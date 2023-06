SMK pristato naujas verslo krypties studijų programas: jas baigę studentai galės dirbti praktiškai bet kurioje įmonėje

Ateities verslas ir inovacijos

Ne paslaptis, kad ateities verslas yra orientuotas į šiuolaikines pasaulio vystymosi tendencijas ir technologijas, siekiant kurti inovacijas, kurios keičia tradicinius verslo organizavimo būdus ir principus. Toks verslas yra linkęs naudoti naujas technologijas, kurti naujus produktus ir paslaugas, kurie sprendžia įvairius socialinius ir aplinkos iššūkius bei prisideda prie darnios ekonominės ir socialinės plėtros.

SMK Aukštosios mokyklos Transporto ir logistikos verslo studijų programos vadovė, dėstytoja Vilma Kalinovienė sako, kad Ateities verslo ir inovacijų studijų programa skirta naujos kartos verslo lyderiams, norintiems kurti verslą, peržengiantį tradicines ribas. Pasak jos, norint būti rinkoje konkurencingam, reikia gebėti analizuoti verslo įmonės sritis ir rasti galimybes, kuriose būtų naudinga diegti inovacijas. Taip pat reikia suprasti, kaip naujos technologijos, procesai ar paslaugos gali prisidėti prie verslo plėtros ateityje.

„Ši nauja ir perspektyvi studijų programa parengta atsižvelgiant į tai, kaip technologijos ir inovacijos sparčiai keičia verslo aplinką ir pobūdį. Baigęs Ateities verslo ir inovacijų studijų programą, studentas taps specialistu, turinčiu žinias ir gebėjimus, reikalingus inovacijų diegimui įmonėje bei gebančiu dirbant ir siekiant užsibrėžtų įmonės tikslų bei prisidedant prie jos sėkmės būtent per inovacijų taikymą, paklausiu darbuotoju darbo rinkoje“, – sako studijų programos vadovė V.Kalinovienė.

Jai pritaria ir SMK Tarptautinio verslo studijų programos vadovė Rita Karabanovienė, pastebinti, kad didėjantis susidomėjimas tvarumo ideologijai įtakoja visuomenės suvokimą apie aplinkosaugos problemas ir būtinybę įgyvendinti tvarias verslo praktikas.

„Verslo įmonės ir organizacijos yra priverstos įgyvendinti tvarumo strategijas ir investuoti į žalias technologijas. Žaliųjų technologijų plėtra ir naujų inovacijų atsiradimas sukuria naujas galimybes ir palengvina tvaraus verslo modelio įgyvendinimą“, – pabrėždama Ateities verslo ir inovacijų studijų programos paklausą tikina SMK dėstytoja.

Tvarus verslas ir žaliosios technologijos

Pasaulio verslo aplinkai sparčiai kintant, stojame akis į akį su klimato kaitos problemomis ir aplinkosaugine krize, todėl tenka imtis atsakomybės ir už jų sprendimą. SMK studijų programų kraitį papildžiusi Tvaraus verslo ir žaliųjų technologijų programa skirta spręsti globalias problemas, bet tuo pačiu išmokyti tai daryti lokaliu mastu, imantis konkrečių atsakingo elgesio veiksmų įmonėse bei bendruomenėse. Žaliosios technologijos gali padėti apsaugoti aplinką, sumažinti teršalų emisiją ir pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Tvarus verslas gali padėti kurti ekonomiškai tvarią ir atsakingą verslo kultūrą, kuri prisideda prie bendrosios gerovės.

SMK Aukštosios mokyklos socialinės partnerės įmonės „Nunner logistics“ pardavimų plėtros vadovė Baltijos regionui Vaida Vitkauskienė iš trijų naujų studijų programų su didžiule perspektyva išskiria Tvaraus verslo ir žaliųjų technologijų programą.

„Manau, ši studijų programa turi stiprią ateitį – šiai dienai vis svarbiau yra dirbti tvariai ir saugoti aplinką. Be to, įstatymai ir politika taip pat aktyviai tai skatina ir skatins toliau. Tokių specialistų tikrai reikia ir reikės, dabar jų yra mažai. Labai daug kas tiesiog bando „išrasti dviratį“ be kompetencijų“, – kalbėjo V.Vitkauskienė.

„Tikiu, kad šias studijas baigę studentai tikrai galės dirbti praktiškai bet kurioje įmonėje, nes visoms kompanijoms tvarumo tema išliks aktuali. Realu, kad bus ir tokių specialistų trūkumas“, – savo įžvalgomis dalijosi SMK Aukštosios mokyklos socialinė partnerė.

Verslo kūrimas ir valdymas

Trečioji studijų programa – Verslo kūrimas ir valdymas – skirta tiems, kurie svajoja savo verslo idėjas paversti sėkminga verslininko karjera. Šias studijas baigę studentai gebės identifikuoti inovacijų poreikį ir diegimo galimybes specifinėse verslo įmonės srityse, generuojant naujas verslo idėjas ir koncepcijas bei naudojant kūrybiškumo metodus.

Karolis Šimkus, „OY Profile Vehicles“ įmonės grupės pardavimų direktorius, SMK Aukštosios mokyklos socialinis partneris, teigia, kad Verslo kūrimo ir valdymo studijų programa rodo novatoriškumą ir lankstumą, siekiant prisiderinti prie šiandieninių verslo aktualijų. Pasak jo, tiek ši, tiek kitos dvi naujos SMK studijų programos šiai dienai yra aktualios.

„Visos trys programos yra šiuolaikinio verslo atspindys ir, beje, jos labai tarpusavyje susijusios. Manau, kad dėl tarpusavio sąsajų tarp šių studijų programų SMK studentams aklimatizuotis bus dar lengviau“, – sakė K.Šimkus.

