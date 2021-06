Tokį transportą buvo nuspręsta suskirstyti į tris kategorijas: judėti padedančius įrenginius (JPĮ), asmeninio transporto įrenginius (ATĮ) bei elektrinius paspirtukus.

JPĮ grupei priklauso riedučiai, riedlentės bei kiti įrenginiai, kuriais judama atsistojus ir savo raumenų jėga. ATĮ – elektriniai vienaračiai riedžiai, elektrinės riedlentės bei kiti įrenginiai, neturintys pedalų ir sėdynės, bet turintys varikliukus.

Kadangi daugiausia eismo nelaimių bei diskusijų sukelia elektriniai paspirtukai, jie buvo priskirti atskirai grupei ir jų vartojimui sugriežtinti buvo skirtas didžiausias dėmesys.

Nuo šiol elektriniu paspirtuku vaikai iki dešimties metų galės važinėti tik kiemuose ir prižiūrint suaugusiems. Vyresni vaikai elektriniu paspirtuku galės važinėtis vieni, tačiau privalės prieš tai gauti dviračio vairuotojo kortelę.

Nuo aštuoniolikos metų elektriniu paspirtuku galės važinėtis visi, tačiau tik nurodytose vietose: dviratininkams skirtais takais arba kelio ruožais.

Gatvėse, neturinčiose dviratininkų eismo juostos, važinėtis leidžiama išimtinai tik ten, kur galioja eismo apribojimas iki trisdešimties kilometrų per valandą. Jei leistinas eismas gatvėje yra didesnis, o šalia nėra dviratininkų tako, su elektriniu paspirtuku leidžiama važiuoti šaligatviu, tačiau judėjimo pirmenybė yra teikiama pėstiesiems.

Elektriniu paspirtuku važiuojant šaligatviu privaloma išlaikyti mažiausiai vieno metro atstumą nuo pėsčiųjų. Lenkiant pėsčiuosius bei kitas transporto priemones ar ketinant sukti į šoną privaloma tai signalizuoti ištiesiant į šoną ranką arba įjungiant posūkio signalą.

Be to, šaligatviais elektriniu paspirtuku galima važiuoti ne didesniu kaip šešių kilometrų per valandą greičiu, tokiu greičiu, kokiu vidutiniškai juda pėstieji. Apskritai paspirtukų greitis nuo šiol bus ribojamas iki dvidešimties kilometrų per valandą.

Be to, paspirtukais nuo šiol bus draudžiama važiuoti neblaiviems (leistinas alkoholio kiekis kraujyje 0,2 promilės), kartu vežti kitą žmogų, gyvūną ar krovinį. Bus draudžiama tempti kitą transporto priemonę ar laikytis jos įsikibus, važiuoti gatvėje gretimai kitos transporto priemonės, važiuoti nesilaikant vairo nors viena ranka.

Nuo šiol bus griežtai reguliuojamas ir elektrinių paspirtukų parkavimas. Juos bus privaloma statyti kuo arčiau gatvės taip, kad pėsčiųjų praėjimui liktų ne mažiau, kaip 1,5 metro pločio. Kelkraščio ženklas, draudžiantis stovėti mašinoms reikš, jog toje vietoje draudžiama statyti ir elektrinius paspirtukus.

ATĮ transporto priemonių savininkai nuo šiol privalės laikytis tokių pat reikalavimų, kaip kad ir elektrinių paspirtukų, tačiau negalės važiuoti gatve.

JPĮ transporto priemonėmis, varomomis vien raumenų jėga, galima važiuoti bet kokiame amžiuje, tačiau draudžiama važiuoti neblaiviems. Be to, draudžiama gabenti krovinį ar gyvūną.

Tikimasi, jog šie išaiškinimai ir apribojimai sumažins incidentus gatvėse bei šaligatviuose, o teisėsaugininkams bus lengviau nustatyti kaltuosius ir juos bausti. Iki šiol po elektrinių paspirtukų ir pėsčiųjų bei mašinų susidūrimų vieni teismai bausdavo vienus, kiti kitus, nes trūko įstatyminių išaiškinimų.

Miestų merai viliasi, jog dabar įsigalios didesnė tvarka šaligatviuose, nes minėtų alternatyvių transporto priemonių nebebus galima palikti kur panorėjus. Naujovės užtat esą galimai nuliūdins dviratininkus, nes jiems skirtuose takuose žymiai padaugės kitokių transporto priemonių.