Kvietimų studijuoti universitetuose ir kolegijose sulaukė per 21 tūkst. jaunuolių

Anot Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) šiemet rekordinis skaičius jaunuolių rinkosi pedagogikos studijas. Pasirašyti sutartis pakviesta 39 proc. pirmakursių daugiau nei prieš metus, o nuo 2020 m. augimas pasiekė net 67 proc.

„Įvyko esminis proveržis pedagogikos, inžinerijos srityse, be to, toliau daugėja stojančių į IT – visų šių specialistų labai reikia“, – vertindamas šių metų stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatus sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas.

Kolegijose į populiariausiųjų septintuką iškopė dvi ugdymo programos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bei vaikystės pedagogika. Pažymima, kad dvigubai išaugo pasirinkusiųjų specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programą, nors jau ir pernai ji buvo labai populiari, pritraukė trečdaliu daugiau stojančiųjų negu ankstesniais metais.

Iš viso beveik 1,5 tūkstančio stojančiųjų kviečiami tapti mokytojomis ir mokytojais. Stojančiųjų skaičius į prioritetines pedagogikos studijas šiemet išaugo 44 proc., lyginant su pernai.

Ministras taip pat pabrėžė, kad šiemet stipriai augo į inžinerijos mokslus stojančiųjų skaičius.

„Reikšmingai padidėjo trauka į inžinerijos mokslus – 234 kviečiamaisiais studijuoti daugiau nei pernai, arba 9 proc. (...) Pernai priėmimas į IT augo apie 13 proc., šiemet dar 1,3 proc. Iš viso į valstybės finansuojamas vietas pakviesta beveik puse tūkstančio daugiau studentų negu pernai – daugiau tiek universitetuose (5 proc.), tiek kolegijose (2 proc.)“, – teigė G. Jakštas.

Rugpjūčio 7–10 d. skelbiamas papildomas priėmimas į likusias laisvas vietas, šia galimybe galės pasinaudoti tie, kas trečiadienį negavo kvietimo į norėtas studijas ar dar iki šiol nebuvo apsisprendę, ką rinktis.