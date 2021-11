Manoma, kad Vienoje prieš naujas griežtas priemones gali protestuoti keli tūkstančiai žmonių.

Į demonstracijas kvietė dešiniųjų pažiūrų Laisvės partija (FPO). Jos lyderis Herbertas Kicklas, kuris šiuo metu pats serga COVID-19, baiminasi, kad Austrija eina link „diktatūros“.

Tvarką demonstracijų metu prižiūrės 1 300 policijos pareigūnų, kurie taip pat tikrins ar žmonės laikosi prievolės dėvėti FFP2 tipo respiratorius.

Karantinas Austrijoje paskelbtas pirmadienį, skiepytiems ir persirgusiems žmonėms jis baigsis vėliausiai gruodžio 13 d. Tačiau neskiepytiems judėjimo apribojimai galios ir vėliau.

Be to, šalies vyriausybė paskelbė, kad 2022 m. vasarį skiepai taps privalomi.

Rusijoje – 37,1 tūkst. COVID-19 atvejų, pakartotas pacientų mirčių skaičiaus rekordas

Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 37 120 nauji COVID-19 atvejai, taip pat mirė 1 254 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo šeštadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnes tris dienas iš eilės Rusijoje buvo fiksuojamas rekordinis COVID-19 aukų paros prieaugis. Penktadienį skelbtas aukų skaičius buvo toks pats kaip šeštadienį – 1 254, tuo tarpu ketvirtadienį jų buvo 1 251, trečiadienį – 1 247. Be to, šiomis dienomis nustatomų naujų COVID-19 atvejų skaičius buvo apie 37 tūkst. per parą.

Maskvoje per pastarąją parą patvirtinti 3 239 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, o antrame pagal dydį Rusijos mieste Sankt Peterburge jų buvo 2 637.

Sostinėje per pastarąją parą mirė 93, o Sankt Peterburge – 75 COVID-19 pacientai.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje užregistruoti iš viso 9 294 188 COVID-19 atvejai, 262 843 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija šalyje pasveiko 7 992 426 pacientai, iš jų 36 172 – per praėjusią parą.

Oficialiai patvirtintų COVID-19 aukų skaičius Rusijoje yra daug didesnis negu bet kurioje kitoje Europos šalyje, o kai kurie ekspertai mano, kad iš tikrųjų liga pareikalavo reikšmingai daugiau gyvybių.

Federalinės statistikos agentūros „Rosstat“ retrospektyvinės analizės rodo, kad mirštamumas Rusijoje yra gerokai didesnis. Agentūros duomenimis, nuo 2020 metų balandžio iki šių metų rugsėjo mirė 462 tūkst. COVID-19 sirgusių žmonių.

Rusijos pareigūnai yra sakę, kad operatyvinis štabas atsižvelgia tik į tuos atvejus, kai pagrindinė mirties priežastis yra COVID-19, ir naudoja medicinos įstaigų pateikiamus duomenis. Tuo metu „Rosstat“, skaičiuodama su COVID-19 susijusius mirties atvejus, vartoja daugiau kriterijų, o duomenis gauna iš civilinės metrikacijos biurų, kur užbaigiamas mirties atvejų įregistravimo procesas.

Estijoje – 434 naujų COVID-19 atvejų, mirė penki užsikrėtusieji

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 208 testus nustatyti 434 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė penki anksčiau užsikrėtę žmonės, šeštadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną skelbta apie 715 naujų COVID-19 atvejų ir devynių pacientų mirtį.

Tarp naujai užregistruotų užsikrėtusiųjų 290 žmonės nėra visiškai pasiskiepiję.

Šeštadienio duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 434 pacientai, iš jų 45 – intensyviosios terapijos skyriuose, įskaitant 24, kuriems reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti 216 544 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 728 užsikrėtę žmonės mirė, 191 920 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 821 226 žmonės – 71,78 proc. suaugusių arba 61,74 proc. visų šalies gyventojų. Visą vakcinavimo kursą baigė 779 722 žmonės – 58,62 proc. visų šalies gyventojų.

Ukrainoje – 18,2 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 664 pacientai

Ukrainoje per pastarąją parą nustatyta 18 250 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė 664 anksčiau užsikrėtę žmonės, šeštadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 20 050 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų ir 725 pacientų mirtį.

Per praėjusią parą šalyje hospitalizuoti 3 594 COVID-19 pacientai, 21 979 šia infekcija persirgę žmonės pasveiko, nurodoma Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime platformoje „Telegram“.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje koronavirusinė infekcija nustatyta iš viso 3 322 308 žmonėms, 80 895 užsikrėtę žmonės mirė, 2 748 500 – pasveiko, iš jų 21 979 – per praeitą parą.

Nuo vakcinavimo kampanijos pradžios maždaug 41 mln. gyventojų turinčioje šalyje mažiausiai vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę gavo daugiau kaip 12,75 mln. žmonių, o vakcinavimo kursą užbaigė per 9,66 mln. žmonių.