Tautą sukrėtusioje dingusios mergaitės byloje ketverių metų Cleo Smith lapkričio 3 d. buvo išlaisvinta iš svetimų namų.

Mažametės paieškos tęsėsi 18 dienų. Jose dalyvavo per 100 policijos pareigūnų ir eiliniai piliečiai. Taip pat buvo pasitelkti kariniai stebėjimo lėktuvai, o už informaciją, galėjusią padėti surasti C.Smith, valdžios institucijos buvo pasiūliusios 1 mln. Australijos dolerių (644 tūkst. eurų) atlygį.

Policija dėl mergaitės pagrobimo apkaltino Terence'ą Kelly.

Tačiau praėjus kelioms valandoms po jo suėmimo kanalas „Seven News“ klaidingai paskelbė kito asmens – Terrance'o Flowerso nuotraukas.

Jo advokatai teigė, kad klaidingai pateikdamas T.Flowersą kaip pagrindinį įtariamąjį, naujienų kanalas „Seven News“ stipriai pakenkė jo asmenybei ir reputacijai.

Iš karto po to, kai C.Smith buvo rasta, naujienų organizacija skubėjo paskelbti jos pagrobėjo nuotraukas ir iš T.Flowerso „Facebook“ paskyros be jo sutikimo paėmė keturias jo fotografijas. Kanalas suklydo dėl to, nes pastarasis socialiniame tinkle naudojo savo motinos mergautinę pavardę Kelly, kuri sutampa su tikrojo pagrobėjo pavarde.

Netrukus „Seven News“ nuotraukas paskelbė keliose televizijos laidose, internetiniame naujienų portale bei socialiniuose tinkluose. Kanalas įvardijo niekuo dėtą vyrą antraštėmis, tokiomis kaip „Nuotraukoje: vyras, kaltinamas Cleo Smith pagrobimu“.

Be to, Lapkričio 3 d. kanalo paskelbtos nuotraukos buvo pirmieji visuomenei pateikti įtariamojo šioje, per visą pasaulį nuaidėjusioje byloje, atvaizdai.

Suvokusi, kad apsiriko, organizacija suskubo atsiprašyti. „Televizijos stotis apie savo klaidą sužinojo tą pačią dieną, kai nuotraukos buvo paskelbtos, ir po to jas nedelsdama pašalino, – rašė „Seven News“. – T.Flowersas, kuris pats neseniai tapo tėvu – niekaip nesusijęs su Cleo pagrobimu, todėl jo nuotraukos neturėjo būti naudojamos“

Tačiau T.Flowerso advokatai teigė, kad ši publikacija sukėlė jam ir jo šeimai didžiulį stresą.

„Dėl „Seven News“ publikacijų T.Flowersas tapo neapykantos objektu visoje šalyje bei pasaulyje ir patyrė stiprų panikos priepuolį, dėl ko buvo paguldytas į ligoninę“, – sakė jie ir pridūrė, kad jų klientui bei jo šeimai didelį susirūpinimą kelia tai, kad viena didžiausių šalies žiniasklaidos korporacijų, nebūdama visiškai tikra dėl savo duomenų tikslumo, paskelbė klaidinančias nuotraukas tokio masto istorijoje.

„Šios esminės klaidos poveikis buvo pražūtingas“, – tikino advokatai.

„Seven News“ šiuo klausimu daugiau nekomentavo.

Tikrasis įtariamasis T.Kelly buvo apkaltintas pagrobimu ir antrą kartą prieš teismą stos gruodžio pradžioje.

Parengta pagal BBC inf.