Penktadienį, Šv. Kūčių vakarą, oro vežėjai atšaukė mažiausiai 2401 skrydį, rodo skrydžių stebėjimo svetainės FlightAware.com duomenys. Dar beveik 10 tūkst. skrydžių buvo atidėti.

Kalėdų dieną buvo atšaukti 1 779 skrydžiai, o antrąją Kalėdų dieną – dar 402.

Jungtinėje Karalystėje daugelis pramonės šakų bei transporto tinklų susidūrė su darbuotojų trūkumu, nes didelis skaičius šalies darbuotojų užsikrėtė COVID-19 ir privalėjo saviizoliuotis. Tuo tarpu ligoninės įspėjo apie pavojų, kad tai gali turėti įtakos pacientų saugumui.

Vienas namuose

Su keleivių pervežimu susiję nesklandumai nepralenkė ir su savo šeimomis Kalėdų švęsti iš užsienio atvykstančių lietuvių. Dėl kelis kartus atidėto skrydžio, iš Londono Lutono oro uosto į Vilnių skridusi studėntė Dovilė prie Kūčių stalo atsisėsti nesuspėjo.

„Skrydis buvo nuolat atidėjinėjamas ir vėlavo kelias valandas. Kadangi skrydis ir taip buvo pakankamai vėlus, dėl kelis kartus pakeisto išvykimo laiko Vilniuje buvau tik 4 valandą ryto. Iš pradžių maniau, kad skrydis buvo atidėtas dėl stiprios sniego pūgos Lietuvoje, tačiau vėliau pilotas pranešė, kad vėlujuoma dėl oro uosto darbuotojų trūkumo“, – portalui lrytas.lt pasakojo Londone studijuojanti mergina.

Nepaisant streso bei nuovargio, oro uoste įkalinta Dovilė neprarado vilties su savo šeima susitikti per Kalėdas, o Kūčias šventė nuotoliniu būdu.

„Jaučiausi kaip filme „Vienas namuose“, kai esi toli nuo savo artimųjų, visa šeima tavęs laukia, o tu – įstrigęs kitame pasaulio krašte, – juokavo ji. – Bet labai liūdna nebuvo, – pridūrė. – Per kūčias su šeimos nariais kalbėjome per „Facetime“ (vaizdo ryšį). Nors vienu metu jau buvau susitaikiusi su mintimi, kad per šventes teks miegoti oro uoste, tikėjau, kad Kalėdų dieną jau būsiu namie.“

Keleivė sakė, kad ne savo noru oro uoste užsilikę žmonės šventinio entuziazmo rodė nedaug, o pasiekus kelionės tikslą buvo girdėti ir sarkastiškų komentarų.

„Matėsi, kad žmonės buvo pavargę ir tenorėjo greičiau grįžti namo. Kuomet pagaliau atskridome į Vilnių ir pilotas palinkėjo visiems gražaus Kūčių vakaro, šalia manęs sėdėjusi porelė nusijuokė ir su liūdėsiu pratarė: „Kokio dar vakaro... Greičiau Kalėdų ryto“, – prisiminė Dovilė.

Nė kruopelės sėkmės

Kitas su portalu lrytas.lt bendravęs keleivis su COVID-19 pandemijos sukeltomis keliavimo problemomis susiduria jau antrus metus iš eilės.

Nors šiemet Edinburge studijuojančiam 24-erių Krzysztofui, kurio dalis šeimos gyvena Lenkijoje, o kita dalis Šveicarijoje, pavyko per šventes pasimatyti su savo artimaisiais, jis nerimauja dėl tolimesnių kelionių, nes žino kaip greitai skirtingų šalių taikomos kovos su pandemija priemonės gali pasikeisti ir sujaukti visus planus.

„Kelionė namo nebuvo labai sklandi, – pasakojo jis. – Iš pradžių į Lenkiją turėjau vykti gruodžio 20 d., tačiau skrendant į šią šalį net ir iš pasiskiepijusių žmonių reikalaujama neigiamų COVID-19 testų. Bet aplinkiniuose testų darymo punktuose visi testavimo laikai buvo užimti, todėl negalėjau jo pasidaryti, turėjau keisti skrydį. Galiausiai į Lenkiją atvykau gruodžio 24 d., tačiau už tai turėjau mokėti papildomai.“

Krzysztofas teigė, kad džiaugiasi po ilgo laiko susitikęs su pasiilgtais šeimos nariais, tačiau supranta, kad reikia elgtis atsargiai.

„Atvykau per Kalėdas pasimatyti su savo šeima, – sakė jis. – Žinoma, labai gera pamatyti savo artimuosius, bet turime būti atsargūs, nes mano seneliai yra senyvo amžiaus, todėl virusas jiems gali būti labai pavojingas“, – pridūrė.

