Panevėžio gimnazija, kurioje vaikai patys organizuoja mokyklos renginius bei renka geriausius mokinius

Kunigų seminarijos pastato forma, tarsi ženklas ateities kartoms, išliko per visą sovietmetį ir net penkis dešimtmečius laukė savo laiko. „Jeigu pakiltume oro balionu, prieš akis atsivertų Gedimino stulpai, kurių visą sovietmetį niekas nepastebėjo“, – sako Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė.

Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, čia buvo įkurta gimnazija, kuriai 1993 metais buvo suteiktas Vyskupo Kazimiero Paltaroko vardas. Likimas lėmė, kad šią mokyklą nuolatos globojo vyskupai. Vyskupo Lino Vodopjanovo dėka, jam 2016 metais atvykus iš Kretingos parapijos, katalikiška gimnazija tapo privačia, turinčia daugiau laisvės ir pasirinkimo renkantis ugdymą. Todėl šioje katalikiškoje gimnazijoje tiek daug dėmesio skiriama jauno žmogaus pasirengimui gyvenimui, tikybą ir svarbiausių vertybių ugdymą integruojant į bendrąjį ugdymą.

Čia vaikai įgauna daug unikalių žinių reikalingų jauno žmogaus brandai. „Mes į ugdymo procesą integruojame ir lytiškumo ugdymą, ir vertybinę sistemą. Bendradarbiaujame ir su Krizinio nėštumo centru, ir su įmone „Mano vaisingumas yra svarbus“, kuri penktų – šeštų klasių moksleiviams veda labai kokybiškus seminarus. Vaikinams vedama programa „Agentai vykdo misiją“, kurios metu jie mokosi būti vyrais, kažkada tėčiais ir labai atsakingai žiūrėti į savo lytiškumą, brandą ir vyro tapatybę. Paskaitas jiems veda vyrai, kurie turi dideles šeimas, yra tikintys ir gali pasidalinti patirtimis. Tuo tarpu merginoms moterys veda programą „Ciklo šou“, kurios metu merginos sužino daugiau apie vaisingumą, mokosi jį branginti, džiaugtis, kad yra moteris, ne žaisti tuo, bet saugoti save ir augti, kad ateityje taptų didele dovana savo šeimai“, – pasakojo tikybos mokytoja sesuo Elija. Čia katalikiškas ugdymas integruojamas ir į akademinius dėstomus dalykus.

Privati Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija ypatinga tuo, kad vaikus ugdo nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Ugdymas čia organizuojamas kaip ir kitose Lietuvos mokyklose, tik privati gimnazija turi šiek tiek daugiau galimybių ir laisvės rinkdamasi programas. Mokykla daug dėmesio skiria kiekvienam vaikui, jo gebėjimų atskleidimui ir vystymui, o patys gabiausi ir stropiausi čia yra ir pasveikinami, ir paskatinami piniginėmis premijomis. Mokykloje veikia moksleivių parlamentas, kurio nariai patys organizuoja įvairius renginius bei geriausių moksleivių rinkimus.

Šios gimnazijos moksleivių pasiekimai yra vieni geriausių visame mieste. Čia mokiniai antras Vakarų Europos kalbas mokosi nuo penktos klasės, o visi norintys devintokai gali mokytis specialioje VGTU klasėje, nes gimnazija yra pasirašiusi sutartį su VILNIUS TECH (buvusiu VGTU). Šiems moksleiviams dalis užsiėmimų vyksta VILNIUS TECH universitete, jie kviečiami ir į renginius, ir į konkursus, kurie yra labai naudingi. „Ši klasė mums suteikia galimybę pasijusti studentais ir atlikti daugiau laboratorinių darbų bei pasiruošti ateities studijoms“, – sako moksleivis Rokas.

Ši gimnazija gyva, jos sienas puošia vaikų dailės studijos darbai, veikia teatro studija, kuri šiais metais skina laurus ir netrukus susirungs su kitomis Lietuvos mokyklomis. Bendruomenę džiugina tai, kad gimnazija nuolatos atnaujinama: apšiltintas pastatas, pakeisti langai ir stogo danga, renovuotas aikštynas, įkurtos 3D klasės, naujos gamtamokslinės laboratorijos bei įdiegta naujausia technologija, padedanti daug lengviau mokiniams įsisavinti bet kurios užsienio kalbos žinias – tai „SmartClass+“ kalbų mokymo laboratorija.

TV laidos „Lietuvos mokyklos“ kūrybinė komanda dėkoja rėmėjams „Akvilė“ ir „Biznio mašinų kompanija“, be kurių laidos neišvystų eterio, ir kviečia žiūrėti visą pasakojimą apie Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnaziją šeštadienį 16.30 per „Lietuvos ryto“ televiziją bei sužinoti kaip vaikai per pertraukas su mokyklos kapelionu Marcos žaidžia futbolą.