1. „Lenkijos kariuomenė tyčiojasi ir skriaudžia migrantus“

Kol kas nebuvo užfiksuotas nei vienas atvejis, kad lenkų kariai būtų panaudoję perteklinį smurtą prieš migrantus. Jėga jokiais atvejais nebuvo naudojama prieš tuos, kurie nedalyvavo sienos šturme. Nelegalūs migrantai mėtė akmenis į lenkų pasieniečius, laužė tvoras su rąstais ir bandė masiškai prasiveržti.

2. „Migrantai iš pradžių buvo kviečiami į Europą, o dabar jie aptveriami spygliuotos vielos tvoromis“

Šis teiginys, ko gero, yra labiausiai prasilenkiantis su realybe, rašo „Nexta“. Nėra nei vieno Lenkijos pareigūno oficialaus pareiškimo, kad siena bus atidaryta kiekvienam. Nelegali migracija yra laikoma nusikalstama veikla, o valstybės saugo savo teritorijas nuo bandymų į jas patekti nelegaliai.

3. „Migrantai nori ne į Lenkiją bet į Vokietiją. Kodėl lenkai jų tiesiog nepraleidžia?“

Priežastis yra ta, kad Lenkijos kariuomenė saugo ne tik Lenkijos sieną, ji saugo ir Europos Sąjungos (ES) sieną. Niekas nežino, kokie yra migrantų ketinimai, ar jų tarpe nėra teroristinių grupuočių. Lenkijos kariuomenės užduotis yra užtikrinti ES sienos apsaugą.

4. „Baltarusijos valdžia neturi nieko bendro su nelegalia migracija“

Turi, ir labai daug. Kadangi Lietuva ir Lenkija garsiausiai kalbėjo apie rinkimų klastojimą ir žmogaus teises Baltarusijoje, A.Lukašenka pasitelkė migrantus kaip metodą spausti šias šalis. Buvo specialiai organizuojami skrydžiai, o atvykusius migrantus šalies teritorijoje prižiūrėjo baltarusių pareigūnai. Baltarusijos Vidaus reikalų ministerija užmerkė akis prieš nelegalias migrantų stovyklas Minsko centre ir kitus teisės pažeidimus. Migrantai buvo vežami prie sienos transporto priemonėmis, priklausančioms teisėsaugos institucijoms. Prie sienos Baltarusijos pasieniečiai duoda instrukcijas migrantams ir nurodo kryptį, kur eiti.

5. „Visų pirma kenčia moterys ir vaikai“

Tai yra klasikinis žaidimas emocijomis, neretai pasitelkiamas propagandistų. Tiesa, kad pasienio migrantų stovyklose gyvenimo sąlygos yra labai blogos. Visgi, migrantai jose atsiduria ir kenčia ne dėl savo pareigą atliekančių Lenkijos pasieniečių kaltės, bet dėl Baltarusijos režimo pareigūnų, kurie juos čia atveja ir užtveria kelią atgal. Migrantai tiesiog yra naudojami kaip įrankis sukelti įtampą pasienyje.

6. „Migracijos krizė neneša jokios naudos A.Lukašenkai“

Migrantai moka didžiules sumas, kad galėtų patekti į Europą. Pinigai, kuriuos jie dažnai taupo metų metus, atsiduria diktatoriaus kišenėje. Krizė ant sienos A.Lukašenkai yra naudinga politiškai, nes padeda nukreipti dėmesį nuo nelegalaus valdžios išlaikymo ir didelio masto represijų Baltarusijoje. Be to, A.Lukašenkai nori iškovoti jo režimui skausmingų sankcijų panaikinimą pasitelkdamas migrantus ir šalia viso to į konfliktą įtraukti ir „vyresnįjį brolį“ Rusiją bei mainais į antivakarietišką retoriką gauti palaikymą (taip pat ir finansinį) iš Vladimiro Putino.

Parengta pagal „Nexta“ inf.