Pasak jos, „iš viso žuvo aštuoni migrantai – septyni žmonės Palenkės sienos apsaugos skyriaus teritorijoje, o dar vienas buvo ištrauktas iš Bugo upės Pabugės skyriaus teritorijoje“.

„Tarp aukų – žmogus, kuris mirė reanimuojamas prie nelegaliai kirstos sienos“, – pridūrė A. Michalska. Ji pabrėžė, kad šiam migrantui buvo iškviesta gelbėtojų ir medikų grupė, bet jo išgelbėti nepavyko.

Kaip pranešė trečiadienį Lenkijos sienos apsaugos tarnyba, „pastarąją parą, lapkričio 30-ąją, buvo užfiksuoti 102 mėginimai nelegaliai kirsti sieną“.

Savo ruožtu Gynybos ministerija trečiadienį informavo, kad iš Baltarusijos teritorijos iš pneumatinio ginklo buvo apšaudyti apšvietimo stulpai Terespolio rajone. Į žinybą pasiaiškinti buvo iškviestas Baltarusijos karo atašė.

Padėtis Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje smarkiai susikomplikavo lapkričio 8 d., kai ten pasirodė keli tūkstančiai migrantų. Jie vis mėgina didelėmis grupėmis prasiveržti į Lenkijos teritoriją. Daugumai tokių mėginimų Lenkijos tarnybos užkerta kelią.

Šįmet Lenkijos pasieniečiai užkirto kelią beveik 40 tūkst. mėginimų nelegaliai kirsti šalies sieną su Baltarusija, tai 400 kartų daugiau negu pernai.

ES ragina arabų valstybes drauge kovoti su migrantų prekeiviais

Europos Sąjunga (ES) trečiadienį kreipėsi į arabų valstybes dėl glaudesnio bendradarbiavimo prieš prekeivius žmonėmis, išnaudojančius Europos krantus mėginančius pasiekti migrantus, ir perspėjo, kad tie patys tinklai prekiauja ginklais ir narkotikais.

ES kaimynystės ir plėtros komisaras Oliveris Varhelyi perspėjo, kad dėl konfliktų, klimato kaitos ir artumo prie Europos „didėja rizika, kad visame arabų pasaulyje vyks didelis gyventojų judėjimas“.

„Turime daugiau ir geriau bendradarbiauti kovojant su nusikalstamomis organizacijomis, užsiimančiomis neteisėtu migrantų gabenimu“, – sakė O. Varhelyi, atidarydamas pirmąją Europos ir arabų konferenciją sienų saugumo klausimais.

„Šios nusikalstamos organizacijos skatina korupciją, destabilizuoja mūsų visuomenes ir sukelia didžiules žmonių kančias. Be to, jos dažnai užsiima ir ginklų bei narkotikų kontrabanda, o kartais finansuoja ir aprūpina teroristines organizacijas“, – sakė jis per dviejų dienų susitikimą Amane, kuriame dalyvauja 44 arabų ir Europos delegacijos.

O. Varhelyi teigė, kad kova su prekyba žmonėmis yra vienas iš septynių milijardų eurų vertės Ekonomikos ir investicijų plano, kurį Europos Sąjunga jau paskelbė regionui, prioritetų.

Naujas atvykstančių migrantų skaičiaus padidėjimas šiais metais ištiko bloko pietines ir rytines nares bei įžiebė nesutarimus, kaip į tai reaguoti.