Vašingtonas ir jo sąjungininkai ateinančio mėnesio pabaigoje užbaigs savo karinę misiją Afganistane, nepaisant to, kad sukilėliai jau dabar kontroliuoja 85 proc. Afganistano teritorijos. Tiesa, šio teiginio neįmanoma objektyviai patvirtinti. Be to, šalies valdžia tai neigia.

Islamo fundamentalistų grupuotė pastarosiomis savaitėmis sparčiai plėtė savo kontroliuojamas teritorijas ir tai sukėlė nerimą dėl sostinės ir jos oro uosto saugumo, NATO siekiant užtikrinti saugų pasitraukimo kelią užsienio diplomatams ir humanitarinės pagalbos organizacijų darbuotojams.

„Neseniai įrengta oro gynybos sistema Kabule veikia nuo 2 val. ryto sekmadienį, – nurodoma Vidaus reikalų ministerijos pranešime. – Ši sistema yra pasiteisinusi pasaulyje atremiant raketinius antpuolius.“

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Tariqas Arianas agentūrai AFP sakė, kad sistema oro uoste buvo įrengta, tačiau pareigūnai nenurodo detalių apie tai, kokio tai tipo sistema ar kas ją įrengė.

Talibanas reguliariai raketomis ir minosvaidžiais apšaudo vyriausybės pajėgas visoje šalyje. Pernai panašių sostinės Kabulo apšaudymų vykdė ir „Islamo valstybė“.