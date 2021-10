Rytų Ukrainoje per susirėmimus su separatistais žuvo ukrainiečių karys

Ukrainos kariuomenė su prorusiškais separatistais rytiniuose Donecko ir Luhansko regionuose kariauja nuo 2014 metų, kai Maskva aneksavo Krymo pusiasalį.

Ukrainos kariuomenė pranešė, kad per pastarąją parą separatistų kovotojai, panaudodami pabūklus, granatsvaidžius ir kulkosvaidžius, surengė septynias atakas prieš vyriausybės pajėgas.

„Priešo ugnis mirtinai sužeidė vieną Jungtinių pajėgų karį“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Dar vienas karys buvo sužalotas, priduriama jame.

Metų pradžioje regione suintensyvėjus smurtui, Rusija pavasarį buvo sutelkusi apie 100 tūkst. karių prie Ukrainos sienų ir Kryme, sukeldama susirūpinimą dėl galimo ilgamečio konflikto paaštrėjimo.

Netrukus Maskva paskelbė pradėjusi atitraukti karius, bet Ukraina ir jos sąjungininkės Jungtinės Valstijos sakė, kad atitraukimas yra tik dalinis.

Per jau daugiau nei 13 tūkst. gyvybių pareikalavusį konfliktą nuo šių metų pradžios žuvo mažiausiai 57 Ukrainos kariai. Palyginimui, per visus 2020-uosius gyvybės neteko 50 Kijevui ištikimų pajėgų narių. Tuo metu separatistai teigia, kad žuvo per 40 jų kovotojų.

Kijevas ir jo sąjungininkai Vakaruose kaltina Rusiją siunčiant karius ir ginklus separatistams palaikyti. Maskva tokius kaltinimus atmeta.