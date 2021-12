Agentūros pranešime pažymima, kad visos šios mirtys įvyko Anglijoje.

Be to, per pastarąją parą šalyje nustatyti dar 10 059 užsikrėtimo šiuo COVID-19 variantu atvejai. Taigi bendras diagnozuotų omikron infekcijų skaičius šalyje artėja prie 25 tūkst., o iš viso per parą šalyje koronavirusu užsikrėtė daugiau nei 90 tūkst. žmonių.

Palyginimui, prieš penkias dienas, gruodžio 13 dieną, užsikrėtusiųjų omikron paros rodiklis buvo 4 713. Tą pačią dieną Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Borisas Johnsonas pranešė apie pirmąjį mirties atvejį šalyje po užsikrėtimo omikron.

Be to, UKHSA vadovė Jenny Harries pareiškė, kad COVID-19 sukėlėjo koronaviruso omikron variantas kelia galbūt didžiausią grėsmę visuomenės sveikatai nuo koronaviruso pandemijos pradžios.

Pastarosiomis dienomis JK taip pat mušė rekordus pagal koronaviruso atvejų paros skaičių. Šeštadienį šis skaičius siekė apie 90,4 tūkstančio. Užvakar per parą užsikrėtimų skaičius siekė daugiau nei 93 tūkst., o para anksčiau – apie 88 tūkstančius.

Iš viso nuo pandemijos pradžios Didžiojoje Britanijoje registruota per 11 mln. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, o mirė daugiau nei 147 tūkst. žmonių.