Vis dėlto, kadangi studentas kitą šeimos dalį netrukus planuoja aplankyti Šveicarijoje, o vėliau jo laukia dar vienas skrydis atgal į Škotijos sostinę, jis bijo, kad greitai besikeičiančios COVID-19 taisyklės gali įkalinti jį kurioje nors šalyje.

„Pagrindiniai iššūkiai yra tai, kad kelionių taisyklės nėra labai gerai paaiškintos ir kartais skirtingi šaltiniai teigia skirtingus dalykus. Be to, taisyklės dažnai keičiamos prieš tai apie tai nepranešant, bet tai priklauso nuo šalies. Turiu tikrinti trijų skirtingų šalių vyriausybių taisykles, kurios reikalauja skirtingų dalykų, todėl keliauti yra tikrai sudėtinga“, – paaiškino jis.

„Be to, kelionės kelia nerimą, nes nuolat galvoji, ar jie ką nors pakeis, ar ne. Skrisdamas visada bijau, kad taisyklės bus pakeistos ir aš įstrigsiu kurioje nors šalyje, – prisipažino Krzysztofas. – Praėjusiais metais beveik mėnesiui įstrigau Šveicarijoje.“

Prisimindamas praėjusių metų bandymus per Kalėdas grįžti namo, jis taip pat neslėpė susirūpinimo.

„Praėjusių metų patirtis taip pat nebuvo labai gera – buvau suplanavęs visas keliones iš anksto, bet pasitaikydavo, kad taisyklės buvo pakeičiamos ir skrydžiai buvo atšaukiami likus labai nedaug laiko iki kelionės – kelis kartus skrydžiai buvo atšaukti man jau esant oro uoste. Dėl šių priežasčių niekur neatvykau laiku bei praradau nemažai pinigų.

Praėjusiais metais šventiniu laikotarpiu buvo atšaukti mažiausiai 6 mano skrydžiai“, – prisiminė pašnekovas ir pridūrė, kad praėjusių metų Kalėdų atostogos buvo itin nesėkmingos:

„Pernai per Kalėdas likau vienas ir jaučiau, kad savo pusėje neturiu nė kruopelės sėkmės – taisyklės buvo keičiamos prieš pat mano skrydžius, alternatyvių skrydžių arba neliko, arba jie buvo labai brangūs – iki 10 kartų brangesni. Pavyzdžiui, skrydis, kuris paprastai kainuotų 100 eurų, tuomet galėjo kainuoti apie 1000 eurų. Kartais kelionės laikas pakeičiamas nemokamai, tačiau kitais atvejais reikia brangiai susimokėti arba visai atsisakyti planų.“

Vis dėlto su daugybe sunkumų pastaraisiais metais susidūręs jaunuolis viliasi, kad šie metai bus sėkmingesni.

„Žinoma, niekas nėra patenkintas šia situacija – kelionių trikdžiai yra natūralus dalykas, ypač turint omenyje, kad praėjusiais metais Kalėdų laikotarpiu buvo pradėjusi sparčiai plisti delta koronaviruso atmaina, o šiemet pagreitį pradeda įgauti omikron atmainos plitimas.

Tačiau pagrindinis mano susirūpnimas yra tai, kad taisyklės yra nuolat keičiamos bei visos šalys taiko skirtingus apribojimus, – sakė Krzysztofas. – Nepaisant to, tikiuosi, kad šiais metais pandemijos valdymo priemonės bus efektyvesnės, taisyklės bus aiškesnės bei, svarbiausia, man neteks dar kartą ilgam laikui įstrigti kurioje nors šalyje.“

Kalėdinės vilties žybsnis

Ketvirtadienį Nacionalinio statistikos biuro paskelbtais duomenimis, praėjusią savaitę kas dvidešimtas Londono gyventojas sirgo COVID-19, o iki kitos savaitės pradžios šis skaičius gali išaugti iki kas dešimto.

JK Vyriausybė pranešė, kad penktadienį visoje šalyje užfiksuotas rekordinis naujų užsikrėtimo atvejų skaičius – 122 186. Tai jau trečia diena, kai žinomų atvejų skaičius viršijo 100 tūkstančių.

Nors naujausi tyrimai rodo, kad omikron sukeliami simptomai yra silpnesni bei reikalauja mažiau hospitalizacijų nei ankstesnės COVID-19 atmainos, sveikatos apsaugos pareigūnai perspektyvas vertina atsargiai.

„Kalėdinės vilties žybsnis yra... bet jis tikrai dar nepasiekė tokio lygio, kad galėtume nuvertinti šią rimtą grėsmę“, – šeštadienį BBC sakė Jungtinės Karalystės Sveikatos saugumo agentūros vadovė Jenny Harries.