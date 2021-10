„Jie padarė klaidų“, – per televizijos transliuotą susitikimą su Rusijos energetikos pareigūnais sakė V. Putinas. Anot jo, vienas veiksnių, darančių įtaką kainoms, yra „ilgalaikių sutarčių“ nutraukimas, teikiant pirmenybę neatidėliotinų sandorių rinkai.

„Paaiškėjo, ir šiandien tai visiškai akivaizdu, kad tokia politika yra neteisinga“, – teigė V. Putinas.

Trečiadienį energijos kainos Europoje ir JK išaugo daugiau nei 25 proc. Prie to prisidėjo auganti paklausa prieš žiemos sezoną šiauriniame pusrutulyje.

Kritikai kaltina Maskvą tyčia ribojant dujų tiekimą Europai, siekiant paspartinti prieštaringai vertinamo „Nord Stream 2“ dujotiekio, jungiančio Rusiją ir Vokietiją, paleidimą.

Anksčiau trečiadienį V. Putino atstovas D. Peskovas paneigė šiuos teiginius.

„Visų pirma, mes nemanome, o primygtinai teigiame, kad Rusija neatlieka ir negali atlikti jokio vaidmens situacijoje Europos dujų rinkoje“, – reporteriams sakė D. Peskovas.

„Rusija vykdė, vykdo ir toliau atsakingai vykdys visus savo įsipareigojimus pagal galiojančias sutartis“, – pridūrė jis.

V. Putinas vėliau pridūrė, kad dar šiais metais Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“ galėtų pagerinti 2018-aisiais fiksuotą dujų eksporto į Europą rekordą.

„Gazprom“ didina dujų eksportą per Ukrainą ir veikiausiai viršys savo įsipareigojimus, tačiau bendrovei nenaudinga dar labiau didinti tiekimą, teigė V. Putinas.

„Norėčiau pridurti, kad girdime įvairiausių spekuliacijų dėl Ukrainos dujų perdavimo sistemos, apie tiekimus per šią sistemą. Mūsų sutartiniai tiekimo per Ukrainos dujų perdavimo sistemą įsipareigojimai yra 40 mlrd. kubinių metrų per metus.

O per devynis šių metų mėnesius „Gazprom“ padidino šį tiekimą... daugiau nei 8 procentais. Galima drąsiai teigti, kad viršysime sutartinius įsipareigojimus dėl dujų tiekimo per Ukrainos teritoriją. Bendrovei „Gazprom“ ekonomiškai nepelninga didinti tiekimą, nes tai brangiau. Tiekimas per naujas sistemas yra daug pigesnis – maždaug 3 mlrd. JAV dolerių per metus atitinkamoms tiekimo apimtims“, – pareiškė Rusijos prezidentas.

Taip pat jis pažymėjo, kad Rusija visada buvo ir yra patikima dujų tiekėja savo vartotojams visame pasaulyje – ir Azijoje, ir Europoje, bei įvykdo visus savo įsipareigojimus.

Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“ praėjusį mėnesį paskelbė, kad 10 mlrd. eurų vertės dujotiekis yra užbaigtas, o Kremlius pareiškė, kad jo paleidimas padės suvaldyti energetikos krizę Europoje.