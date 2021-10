„Visus šiuos metus jie bandė priversti mane gailėtis to, ką padariau, – pasakojo ji pirmame interviu dienraščiui BBC nuo tada, kai praėjusį mėnesį buvo nuteista už planą užgrobti valdžią. – Aš buvau karštose, o paskui šaltose kamerose, be oro ar šviesos, be žmonių. Ištisus metus be nieko.“

M.Kolesnikova yra viena ryškiausių politinių kalinių, kurie buvo areštuoti po to, kai Baltarusijoje kilo masiniai protestai dėl suklastotos Aliaksandro Lukašenkos pergalės 2020 m.

Daugelis buvo žiauriai sumušti, o kai kurie buvo priversti rinktis tremtį, nes nuo 1994 metų valdžioje buvęs A.Lukašenka bandė nutildyti visus jam nepritariančius balsus.

„Žinojau, kad jei jie manęs nenužudys, jie tikrai mane pasodins į kalėjimą, – sakė M.Kolesnikova, prisimindama tą akimirką, kai pasipriešino deportavimui. – Bet aš dėl nieko nesigailiu ir vėl daryčiau tą patį.“

„Niekas iš mūsų nėra laisvas“

Šis nepaklusnumo aktas akimirksniu suteikė jai didvyrės statusą tarp protestuotojų, kuriems ji vadovavo reikalaudama nutraukti A.Lukašenkos autoritarinį valdymą.

Dabar jai buvo skirta 11 metų kalėjimo bausmė.

M.Kolesnikova savo bylą pavadino „absurdiška“, teigdama, kad jos tikslas įnešti „teigiamų pokyčių“ į Baltarusiją tiesiog pasirodė pernelyg populiarus, kad valdžios institucijos galėtų toleruoti.

Milžiniškus protestus, kilusius po praėjusių metų rugpjūčio rinkimų, numalšino riaušių policija, opozicijai pateikiant aiškių įrodymų, kad jie naudojo kankinimus. Buvo ir masinių areštų: žmogaus teisių grupė „Viasna“ iki šiol suskaičiavo daugiau nei 700 politinių kalinių, įskaitant kelis savo narius.

„Apgailestauju tik dėl to, kad baltarusiai bijo, kad niekas iš mūsų nėra laisvas, – iš savo kalėjimo kameros rašė M.Kolesnikova. – Taip pat apgailestauju, kad yra tokių, kurie daro siaubingus nusikaltimus prieš žmones, prieš savo prigimtį. Prieš patį gyvenimą.“

Laisvės simbolis

Fleita grojusi Maria Kolesnikova įstojo į politiką norėdama palaikyti Viktorą Babaryko, bankininką, bandžiusį sudalyvauti 2020 m. prezidento rinkimuose.

Kai jos kandidatas buvo areštuotas, M. Kolesnikova susivienijo su Svetlana Cichanouskaja, kuri įžengė į rinkimų kampaniją ir netikėtai tapo rinkėjų favorite po to, kai jos vyras buvo įkalintas

Kartu moterys tapo staigiai sukilusiu pasipriešinimo prieš A. Lukašenką veidu.

Tačiau S.Cichanouskaja netrukus turėjo bėgti dėl savo pačios ir vaikų saugumo. Tuomet nepažįstami vyrai M.Kolesnikovą nusitempė į mikroautobusą ir dingo. Šį rugpjūtį uždarame teisme ji buvo nuteista kartu su opozicijos advokatu Maksimu Znaku.

„Kalėjimas yra šlykšti vieta“

Dabar namai yra 2,5 x 3,5 m. celė su „dviem gultais, tualetu, praustuvu, televizoriumi, virduliu, puodeliu, dubeniu, stalu, suoliuku ir vaizdu į dangų pro lango strypus „. Aktyvistė sako, kad kalėjimo kiemas yra toks pat mažas, tačiau kiekvieną dieną aplink jį laksto 50 minučių.

Likusį laiką ji praleidžia skaitydama, mokydamasi anglų ir vokiečių kalbų bei rašydama iki 200 leidžiamų laiškų per mėnesį. Ji leidžia sau pasakyti tik vieną skundą: kad „visi visur rūko“, o tai kenkia jos, kaip fleitininkės, plaučiams.

Tačiau M.Kolesnikova įsitikinus: būtent dėl muzikantės kilmės ji čia dar gyva.

„Klasikiniai muzikantai per visus savo repeticijų metus ugdo savotišką karinę discipliną ir jėgą, – rašo ji, sakydama, kad „akimirksniu ir be problemų“ prisitaikė prie savo naujos egzistencijos. – Kalėjimas yra šlykšti vieta. Bet čia jaučiuosi laisvas ir laimingas žmogus.“

„Žinau, kiek daug žmonių manimi rūpinasi ir galvoja apie mane. Tai suteikia man neįtikėtinų jėgų eiti toliau. Ir tikrai žinau, kad gėris triumfuos.“, – neabejojo opozicionierė.

Besišypsanti aktyvistė

Pozityvumu spindinti jos asmenybė išgarsėjo Baltarusijoje.

Per protestus atrodė, kad aktyvistė nuolat šypsosi, kad ir kokia įtampa bebūtų, jos ryškiai raudonai nudažytų lūpų ir skaisčiai šviesių plaukų derinys, atitinkantis opozicijos vėliavos spalvas, visada atkreipė žmonių dėmesį.

Kiti, įskaitant S.Cichanouskają, kalbėjo apie jos „maitinimą“ savo milžiniška energija, entuziazmu ir drąsa.

„Prisiminusi tikrąją priežastį, dėl kurios valdžios institucijos ir jų kišeniniai teismai iš tikrųjų nuteisė mane ir Maksimą tokiomis sąlygomis, man pasidaro lengviau kvėpuoti ir esu linksmesnė“, – rašė M.Kolesnikova ir pripažino, kad nėra „sužavėta“ laiku už grotų.

„Tikrąjį sumanymą užgrobti valdžią įvykdė Aleksandro Lukašenkos režimas, – tvirtino ji. – Mes norėjome, kad šalyje vyktų teigiami pokyčiai, ir mes tai padarėme. Nesistebiu, kad šis režimas laiko tai nusikaltimu.“

Jokių iliuzijų

Buvęs M.Kolesnikovos advokatas, kuriam dabar atimtas teisininko statusas, dienraščiui BBC teigė, kad visas procesas buvo skirtas izoliuoti porą nuo visuomenės.

Pati aktyvistė tikina, kad baltarusiai dabar „neturi jokių iliuzijų“ apie teisingus šalies teismus.

„Pasitikėjimas valstybės institucijomis buvo sunaikintas, – rašė ji. – Visi puikiai supranta, kad nėra nepriklausomų teismų ar teisėjų ... jie visi tarnauja režimui.“

Jos šalininkai netiki, kad ji atliks visą bausmę: jie tvirtina, kad politiniai pokyčiai į Baltarusiją ateis greičiau, nepaisant žiaurių valdžios pastangų.

M.Kolesnikova gyvena ta pačia viltimi.

Paklausus apie šokius teismo proceso atidarymo dieną, opozicijos atstovė atsakė: „Geriau šokti nei kentėti.“

„Jie gali mus įkalinti kalėjime, paslėpti nuo žmonių, – rašė M. Kolesnikova. – Bet visa tai, kartu su jų baime, neapykanta ir pančiais, sutriuškins mūsų dainos ir juokas, šokiai ir meilė.“

