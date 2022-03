Panevėžio rajone atidarytas moderniausias Lietuvoje miško sodmenų išauginimo kompleksas.

Nuo medelyno – iki modernaus komplekso

„Medelynas skaičiuoja daugiau nei 50 metų – čia per pusę šimtmečio išauginti dešimtys milijonų medelių, šiandien tvirtai įleidusių šaknis Lietuvos miškuose. Todėl didžiuojamės ne tik savo prasminga veikla, bet ir pažanga, kurią padarėme per pastaruosius metus išauginant miško sodmenis, ir tai pirmiausia – mūsų komandos žinių ir sunkaus darbo rezultatas, – sakė Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė. – Įdiegę pažangiausias miško sodmenų auginimo technologijas pagerinome miškams įveisti ir atkurti skirtų sodmenų kokybę, veiklą padarėme maksimaliai efektyvią, sumažinome sodmenų išauginimo kaštus ir esame lankstūs didinti pardavimus tiek privatiems miško savininkams, tiek užsienio pirkėjams“.

Komplekso teritorijoje sumontuota sėklų paruošimo ir sėjimo, vaškavimo linijos, sodmenų šaldytuvas ir konteinerinių sodmenų rūšiavimo linija, ąžuolo gilių termoterapijos linija ir gilių laikymo šaldytuvas, šiltnamiai aprūpinti naujausia laistymo, šildymo ir vėdinimo įranga bei pavėsinimu, išplėstos sodmenų auginimo aikštelės ir įrengta unikali aikštelė diena-naktis, leidžianti sukurti tokias sąlygas sodmenims, kurioms esant jie greičiau sutvirtėja ir sumedėja.

„Prie kiekvieno medžio per jo gyvenimo prisiliečia ištisos keturios miškininkų kartos. Teisingas sodmenų paruošimas yra svarbiausia pasirengimo dalis. Valstybinės įmonės turi siekti maksimalaus efektyvumo. Ir šios investicijos daromos iš įmonės resursų, o ne ES lėšų įrodo, kad net ir miško sodmenų ruošime galima sukurti inovacijas, padidinti darbuotojų našumą ir įmonės pelningumą,“ – sakė Aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Sodmenų išauginama 4,5 karto daugiau

„Naujausioms technologijoms žengiant į priekį ir miškininkystės srityje – Panevėžio regioninio padalinio medelyne išauginant net tris sodmenų rotacijas per metus, sodmenų auginimo procesą padarėme nenutrūkstantį, – sako V. Kaubrė. – Šiame komplekse kasmet išauginsime net 20 mln. sodmenų – tai iki 4,5 kartų daugiau, nei prieš investicijas į naujausią įrangą. Be to, sumažinome ir miško sodmenų išauginimo kaštus“.

Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio medelyne sumontuota automatizuota sėjimo įranga, kai sėklos sėjamos ne į atvirą gruntą, o į specialius tam pritaikytus konteinerius, pastatyti modernūs šiltnamiai.

Šis technologinis sprendimas leidžia išauginti 3 sodmenų rotacijas per vieną sezoną, sėklų išeigą sumažina iki 6 kartų, taip pat sodmenys konteinerizuota šaknų sistema pasižymi geresniu medelių prigijimu.

Pasak Panevėžio regioninio padalinio medelyno vadovo Egidijaus Kaluinos, sėjimo procesas yra visiškai automatizuotas: į paruoštas durpes sėjamos sėklos, mulčiuojama ir drėkinama. „Medelyne sudygsta net 95 proc. medelių, kai atvirame grunte – 80 proc. – tai pasiekiama sudarius palankias sąlygas medeliui augti palaikant atitinkamą šilumą, drėgmę bei apšvietimą“.

Medelynas, aprūpintas ir vienintele Lietuvoje, 4 kartos vaškavimo technologija: sodinukai vaškuojami apsaugant juos nuo kenkėjų priemonėmis, kuriose nėra cheminių preparatų. Jos privalumais galėsime naudotis nuo 2023 metų.

Panevėžio medelyne įrengti net penki modernūs šiltnamiai su mikroklimato palaikymo, papildomo apšvietimo, laistymo ir CO2 kontrole, vieno sėjimo metu talpinantys 8-10 mln. sodinukų, kurie po sėjimo šiltnamiuose auginami 7-8 savaites, o vėliau perkeliami į šiais metais gerokai praplėstas sodmenų auginimo aikšteles lauke.

Šiais metais medelyne sumontuota ir didžiausią pažangą miškininkystės srityje žyminti aikštelė diena-naktis, kurios plotas 3100 kvadratinių metrų, su automatiškai išsivyniojančiu stogu, leidžiančiu sukurti tokias sąlygas sodmenims, kurioms esant jie greičiau sutvirtėja ir sumedėja, todėl trumpėja sodmenų vegetacijos periodas ir sodmenys anksčiau gali būti persodinti į mišką.

Sumontuota ir pusiau automatinė konteinerinių sodmenų rūšiavimo linija, skirta spygliuočių sodmenims. Joje buvo sujungti visi rūšiavimo etapai: nuo daigų išstūmimo iš kasečių iki pakavimo bei kasečių išpurtymo ir plovimo: linijos pradžioje padedama kasetė su sodmenimis, o pabaigoje lieka švari kasetė, kurioje vėl galima sėti. Išrūšiuoti sodmenys keliauja į naujus šaldytuvus, kuriuose žiemą galima laikyti iki 12 mln. sodmenų, taip pailginant pavasario sezoną iki birželio.