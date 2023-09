Nuo rugsėjo 1-osios – pokyčiai ir naujovės: palies ne tik mokinius ir pedagogus, bet ir tėvus

Preliminariais duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose šiemet mokysis beveik 344 tūkst. mokinių, puse tūkstančio mažiau negu praėjusiais mokslo metais. Prognozuojama, kad į pirmą klasę susirinks 2,3 tūkst. mažiau pirmokų: 28,9 tūkst., pernai jų buvo 31,2 tūkst.

Nelyginėse klasėse – atnaujintos ugdymo programos

Naujais mokslo metais ilginamas laikas mokytojams pasirengti pamokoms, tam skiriamas ir papildomas finansavimas. Šiais mokslo metais 20 proc. ilginamas laikas pasirengti pamokoms tiems mokytojams, kurie dirbs pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas. Jos bus įgyvendinamos nelyginėse klasėse.

Vieninteliai iš visų lyginių klasių pagal atnaujintas šių dviejų dalykų (fizikos ir chemijos) programas mokysis ir aštuntokai. Tokį siūlymą išsakė chemijos ir fizikos dalykų mokytojų asociacijos. Tuo metu kitų dalykų lyginėse klasėse bus tęsiamos ir užbaigiamos dabartinės programos, tačiau jau kitąmet, 2024–2025 m. m., pagal atnaujintas programas dirbs visos klasės.

Anot ministerijos, mokyklos jau yra nusipirkusios daugiau kaip 19 tūkst. 26 pavadinimų vadovėlių, parengtų pagal atnaujintas programas, daugiausiai – pradinukams. Ministerija šiemet mokykloms vadovėliams pirkti skyrė 16 mln. eurų.

Valstybiniai egzaminai bus laikomi mažesnėmis apimtimis

Nuo šio rudens šiek tiek keisis ir brandos egzaminų sistema dabartiniams vienuoliktokams. Valstybinis egzaminas bus laikomas dalimis, mažesnėmis apimtimis, trečios klasės gimnazistai taip pat pavasarį laikys tarpinius pasiekimų patikrinimus.

Tarpinio patikrinimo metu bus galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo – to užtenka, kad egzaminas būtų išlaikytas. Surinkę ne mažiau kaip 35 taškus per tarpinį patikrinimą, abiturientai ateis į egzaminą žinodami, kad valstybinis egzaminas jau išlaikytas kad ir kiek taškų per jį gaus.

Pirmajai tarpinius patikrinimus laikančiai kartai bus suteikta galimybė perlaikyti tarpinį patikrinimą po metų, ketvirtoje gimnazijos klasėje, o į galutinį valstybinio brandos egzamino rezultatą bus įskaičiuotas aukštesnis tarpinio patikrinimo rezultatas.

Patikrinimai, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį (kalbėjimo) tarpinį patikrinimą, vyks elektroniniu būdu, mokyklose. Taip pat numatomos papildomos lėšos mokinių pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti, perkami kompiuteriai.

Lapkričio pabaigoje moksleiviai laikys bandomąjį tarpinį patikrinimą. Dabartiniai dvyliktokai brandos egzaminus laikys pagal seną tvarką.

Papildomos konsultacijos

Mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo pasiekimų lygmens pasiekimų patikrinimų (PUPP) metu 4, 8 ir 10 kl., naujais mokslo metais bus teikiamos papildomos konsultacijos. Šiam tikslui ministerija savivaldybėms skiria lėšų atlyginti mokytojams už konsultacijoms skirtą darbo laiką.

Taip pat, stiprinant matematikos mokymą, nuo rugsėjo 1 d. daugės matematikos mokymui skirtų pamokų skaičius 3 klasėje, 11 ir 12 klasėse prisidės po 1 pamoką.

Nauja pamoka socialinėms-emocinėms kompetencijoms ugdyti

Nuo rugsėjo 1-osios atsiras ir nauja, gyvenimo įgūdžių, pamoka. Naujas dalykas įvedamas 5 ir 7 klasėse – po vieną pamoką per savaitę ir 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui bus skiriama po 1 savaitinę pamoką.

Bendra lankomumo tvarka

Nuo šio rugsėjo tėvai dėl ligos per mėnesį galės pateisinti 5 dienas arba daugiau dėl svarbių, objektyvių, pagrįstų priežasčių.

Jei vaikas sirgs daugiau kaip 5 dienas per mėnesį, tėvai mokyklai turės pateikti informaciją iš elektroninės sveikatos sistemos ar kitą įrodymą, pagrindžiantį mokinio ligą ar apsilankymą pas gydytoją.

Medicininių pažymų gydytojai neišrašinės. Šiuo metu rengiama sistema, kuri leis pateisinti pamokas automatiškai, kai elektroninėje sveikatos informacinėje sistemoje atsiras įrašas apie apsilankymą pas gydytoją. Tokia sistema galėtų būti baigta ir pradėtų veikti nuo kitų metų.

Kol jos nėra, ateinančiais mokslo metais tėvai, pateisindami daugiau nei penkias dienas per mėnesį dėl vaiko ligos, turės mokyklai pateikti vaiko ligą pagrindžiančią informaciją.

Vaikui mokyklos nelankant ilgiau nei 5 dienas ir negavus iš tėvų jokios informacijos apie vaiko ligą ar kitas svarbias nelankymo priežastis, mokykla turės susisiekti su tėvais. Jei nepateisinti praleidimai kartosis, nelankymo priežastis aiškinsis mokyklos vaiko gerovės komisija, jei nepadės ir tai, bus kreipiamasi į savivaldybę dėl kompleksinės pagalbos mokiniui ir jo šeimai.

Kaip ir iki šiol dažniausiai buvo taikoma mokyklose, mokyklos administracija pateisins mokinio praleistas pamokas dėl dalyvavimo renginiuose, varžybose, olimpiadose ir pan.