Brazilija: dėl gaisro naktiniame klube, per kurį žuvo 242 žmonės, nuteisti keturi asmenys

Po beveik devynerius metus trukusio tyrimo ir 10 dienų teismo posėdžių kaltais dėl nužudymo buvo pripažinti du naktinio klubo savininkai, taip pat tą vakarą koncertavusios grupės narys ir administratorius. Dviem pirmiesiems skirtos 19 ir 22 metų laisvės atėmimo bausmės, kiti du nuteisti kalėti po 18 metų.

Gaisras naktiniame klube „Kiss“ Brazilijos pietuose esančios Rio Grande do Sulio valstijos Santa Marijos mieste kilo 2013 metų sausio 27 d. apie trečią valandą ryto per patį tenykščio universiteto studentų diskotekos įkarštį. Pasak išsigelbėjusiųjų, ugnis įsiplieskė per muzikos grupės pasirodymą, kai scenoje prasidėjo pirotechnikos šou. Nuo kibirkšties užsidegė garso izoliacija ant lubų. Sausakimšoje patalpoje kilo panika ir spūstis. Įvairiais duomenimis, tuo metu naktiniame klube galėjo būti nuo 500 iki 2 tūkst. žmonių.

Tragedija Santa Marijoje yra antras didžiausias pagal aukų skaičių tokio pobūdžio incidentas Brazilijos istorijoje. 1961 metais per gaisrą Rio de Žaneiro valstijos Niterojaus miesto cirke žuvo 503 žmonės.