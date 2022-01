Įtampa ypač išaugo pastaraisiais mėnesiais. Vakarų šalys skambina pavojaus varpais dėl Rusijos pajėgų telkimo prie Ukrainos sienų ir kaltina Maskvą planuojant šią žiemą įsiveržti į savo kaimynę. Pasak Vakarų, prie Ukrainos sienos sutelkta iki 100 tūkst. rusų karių.

Jungtinių Valstijų ir Rusijos aukšto rango pareigūnai sekmadienį planuoja dviejų dienų derybas Ženevoje, anksčiau Kremliui pažėrus Vašingtonui virtinę reikalavimų.

Nuo antradienio iki ketvirtadienio Ukrainoje viešėsiantis J. Borrellis Kijeve susitiks su šalies pareigūnais. Jis tvirtina, kad „bet kokia diskusija apie Europos saugumą turi vykti koordinuojant ir dalyvaujant ES“.

Briuselis baiminasi, kad yra paliekamas nuošalyje, Šaltojo karo laikus primenančiose derybose abiem branduolį ginklą turinčioms valstybėms diskutuojant apie jėgų pusiausvyrą Europoje.

J. Borrellis apsilankys prie „kontaktinės linijos“, skiriančios Ukrainos ginkluotąsias pajėgas nuo Rusijos remiamų separatistų.

2014 metais Maskva jau aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą, be to, yra kaltinama teikianti paramą separatistams Rytų Ukrainoje per konfliktą, jau nusinešusį daugiau kaip 13 tūkst. gyvybių.

Maskva tvirtina, kad JAV vadovaujamas NATO gynybinis aljansas negali priimti naujų narių iš buvusios Sovietų Sąjungos teritorijos, įskaitant Ukrainą, ir reikalauja atitraukti pajėgas nuo Rusijos sienos.

Jungtinės Valstijos savo ruožtu atmetė, anot jų, Kremliaus užmojį diktuoti nepriklausomų valstybių ateitį. Vašingtonas perspėjo, jog jeigu Maskva pasiųstų savo pajėgas į Ukrainą, Rusija sulauktų itin skaudžių ekonominių sankcijų iš JAV ir Europos Sąjungos sostinių.