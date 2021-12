JAV teismas nesutiko su D. Trumpo siekiu įslaptinti Kapitolijaus riaušių dokumentus

Apeliacinis teismas sutiko su žemesnės instancijos teismo nutartimi, kad prezidentas Joe Bidenas gali pasinaudoti valstybės vadovo prerogatyva dėl šių dokumentų ir perduoti juos Kongreso komisijai, tiriančiai D. Trumpo šalininkų smurtą.

D. Trumpas, kaltinamas pakurstęs ataką prieš JAV Kongresą, siekė pasinaudoti savo, kaip buvusio prezidento, prerogatyva ir neleisti paviešinti dokumentų bei telefoninių pokalbių išklotinių, kurie gali būti susiję su Kapitolijaus šturmu.

Tačiau teismas nurodė, kad šiuo atveju J. Bideno nuomonė svarbesnė.

„Buvusio prezidento teisė tikrai nėra svaresnė už pareigas einančio valstybės vadovo“, – nurodė apeliacinis teismas savo nutartyje.

„Šiuo atveju prezidentas Bidenas, kaip vykdomosios valdžios vadovas, konkrečiai nusprendė, jog Kongresas parodė, kad jam būtinai reikia būtent šių dokumentų, ir jų paviešinimas atitinka šalies interesus“, – sakė teismas.

Tūkstančiai D. Trumpo šalininkų sausio 6-ąją šturmavo Kapitolijų, siekdami užkirsti kelią Kongresui patvirtinti J. Bideno pergalę prezidento rinkimuose. Riaušės pareikalavo penkių žmonių gyvybių, nukentėjo dešimtys policijos pareigūnų.

Atstovų Rūmams inicijavus D. Trumpo apkaltą dėl sausio 6-osios riaušių, per prezidento teismo procesą 100 vietų Senate 57 senatoriai, įskaitant septynis jo partijos narius, balsavo, kad jis būtų pripažintas kaltu. Vis dėlto šių balsų nepakako, kad prezidentas būtų pašalintas iš pareigų.

Laukiama skundo Aukščiausiajam Teismui

Apeliacinio teismo sprendimas nereiškia, kad dokumentai turi būti iškart perduoti. Teismas nurodė, kad D. Trumpo advokatai gali per dvi savaites apskųsti šią nutartį Aukščiausiajame Teisme. Tokiu atveju eksprezidento advokatai tikriausiai prašys įšaldyti dokumentų perdavimą, kol teismas nagrinės šią beprecedentę bylą.

„Neatsižvelgiant į apeliacinio teismo šios dienos sprendimą tai yra Aukščiausiojo Teismo byla“, – sakė D. Trumpo atstovė Liz Harrington.

„Prezidento Trumpo pareiga – toliau ginti Konstituciją ir prezidento instituciją, ir jis tęs kovą už kiekvieną amerikietį ir visas būsimas administracijas“, – sakė ji.

Apeliacinis teismas nurodė, kad šiuo atveju viešasis interesas yra svarbesnis už D. Trumpo interesus.

„Viešasis interesas yra didesnis, kai, kaip šiuo atveju, įstatymų leidžiamoji valdžia skubiai veikia siekdama užkirsti kelią smurtinėms atakoms prieš federalinę vyriausybę ir neleisti sutrikdyti taikaus valdžios perdavimo“, – sakė teismas.

Perduoti nacionaliniame archyve saugomus dokumentus prašo Specialusis komitetas, tiriantis sausio 6-osios Kapitolijaus šturmą.

„Sveikiname šią svarbią teismo nutartį, atitinkančią Specialiojo komiteto siekį gauti Baltųjų rūmų dokumentus ir prezidento poziciją leisti perduoti tuos dokumentus“, – nurodė komiteto pirmininkas demokratas Bennie Thompsonas (Benis Tompsonas) ir vicepirmininkė respublikonė Liz Cheney ketvirtadienį išplatintame bendrame pareiškime.

Tarp dokumentų, kurių perdavimą siekia blokuoti D. Trumpas, yra jo vyriausiųjų patarėjų įrašai ir pastabos jo atstovei spaudai.

Tarp daugiau nei 770 medžiagos puslapių yra D. Trumpo buvusio administracijos vadovo Marko Meadowso, buvusio aukšto rango patarėjo Stepheno Millerio ir buvusio Baltųjų rūmų teisininko Patricko Philbino įrašų.

D. Trumpas taip pat tikėjosi blokuoti Baltųjų rūmų darbotvarkės – įrašų apie jo veiklą, keliones, instruktažus ir telefono skambučius – perdavimą.

Be to, D. Trumpas nenori, kad Kongresas pamatytų ir medžiagą, apimančią pastabas jo buvusiai atstovei spaudai Kayleigh McEnany, vieną ranka rašytą pastabą apie sausio 6-osios įvykius ir vieną jo kalbos per mitingą prieš Kapitolijaus šturmą juodraštį.

„Šiandien teismo institucijos vėl atmetė buvusio prezidento pastangas trukdyti Kongreso vykdomam sausio 6-osios maišto tyrimui“, – sakė Atstovų Rūmų pirmininkė demokratė Nancy Pelosi, kai apeliacinis teismas paskelbė savo nutartį.

„Niekam negalima leisti stoti skersai kelio tiesai – ypač buvusiam prezidentui, pakursčiusiam maištą“, – pabrėžė ji.

Tyrimas stumiasi pirmyn

Tuo metu Specialusis komitetas tęsia sausio 6-osios riaušių tyrimą.

Dokumentai, kuriuos jis siekia gauti, ir išduoti šaukimai liudyti rodytų, kad komitetas bando išsiaiškinti, ar Baltieji rūmai paskatino, o galbūt net suplanavo sausio 6-osios Kapitolijaus puolimą, D. Trumpui siekiant užkirsti kelią J. Bidenui tapti prezidentu.

Komiteto vicepirmininkė L. Cheney sakė, kad jau išklausyta beveik 300 liudytojų. Ketvirtadienį parodymus davė keturi liudytojai, tarp jų buvęs D. Trumpo padėjėjas ir Pentagono pareigūnas Kashas Patelis ir Ali Alexanderas, padėjęs organizuoti prieš Kapitolijaus šturmą prie Baltųjų rūmų vykusį mitingą D. Trumpui palaikyti.

Buvęs D. Trumpo politinis konsultantas Steve'as Bannonas, atsisakęs duoti parodymus Specialiajam komitetui apie savo vaidmenį sausio 6-osios įvykiuose, buvo oficialiai apkaltintas nepagarba Kongresui ir areštuotas Teisingumo departamento; praėjusį mėnesį jis buvo paleistas be užstato iki teismo.

Kitą savaitę Specialusis komitetas turėtų apkaltinti nepagarba ir M. Meadowsą, taip pat atsisakiusį liudyti.

„Tyrimas vyksta visu pajėgumu“, – nurodė L. Cheney socialiniame tinkle „Twitter“.

„Prezidentas Trumpas bando nuslėpti, kas vyko sausio 6-ąją, imasi vilkinimo ir trukdymo. Neleisime to“, – pridūrė ji.