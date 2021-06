Afganistane nušauti penki nuo poliomielito skiepiję darbuotojai

Šiame regione tai jau antras per mažiau nei tris mėnesius išpuolis prieš skiepytojus. Darbuotojai buvo nušauti per kelias valandas trijose skirtingose vietose, sakė Nangarharo provincijos policijos atstovas Faridas Khanas. Jis pridūrė, kad tai buvo koordinuota ataka.

„Tai Talibano darbas, nukreiptas prieš sveikatos apsaugos darbuotojus, kad žmonės negautų skiepų nuo poliomielito“, – sakė F. Khanas.

Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Osmanas Taheri patvirtino įvykus tokias atakas. Talibanas atsakomybę paneigė.

Poliomielitas yra išnaikintas visame pasaulyje, išskyrus Afganistaną ir Pakistaną, kur daug žmonių nepasitiki vakcinomis ir kampanijomis prieš ligas.

Talibanas ir religiniai lyderiai dažnai kartoja bendruomenėms, kad skiepai yra Vakarų sąmokslas siekiant sterilizuoti musulmonų vaikus, be to, įtaria, kad imunizavimo kampanijomis naudojamasi norint šnipinėti karinę veiklą.

Pasak pareigūnų, Talibanas savo kontroliuojamose teritorijose neleidžia vykdyti skiepijimo kampanijų einant nuo durų prie durų.

Antradienį per virtinę išpuolių Nangarharo provincijoje dar vienas skiepytojas buvo sužeistas, pranešė vietos vyriausybė. Be to, trys žmonės buvo sužeisti provincijos sostinėje Džalalabade.

Skiepijimo kampanija provincijoje dabar sustabdyta, naujienų agentūrai AFP sakė vienas sveikatos apsaugos pareigūnas.

„Visa tai buvo tikslinės atakos prieš darbuotojus, skiepijusius nuo poliomielito, ir kol kas esame sustabdę visą skiepijimą nuo poliomielito Nangarharo provincijoje“, – sakė pareigūnas, prašęs neminėti jo pavardės.

Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus specialiojo atstovo Afganistanui pavaduotojas Ramizas Alakbarovas pasmerkė antradienio atakas.

„Nežmoniška atimti iš vaikų vieną sveiko gyvenimo garantijų, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė jis. – Beprasmis smurtas dabar turi baigtis, dėl kaltininkų turi būti atliktas tyrimas, jie turi būti patraukti atsakomybėn.“

Šalyje kilo didelė tikslinių išpuolių prieš politikus, aktyvistus ir žurnalistus banga. Afganistano vyriausybė ir JAV dėl jos kaltina Talibaną, bet šis paprastai neigia atsakomybę.

„Patekome į situaciją, kai sistemingai žudomi išminavimo darbuotojai, gydytojai, slaugytojai, skiepytojai, žmogaus teisių gynėjai ir visi [kiti], siekiantys apsaugoti mūsų gyvybes ir mūsų vaikus“, – sakė Afganistano Nepriklausomos žmogaus teisių komisijos vadovė Shaharzad Akbar.

„Nėra nei veiksmingo prevencijos mechanizmo, nei bausmės kaltininkams“, – sakė ji.

Praėjusią savaitę Afganistano šiaurėje buvo nušauta 10 žmonių, dirbusių išminavimo organizacijai „HALO Trust“.

Vyriausybė dėl išpuolio kaltino Talibaną, bet Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi „HALO Trust“ sakė, kad vietos kovotojai iš tikrųjų įsikišo padėti.

Talibanas visame Afganistane pasiekė didžiulių laimėjimų, Jungtinėms Valstijoms po 20 karo metų rengiantis iki rugsėjo išvesti iš šios šalies paskutinius savo karius, nors taikos derybos tarp Afganistano vyriausybės ir Talibano įstrigo.