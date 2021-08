Rusijos FSB: išsiųstas Estijos konsulas domėjosi Maskvos planais Arktyje

„Nustatyta, kad estų diplomatas kelis kartus susitiko su nurodytu Rusijos piliečiu. Per susitikimus domėtasi galimybe gauti per jį duomenų apie Rusijos planus Arktyje“, – sakoma naujienų agentūros „Interfax“ gautame FSB pranešime.

Tarnyba taip pat paskelbė dalį vaizdo įrašo, kuriame matyti susitikę estų diplomatas ir Rusijos pilietis, aptarinėjantys galimybę gauti informacijos apie „politiką Arkties zonoje“.

FSB paviešintoje filmuotoje medžiagoje matyti ir konsulo sulaikymas. M.Latte buvo nuvežtas į regioninį FSB skyrių.

„Pareiškiu jums, kad buvote sulaikytas gaunant slapto pobūdžio duomenis, susijusius su Rusijos Federacijos saugumu“, – tąsyk diplomatui pareiškė vienas FSB pareigūnas.

Agentūra pridūrė, kad sprendimas paviešinti šį vaizdo įrašą buvo priimtas Rusijos užsienio reikalų ministerijai anksčiau antradienį priėmus sprendimą paskelbti vieną Estijos ambasados darbuotoją nepageidaujamu asmeniu.

„Atsakant į Marto Latte paskelbimą persona non grata Estijos URM be kokio nors pagrindo išsiuntė iš šalies Rusijos ambasados trečiąjį sekretorių Estijoje. Atsakant į Estijos pusės nedraugiškus veiksmus... Rusijos URM 2021 metų rugpjūčio 3 dieną paskelbė persona non grata vieną Estijos ambasados Rusijoje darbuotoją“, – informavo FSB.

Talinas incidentą su M.Latte pavadino Rusijos provokacija prieš Estijos diplomatą, o jam pareikštus kaltinimus – nepagrįstais.

Nuo šių metų pradžios įtampą tarp Rusijos ir Vakarų šalių didino virtinė abipusių diplomatų išsiuntimų ir kaltinimų šnipinėjimu.

Balandį Maskva paliepė Ukrainos konsului Sankt Peterburge palikti Rusiją, kai FSB paskelbė sučiupusį jį mėginant perimti įslaptintos informacijos iš vieno Rusijos piliečio.

Tą patį mėnesį Maskva taip pat išsiuntė keturis Baltijos šalių diplomatus, reaguodama į Lietuvos, Latvijos ir Estijos sprendimus išsiųsti rusų diplomatų, solidarizuojantis su kai kurių Vidurio ir Rytų Europos valstybių atitinkamais veiksmais.