chemijos egzaminą sprendė papildomo ugdymo mokyklos „Alfa klasė“ chemijos korepetitoriai Matas Girdzijauskas ir Gluosnė Petraitytė.

„Egzaminas bendrai nebuvo sunkus, lyginant su praėjusių metų egzaminais. Šiais metais mažiau dėmesio skirta uždavinių sprendimui, nepasitaikė sunkesnių ar atidumo reikalaujančių uždavinių. Daugiau klausimų skirta teorijai.

Iš tiesų galima pamatyti daug klausimų, kurie jau kartojasi ir abiturientams turėjo būti ne pirmą kartą matyti. Koją pakišti galėjo keli sukti klausimai, reikalaujantys itin „nišinių“ faktų žinojimo (I dalies 16, III dalies 5 klausimo 4 (neprograminis junginys). Tačiau drąsiai galime teigti, jog, jeigu mokinys atidžiai ir nuosekliai ruošėsi egzaminui, aukštas rezultatas bus garantuotas“, – komentavo mokytojai.

Egzamino užduotį rasite ČIA.

Pateikiame preliminarius šių metų chemijos brandos egzamino atsakymus:

I DALIS

1. D

2. A

3. C

4. D

5. B

6. B

7. A

8. C

9. B

10. D

11. A

12. B

13. A

14. C

15. D

16. D

17. B

18. D

19. D

20. A

21. D

22. D

23. C

24. A

25. C

26. A

27. D

28. A

29. D

30. C

II DALIS

1. O3

2. NH3

3. C2H4

4. 27

5. Indis arba itris

6. 2-aminopropano rūgštis

7. 4,5 g

8. SO2

9. 2,67 mol

10. 50 g

III DALIS

Chemijos egzaminą pasirinko 1090 kandidatų, pranešė Nacionalinė švietimo agentūra.

Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidėjo birželio 1 dieną ir truks iki ketvirtadienio, birželio 23 dienos. Šios egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 dienos.