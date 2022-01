Iš vaizdo įrašų antraščių ir komentarų, taip pat iš juos paskelbusių naudotojų profilių tyrėjams pavyko nustatyti vietas, kuriose jie buvo nufilmuoti.

Dauguma jų (išskyrus tariamus vaizdo įrašus apie desantininkų persikėlimą į Kazachstaną) nufilmuoti Rytų Sibire ir Tolimuosiuose Rytuose – nuo Buriatijos iki Primorsko krašto.

Iš viso rasta apie 30 tokių vaizdo įrašų, o pastarosiomis dienomis jų skaičius gerokai išaugo. Teigiama, kad per savaitę pastebima po kelis tokius traukinius ar net daugiau nei vieną per dieną.

Vežamos technikos sudėtis gana įvairi, rašo CIT Team. Ant platformų komanda matė sunkvežimius, degalų sunkvežimius, tankus, pėstininkų kovos mašinas, „Grad“ ir „Uragan“ daugkartinių raketų paleidimo įrenginius.

Kartu su technika keleiviniuose ir krovininiuose vagonuose keliauja ir personalas, tačiau, kaip teigia komanda, sunku nustatyti tikslų jų skaičių.

CIT Team taip pat rašo, kad aktualios informacijos apie daugumą platformų viešose duomenų bazėse nėra, o tai leidžia daryti prielaidą, kad patikrinimo metu jose keliavo karinė įranga.

Toks platus pajėgų dislokavimas ir tai, kad kai kurie ešelonai jau buvo pastebėti Novosibirske ir Kemerove, anot CIT Team, neleidžia perkėlimo paaiškinti vietinėmis pratybomis.

Kaip teigiama, atsižvelgiant į faktą, jog Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas neseniai paskelbė apie KSSO pajėgų išvedimą iš šalies, tikėtina, kad įranga prisijungs prie pajėgų, sutelktų Kryme ir su Ukraina besiribojančiuose regionuose.

JAV žvalgybos šaltiniai laikraštyje „New York Times“ teigia, kad Rusija planuoja prie savo sienų sutelkti iki 175 tūkst. kovotojų.

JAV taip pat praneša, kad galimas puolimas Ukrainos kontroliuojamose teritorijose gali būti atidėtas dėl oro sąlygų, nes dėl šiltos žiemos žemė Rytų Ukrainoje dar neįšalo.

Žvalgai teigia, kad dėl to operaciją gali tekti atidėti iki vasario mėnesio. Be to, kai kurie „The Guardian“ apklausti ekspertai mano, kad plataus masto operacija, apimanti Kijevo ir Charkovo užėmimą, yra mažai tikėtina.

Karo studijų instituto ataskaitoje teigiama, kad vien sostinei ir didiesiems Rytų Ukrainos miestams visiškai užimti gali prireikti iki 325 tūkst. karių, tačiau ženklų, apie Nacionalinės gvardijos karių ir karo policijos mobilizaciją ar dalyvavimą, nėra pastebima.

Parengt pagal CIT Team inf.