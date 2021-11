Vaisingumo klinikoje įsivėlus klaidai, dvi moterys Kalifornijoje pagimdė viena kitos kūdikius, kuriuos su savo partneriais augino kelis mėnesius, o sužinojus, kad naujagimiai ne jų, jais apsikeitė.

Daphna Cardinale sakė, kad jai ir jos vyrui Alexanderiui iš karto kilo įtarimų, kad 2019 m. pabaigoje pagimdyta mergaitė yra ne jų, nes vaikas buvo tamsesnio gymio.

Tačiau, anot moters, jie nuslopino savo abejones, nes pamilo kūdikį ir pasitikėjo įvykdytu dirbtinio apvaisinimo mėgintuvėlyje procesu bei gydytojais. Po kelių mėnesių sužinojusi, kad ji buvo nėščia su kitos poros kūdikiu ir kad jos vaiką nešiojo kita moteris, ji išgyveno didžiulę traumą.

„Mane užplūdo baimės, išdavystės, pykčio ir širdgėlos jausmai“, – sakė ji, kartu su vyru paskelbusi apie ieškinį. – Iš manęs buvo atimta galimybė išnešioti savo vaiką. Neturėjau progos jos auginti, užmegzti ryšio su ja nėštumo metu ir pajusti jos spyrių“.

Cardinale'ų pareiškime Los Andžele įsikūręs Kalifornijos reprodukcinės sveikatos centras (CCRH) ir jo savininkas daktaras Eliranas Moras – kaltinami medicinine klaida, sutarties pažeidimu, aplaidumu ir sukčiavimu. Ieškinyje reikalaujama prisiekusiųjų teismo ir prašoma atlyginti neįvardytus nuostolius.

CCRH biuro administratorė Yvonne Telles pirmadienį situaciją komentuoti atsisakė, o su E. Moru susisiekti nepavyko.

Pasak abejoms poroms atstovaujančio advokato Adamo Wolfo, kiti du tėvai, nukentėję dėl medikų klaidos, nori likti anonimais ir artimiausiomis dienomis taip pat planuoja pateikti panašų ieškinį.

Teismo ieškinyje teigiama, kad CCRH per klaidą įsodino kitos poros embrioną D.Cardinale, o pastarosios embrioną, sukurtą iš Dafnos kiaušialąstės ir Aleksandro spermos, perkėlė kitai moteriai.

Kūdikiai (abi mergaitės) gimė 2019 m. rugsėjį savaitės skirtumu. Abi poros beveik tris mėnesius augino ne savo vaiką ir to nežinojo, kol DNR tyrimai patvirtino, kad embrionai buvo sukeisti vietomis.

„Cardinale'ai, įskaitant jų mažametę dukrą, pamilo šį vaiką ir yra sukrėsti, kad turės su ja išsiskirti, – rašoma skunde. – Be to, ilgą laiką Aleksandras ir Dafna nežinojo, kur yra jų pačių embrionas, todėl baiminosi, kad kita moteris laukėsi jų kūdikio ir jų vaikas yra kažkur pasaulyje be jų.“

Kūdikiai buvo sukeisti vietomis dar 2020 m. sausį.

Tokie susimaišymai kaip šis yra itin reti, bet nėra beprecedenčiai. 2019 m. pora iš Glendeilo (Kalifornija) padavė į teismą kitą vaisingumo kliniką, teigdama, kad jų embrionas per klaidą buvo implantuotas moteriai iš Niujorko, kuri pagimdė jų sūnų bei dar vieną kitos poros berniuką.

A.Wolfas, kurio kontora specializuojasi vaisingumo bylose, paragino atidžiau prižiūrėti vaisingumo klinikas. „Šis atvejis rodo, kad šiai industrijai trūksta griežtesnio federalinio reguliavimo“, – pareiškė jis.

D.Cardinale tikino, kad pranešti septynerių metų dukrai, kad gydytojai suklydo ir kad naujagimė iš tikrųjų nėra jos sesuo, buvo skaudžiausia užduotis jos gyvenime. „Dėl jos mano širdis plyšta labiausiai“, – sakė ji.

Po to, kai paaiškėjo, kad įvyko painiava, ir kūdikiai grįžo į savo biologines šeimas, visi keturi tėvai stengėsi likti vienas kito gyvenime ir „sukurti didesnę šeimą“, sakė D.Cardinale. Tą patvirtino ir jos vyras.

„Mūsų biologinę dukrą jie buvo pamilę taip pat stipriai, kaip ir mes jų“, – sakė A.Cardinale.

Parengta pagal „The Guardian“ inf.