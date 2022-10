Apdailos specialistų „alkana“ statybų rinka laukia pameistrių plačiai atvėrusi duris

Algirdas Zaleskis nuo pat vaikystės buvo judrus, neramus ir gal ne visada drausmingas vaikas, mėgdavęs, kaip ir visi vaikai, paišdykauti. Vaikinas, vos pradėjęs lankyti mokyklą, buvo pirmūnų gretose, bet paauglystėje kilęs noras maištauti pakišo koją ir vidurinės mokyklos jis nebaigė. Teko rinktis profesinio mokymo centrą, kuriame įgytų profesiją.

Laidos herojus pasakoja, kad būtent Vilniaus statybininkų rengimo centre jis įgijo vidurinį išsilavinimą ir visai netrukus įgis apdailininko profesiją. Algirdas sako, kad be motyvuojančių ir palaikančių mokytojų to tikrai nebūtų pasiekęs. Apdailininko profesiją Algirdas pasirinko mokytis pameistrystės mokymo forma, be kurios beveik jokia statybų sektoriaus profesija nėra įmanoma. Šiuolaikinė pameistrystės mokymo forma neįsivaizduojama ir be darbdavių įsitraukimo, kurie, deja, bet ne visada mato šios mokymosi formos naudas ir rečiau ryžtasi įsitraukti į mokymosi procesą, pasirašyti sutartis bei priimti pameistrius. Fasadų apšiltinimo sistemų vadovas sako, kad darbdaviai turėtų suprasti, jog tai puiki galimybė rasti kvalifikuotą ir motyvuotą darbuotoją, o pameistriui puiki galimybė tobulinti įgytas kompetencijas realioje darbo vietoje bei gauti atlyginimą.

„Man Vilniaus statybininkų rengimo centre labai patiko dėstytojai, kurie be reikalo nespaudžia, viską paaiškina, leidžia pačiam išbandyti savo jėgas. Čia labai daug praktinio mokymo, kurio metu aš galėjau mokytis iš didelę patirtį turinčių meistrų. Kartais jie pasidalindavo ir mažomis paslaptimis, kaip greičiau ir paprasčiau atlikti darbus, kaip rintis medžiagas, kad būtų geresnis rezultatas. Apdailininko profesija man tinka ir todėl, kad darbas yra patalpų viduje ir aš visus metus galėsiu dirbti nepriklausomai nuo oro sąlygų“, – įgytomis patirtimis dalinosi Algirdas.

Apdailininko modulinė profesinio mokymo programa, kaip ir kitos statybų sektoriaus programos, Vilniaus statybininkų rengimo centre yra įgyvendinama pagal patvirtintą statybos sektoriaus profesinį standartą, kuris siekiant aiškesnio susikalbėjimo tarp valstybės institucijų, darbdavių ir mokymo įstaigų buvo pradėtas rengti dar 2006-tais metais, o užbaigtas praėjus beveik 13-kai metų – 2019 -tų metų liepos 12 d.

Apdailininkas – pameistrys Algirdas Zaleskis šiandien džiaugiasi susiklosčiusiu profesiniu gyvenimu. Kaip pats sako, mokydamasis Vilniaus statybininkų rengimo centre subrendo, daug ko išmoko ir galėtų drąsiai savo profesiją rekomenduoti kitiems. Koks buvo jo kelias iki šios dienos žiūrėkite laidoje „Kuriantys Lietuvą. Pameistrystė“ šeštadienį 17 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.